Las aseguradoras cosechan su mayor caída de ingresos en dos décadas por el coronavirus

Año complicado para el sector asegurador. El cierre de 2020, el ejercicio del coronavirus, ha dejado en las empresas de seguros su mayor caída de ingresos en casi dos décadas. En concreto, este sector se dejó un 8,3% de facturación en primas, según los datos aportados este martes por la patronal Unespa. "Es uno de los ejercicios más difíciles, si no el más difícil que ha experimentado el sector en mucho tiempo", ha asegurado la presidenta de la organización empresarial, Pilar González de Frutos. Ha señalado que solo es comparable con la caída del año 2003.

De todos modos, el sector ha mostrado una evolución dispar durante el pasado año. Por un lado, los seguros de vida, aquellos enfocados al ahorro, cosecharon una caída del 20% en los ingresos respecto al año anterior, aunque mantuvieron en torno a 193.000 millones de activos bajo gestión. Por contra, la actividad de seguros de no vida (automóviles, hogar, salud, etc.) cosecharon una subida del 1%. "No vida es un ámbito más ligado a la evolución económica del país y las rentas de las familias. La restricción del negocio hace que hayamos perdido ritmo" respecto a otros ejercicios, ha asegurado la presidenta de Unespa.

Pese a estos datos, González de Frutos ha defendido que se trata de un año "muy especial" dominado por un elemento "gravemente distorsionador" y que por tanto debe juzgarse en relación con este hecho. Además, ha defendido que, pese a la caída, la situación ha ido mejor que la de la propia evolución del PIB por lo que ha asegurado que están "bastante satisfechos". La presidenta de Unespa ha asegurado que pese a esta situación, las entidades han conseguido mantener sus datos de solvencia y rentabilidad.

Respecto al comienzo de este año, la también vicepresidenta de la CEOE ha reconocido que la tormenta Filomena ha causado "un importante volumen de pérdida inesperada". Sin embargo, ha señalado que todavía es pronto para hacer una previsión, puesto que solo se conocen datos preliminares y algunos asegurados todavía no han dado parte, por ejemplo, de los daños en sus vehículos. Según los primeros datos en hogares, se habrían producido unos 60.000 siniestros provocados por este fenómeno meteorológico, la mitad por la nieve y el resto por agua, lluvia y pedriscos. A ello, ha apuntado, se sumarán "daños en comercios, almacenes, oficinas y cubiertas que se han desplomado por la nieve".

Respecto a la cifra de casi 1.400 millones de euros estimados como daños en Madrid por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, González de Frutos ha defendido que no tiene "elementos para juzgar" esa previsión. Sin embargo, sí ha apuntado que "probablemente incluye muchas cosas que en el seguro no tendrían ese impacto ni esa cobertura". "En esa valoración se han incorporado los daños sufridos por paralización de algunas actividades económicas. La paralización solo se cubre cuando ha habido un daño directo", ha apuntado.

Volviendo a los datos de 2020, Unespa considera que el ramo de vida ha sido el que más ha notado la crisis del coronavirus, aunque ha asegurado que ya venía afectado por los bajos tipos de interés que tiene el sector financiero desde hace años. González de Frutos ha vuelto a incidir en este punto en su rechazo a la reforma de la fiscalidad de los planes de pensiones aprobada por el Gobierno en la ley de presupuestos, que limita las aportaciones a los planes individuales y busca incentivar los planes ligados al empleo. "El proceso de la ley de presupuestos ha sido sometido a especiales tensiones que han hecho que desde el Gobierno su capacidad de dialogo haya quedado bastante limitada", ha apuntado.

Respecto a los seguros de vida, los datos de Unespa, elaborados por ICEA, apuntan a un crecimiento del 5% en los seguros de salud. "Encadena más de una década de crecimiento sostenido", ha apuntado la presidenta de la patronal, señalando que espera un nuevo incremento para este año. Por contra, la principal actividad de esta rama, la del automóvil, ha cosechado un decrecimiento de casi el 2% durante el pasado año.