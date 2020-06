La autoridad fiscal pide al Gobierno que no se escude en la incertidumbre y realice ya un plan de ejecución presupuestaria

La incertidumbre por la pandemia del coronavirus no debe ser una excusa para que el Gobierno no ponga en marcha ya una planificación presupuestaria a medio plazo. Así lo ha señalado este martes la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso.

Herrero se ha mostrado comprensiva con la actuación del Ejecutivo durante la crisis sanitaria de la pandemia, pero ha llamado la atención de la necesidad de tener una visión más amplia. "La crisis sanitaria ha necesitado reacción inmediata por parte de las administraciones, pero hay que mirar ya a un horizonte de medio plazo", ha apuntado.

"Estamos en un impás en planificación presupuestaria, los objetivos han sido ampliamente superados y tampoco tenemos orientación de los objetivos fiscales para el año 2021. El reto fiscal es atender a la estrategia de recuperación de la economía sin comprometer las estabilidad de las finanzas publicas", ha apuntado la presidenta del organismo.

La presidenta de la AIReF ha admitido que la planificación presupuestaria tiene que ser "abierta y revisable" por la incertidumbre a la que nos ha abocado la crisis sanitaria, pero ha insistido en que "hay que tener una hoja de ruta. Más aún cuando el punto de partida no era holgado, ya que el déficit estructural y el nivel de deuda ya eran elevados antes de la pandemia y, aunque la crisis sea temporal, esos desequilibrios siguen existiendo".

Tampoco debería ser una excusa la espera para saber cuánto es la ayuda europea que recibirá España y que todavía se está negociando en el seno de la Comisión Europea. "Es cierto que vamos a tener recursos adicionales para la planificación de la salida de la crisis, pero aunque estos fondos no vengan como créditos ni con carácter de cofinanciación, no debemos pensar que no tienen coste. Aunque recibamos vía transferencias parte de las ayudas también habrá que hacer aportaciones. Es importante hacer un buen uso de estos fondos e invertir bien en políticas públicas para empujar el crecimiento y crear empleo, pero cuidado con dejar el coste de esta crisis a las generaciones futuras", ha incidido.

A la hora de entrar en la planificación presupuestaria y fiscal, la presidenta de la AIReF ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no haya uso de la cláusula de escape que tiene el Estado español, que permitiría una flexibilidad del marco fiscal", al igual que las autoridades europeas han utilizado una cláusula similar, lo que ha supuesto un alivio temporal a las restricciones presupuestarias que exige Bruselas sobre la deuda pública y el déficit. Ahora bien, Herrero ha subrayada que esta cláusula de escape para las administraciones españolas que debía utilizar el Gobierno "debe llevar aparejado un plan de reequilibrio o modernización para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Un plan que tiene que contar con una calendario, con la incusión de los aspectos financieros, los recursos que se disponen y que afecte a todos los niveles de las Administraciones Públicas".

Herrero ha puntualizado que el Gobierno "debe generar confianza y certidumbres" en los agentes económicos, "que deben saber qué va a pasar, cuáles son las políticas que se van a poner en marcha y su ejecución presupuestaria". Además, también pidió rebajar la avalancha de normas que se ha generado durante la pandemía -"en un principio comprensible por la situación", ha argumentado- pero que habría que "ordenar en el proceso de planificación y hacer que sean evaluables".