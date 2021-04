CaixaBank descarta a las hipotecas y depósitos como negocios estratégicos en el futuro porque "no funcionan"

La nueva CaixaBank echó a andar hace apenas 10 días tras la absorción de Bankia y su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha perfilado este miércoles algunos detalles sobre la estrategia del mayor banco de España para hacer frente a los problemas de rentabilidad del negocio tradicional por los tipos de interés en negativo. El principal ejecutivo de la entidad ha defendido en un evento organizado por 'El Confidencial' que la actividad tradicional de depósitos e hipotecas ya no funciona y ha apostado por crecer a través de nuevos negocios.

"El negocio de tomar depósitos y dar hipotecas no funciona con tipos de interés negativos", ha incidido Gortázar en un coloquio donde ha coincidido con la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. El consejero delegado de CaixaBank ha señalado que "a día de hoy" la función de toma de depósitos "nos hace perder dinero". Y considera que esta pérdida solo se amortigua "en parte" con la concesión de préstamos. "Queremos que traigan el dinero al banco pero ves que algo no funciona si una función tan importante no es rentable, sino todo lo contrario", ha subrayado el directivo.

Gortázar ha reconocido que antes de la pandemia el mercado contaba con que pronto se produciría una subida de tipos de interés pero que ahora la situación es distinta. "Llevamos cinco años con tipos negativos y el mercado cuenta con que haya al menos otros cinco", ha planteado el consejero delegado de CaixaBank. A ello ha añadido que, con el actual modelo demográfico y económico de la zona euro, "hay que pensar que los tipos de interés van a estar muy bajos de por vida".

En este sentido, Gortázar ha apuntado a que una consecuencia de esta política monetaria es que afecta a la rentabilidad de la banca, si bien ha matizado que prefiere "estos efectos secundarios" a una "enfermedad" por crisis de crédito, como ocurrió tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Esto provoca que "el retorno por la producción de crédito no es suficiente para compensar pérdidas por los depósitos" y por ello aboga por "buscar nuevos ingresos para la banca".

"Tenemos que ampliar la visión fuera de la caja, para que los números sumen. Si no, solo podemos seguir recortando costes y empequeñeciéndonos, y eso, al final, es un viaje al cero", ha defendido Gortázar durante el coloquio. El directivo ha reconocido que la vía de cobrar más comisiones a los clientes para que se mantengan abiertas las oficinas bancarias "no tienen sentido práctico" porque "las personas no las aceptan y no las entienden".

Es en este punto donde el consejero delegado de CaixaBank apuesta por "ofrecerles más cosas" a los clientes, con el fin de encontrar nuevas vías de ingresos para la actividad bancaria. Aboga de este modo por pasar de una empresa de "servicios bancarios" a una plataforma de "servicios financieros". En este apartado incluye actividades como los seguros o los fondos de inversión. En ambos negocios CaixaBank ha visto reforzada su posición de dominio con la absorción de Bankia. "Hay que buscar un paquete conjunto que funcione", ha señalado el directivo.

Estas actividades son las que están moviendo al sector bancario en los últimos años ya que permiten nuevos ingresos en comisiones por la gestión de activos de sus clientes, frente a unos ingresos por los intereses de préstamos que están en retroceso. Más de la cuarta parte de las comisiones cobradas por los bancos en 2020 ya procedían de fondos de inversión, planes de pensiones o seguros.

A estos negocios, Gortázar ha señalado que se están sumando otros en el banco en los últimos tiempos como pueden ser actividades "más al límite" del campo del negocio financiero como son la financiación de móviles o el renting. También la venta de alarmas aparece entre los negocios atractivos para CaixaBank, donde cuenta con una alianza con Securitas Direct. Todas estas actividad, ha apuntado, "ya nos ofrecen casi 100 millones de euros en la cuenta de resultados".