Calviño, sobre la subida del salario mínimo: "Hay que esperar a tener la recuperación económica enfilada en 2021"

No es el momento. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha pedido "esperar a tener la recuperación económica enfilada en 2021" para aprobar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en una entrevista en el programa Al rojo vivo de La Sexta. El debate sigue en el Gobierno, ya que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que sería "preocupante" que las empresas españolas no pudieran subir el SMI 9 euros al mes, dejando entrever que su posición sería un incremento parecido al que han obtenido los funcionarios o el incremento de las pensiones, un 0.9%.

Los empresarios insisten en la congelación del SMI y destacan que una parte del Gobierno la avala

Este lunes hay una reunión de los agentes sociales para seguir con la negociación sobre el SMI. Los sindicatos exigen una subida del 1,8% mientras que la patronal CEOE aboga por su congelación.

"Si no hay acuerdo entre los agentes sociales a lo mejor lo que se nos está diciendo es que hay que tomarse tiempo y que esta decisión debe tomarse con la recuperación económica enfilada", ha resaltado la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Sus palabras han sido interpretadas por los sindicatos como la cesión de "un derecho de veto" a la patronal CEOE para evitar la subida del SMI.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado que Calviño con estas declaraciones "desliza un mensaje claro [a la CEOE] 'si no acordáis subida del SMI, no se sube'. El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas. Así no".

Aunque no ha querido posicionarse claramente sobre la decisión que tomará finalmente el Gobierno, Calviño sí que ha puesto argumentos para retrasar el incremento del SMI: "A nadie de se le escapa que tomar una decisión sobre el salario mínimo en el contexto económico, cuando la caída del PIB es de dos dígitos. Tenemos que tomar decisiones por el interés general. Hay que recuperar el crecimiento de la economía e impulsar el empleo, sin olvidarnos que hay 750.000 trabajadores cubiertos por los ERTE y 250.000 trabajadores que han perdido su empleo y tienen que recuperarlo".

Calviño recoge así la posición del propio Pedro Sánchez y los ministros socialistas del Gobierno de coalición. Sánchez no es partidario de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021. El presidente del Gobierno prefiere apostar por la cautela ante el contexto de crisis económica que azota a España por la pandemia de la COVID-19 y dejar el suelo de los sueldos en los actuales 950 euros al mes, según han confirmado a elDiario.es varias fuentes gubernamentales.