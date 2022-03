CCOO avisa de que no habrá acuerdo salarial sin una acción “contundente” sobre el gas y las empresas energéticas

El pacto salarial está en estos momentos “en un momento de espera” de más movimientos del Gobierno. Así lo ha afirmado el líder de CCOO, Unai Sordo, en una semana en la que no se han producido reuniones entre patronal y sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió este miércoles de que no puede haber un pacto salarial, ni tampoco de rentas, si no va precedido de una “acción contundente” por parte del Gobierno a la hora de topar los precios del gas y de limitar “de forma muy seria los beneficios astronómicos” que están sacando las empresas energéticas, recoge la agencia Europa Press.

Adiós a los trabajos por obra o servicio: entran en vigor los nuevos contratos temporales de la reforma laboral

Saber más

A preguntas de los medios antes de la entrega de los premios Abogados de Atocha, Sordo indicó que el dato de la inflación adelantada, del 9,8% en marzo en tasa interanual, es “disparatado”, consecuencia directa de los precios energéticos. Esto, en su opinión, está metiendo a España en una escalada de precios “muy peligrosa” que requiere de “acciones contundentes” por parte del Gobierno.

“Es condición 'sine qua non' para que haya un pacto salarial que las medidas que el Gobierno tome para fijar topes a los precios del gas para reducir la factura energética de las familias y las empresas sean ambiciosas y contundentes”, ha dicho, para agregar que la negociación salarial está en un momento de espera.

Los pasos del Gobierno tras el Consejo Europeo

En concreto, el líder de CCOO ha detallado que está a la espera de conocer cómo se plantea la limitación de los precios del gas después del Consejo Europeo de Bruselas, en el que el Gobierno logró que la UE reconociera un “tratamiento específico” de España y Portugal para atajar la crisis energética. Sordo ha defendido que esa “victoria política” debe materializarse a favor de la mayoría de la ciudadanía, reduciendo los beneficios de las energéticas a través de una “limitación drástica” de los precios del gas.

“A partir de ahí se podrá configurar un acuerdo salarial y un pacto de rentas, pero si esa medida no es ambiciosa, el pacto salarial va a ser terriblemente difícil y el pacto de rentas imposible, porque en este pacto tiene que involucrar todo el mundo y quién más lo tiene que hacer es quien viene forrándose de un sistema de precios energéticos disparatado en nuestro país”, concluyó.