CCOO convoca huelga en Amazon en todos los centros de España por los salarios y la salud de los trabajadores

El sindicato CCOO convoca huelga en todos los centros de trabajo de Amazon en España. La convocatoria afecta a los días 27 y 28 de noviembre, se trata de paros de una hora por turno y afecta al último día de una cita clave para el gigante del comercio electrónico, la semana del Black Friday. El sindicato denuncia “la insuficiente protección de la salud laboral que sufre la plantilla”, los continuos problemas de gestión de Recursos Humanos y “unos salarios que no reconocen ni las responsabilidades ni las exigencias que marca la empresa”.

CCOO explica en un comunicado que “pese a las diversas propuestas que se han presentado a Amazon desde las secciones sindicales de CCOO, no se ha producido un acercamiento real por parte la compañía que dé una solución global al conjunto de centros de trabajo”.

Ante esta situación, “en la que Amazon no ofrece ninguna salida razonable”, dice el sindicato, se ha decidido convocar huelga de una hora por turno los días 27 y 28 de noviembre en todos los centros de trabajo de Amazon en España “en señal de protesta y reivindicación, dado que no es posible continuar aceptando estas condiciones”.

Accidentes y salud de los trabajadores

El sindicato denuncia que “son incontables las reclamaciones acerca de la falta de reconocimiento de la empresa de la presunción de laboralidad de diversos daños sufridos en nuestra salud por posible causa del trabajo”. Es decir, de la falta de consideración del origen laboral de accidentes de trabajo, lo que merma la protección social de los afectados.

“Hemos comprobado, junto a la Inspección del Trabajo, que el sistema de Gestión de Accidentes e Incidentes implantado por Amazon está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad”, alerta el sindicato, que advierte de que la consecuencia directa “es la no aplicación de las medidas de prevención necesarias: si no se reconoce el problema, no se le puede poner solución, así de sencillo y así de grave”.

Salarios insuficientes

CCOO sostiene también que los salarios son “insuficientes respecto a las responsabilidades y exigencias del puesto” de los trabajadores que emplea el gigante del comercio online. “Amazon paga los salarios mínimos del sector de cada provincia, en la mayoría de nuestra población”, subraya la organización sindical.

“Esto ni es una decisión acertada ni es justa. A pesar de que la compañía nos da mejoras, en ningún caso compensa lo que nos exige cada día. Debemos recordarles que la normativa contempla las condiciones mínimas del trabajo, pero a nosotros Amazon nos exige que demos el máximo y no el mínimo”, argumentan en CCOO.

Por último, el sindicato señala en concreto a Recursos Humanos de la multinacional. “Nos resulta cada vez más complejo y nos requiere mucho más tiempo encontrar soluciones, si las encontramos, a los problemas relacionados con Recursos Humanos que, entre muchos otros, son: fallos de cobro y confección de nómina, la falta de claridad en conceptos de nómina, la dificultad de gestión y no concesión de permisos a los que tenemos derecho, y errores en la gestión de las vacaciones y de la jornada laboral.

“Los departamentos locales de Recursos Humanos de cada centro cada vez disponen de menos recursos para desarrollar correctamente su misión y, además, la externalización de varios de sus procesos ha empobrecido y empeorado sensiblemente el soporte que nos presta Amazon”, apunta la parte trabajadora.