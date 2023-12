CCOO y UGT exigen más ambición a Trabajo en la reforma del subsidio de paro: “Hay mejoras, pero es incompleta”

Los sindicatos mayoritarios han pedido este lunes a Trabajo más ambición en su reforma de los subsidios de desempleo, que ha abierto un nuevo choque con Economía. CCOO y UGT se han ceñido solo al texto de Trabajo, el texto que han analizado esta tarde en la mesa de diálogo social, del que han reconocido que contempla “mejoras”, pero han advertido de que es “incompleta”. Las organizaciones de trabajadores reclaman más medidas, que presentarán al Gobierno en un documento, así como los empresarios, que han criticado la falta de diálogo hasta la fecha.

Los agentes sociales, sindicatos y patronales mayoritarias –CCOO, UGT, CEOE y Cepyme–, se han reunido esta tarde en el Ministerio de Trabajo para conocer la propuesta del departamento de Yolanda Díaz. Esta contempla algunas ampliaciones de las ayudas, como una cuantía de hasta 660 euros al mes, incorporar a colectivos hasta ahora excluidos (como los eventuales agrarios de todo el país) y suprimir el mes de espera entre la prestación y el subsidio.

Peticiones: más cuantía y tiempo parcial

CCOO y UGT han celebrado que se incluya en los subsidios a los eventuales agrarios, “un compromiso desde la reforma de pensiones de 2011”, ha recordado Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. Sin embargo, Bravo ha considerado que la reforma sigue siendo “insuficiente” respecto a la protección de los más jóvenes, afectados por una mayor rotación laboral y que por tanto no suelen acceder a la prestación contributiva, así como de las mujeres, muy afectadas por contratos a tiempo parcial.

Si bien con el subsidio por desempleo para mayores de 52 años se cobra la ayuda completa aunque se haya trabajado a tiempo parcial, en el resto de subsidios esta se cobra de forma proporcional al tiempo trabajado. Los sindicatos reclaman que se elimine esta proporcionalidad, que consideran que perjudica a las mujeres y agranda la brecha de género en la protección social.

Por otro lado,en UGT han destacado la necesidad de aumentar más la cuantía del subsidio. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical del sindicato, ha apuntado que “660 euros es mucho mejor que los 480 euros” que se cobran en la actualidad, pero ha insistido en la necesidad de elevar un poco más esta cantidad para que al menos se supere “el umbral de la pobreza” en España. “Hay mejoras, pero las cuantías son insuficientes”, ha firmado Luján.

Por su parte, fuentes de la patronal han criticado tras la reunión que “la documentación no incluye un análisis financiero de las propuestas, ni tampoco una proyección de impacto sobre la activación y la recolocación de las personas perceptoras”. “Tampoco una evaluación de los subsidios anteriores. En todo caso, prevé un análisis en el futuro en el caso de los mayores de 52 años”, apuntan en la organización de empresarios.

El hito con Bruselas “no habla de recortar”

Aunque esta tarde no han entrado a valorar la propuesta de Economía, que los sindicatos rechazaron hace unos días en un comunicado conjunto, Fernando Luján advertía a la salida de la reunión de que “el hito alcanzado con Europa no habla de recortar, no habla de rebajar, no habla de perseguir a personas desempleadas”.

El Ministerio de Economía está defendiendo medidas como la reducción del periodo de cobro del subsidio, del máximo actual de 30 meses a 12 meses, así como una cuantía de paro decreciente, que vaya de los 600 euros al mes a los 300 euros, por debajo del actual nivel de cobertura, entre otras.

En los sindicatos precisan que estas medidas no están en el Componente 23 acordado por el Gobierno con Bruselas, por lo que rechazan cualquier tipo de recorte de los subsidios e insisten en ceñirse a los hitos publicados, que abordan explícitamente “ampliar” la protección del desempleo asistencial.

Tras la reunión de esta tarde, también se ha dejado notar el malestar de los agentes sociales por la falta de negociación de la reforma hasta ahora. CCOO y UGT han subrayado que llevan meses reclamando a Trabajo abordar en la mesa de diálogo esta regulación, por lo que ahora demandan saber si realmente hay margen de negociar el contenido o no. Según el Gobierno, el texto tiene que estar aprobado antes de final de año.

En el mismo sentido se expresan fuentes de la patronal CEOE. “Hemos expresado nuestro malestar por el escaso tiempo que nos han dado para analizarlo, pese a su trascendencia social y para el empleo”, indican fuentes de la organización de empresarios, que añaden además que “se tiene conocimiento público de que el texto no esta consensuado dentro del Gobierno, lo que supone una utilización del diálogo social”.

Los empresarios también harán llegar sus aportaciones, “para orientar esta reforma a que estos subsidios estimulen la búsqueda de empleo”. En este sentido, consideran que el texto de Trabajo “no permite establecer pasarelas que sirvan para la activación para el empleo y los incentivos que plantea no son suficientes para estimular la búsqueda de empleo para las personas perceptoras”.