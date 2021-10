La CEO de Bankinter defiende a Botín tras su condena por el contrabando de un Picasso: "Es un despropósito"

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha salido este jueves en defensa del primer accionista del banco, el exbanquero Jaime Botín, condenado a tres años de cárcel y una sanción de 91,7 millones de euros por haber sacado de España un cuadro de Picasso pese a la prohibición del Ministerio de Cultura. La primera ejecutiva de la entidad ha asegurado que es "un despropósito" la condena. "Le declaro mi apoyo y el de todos los trabajadores de Bankinter", ha señalado.

Botín se mantiene como el primer accionista del grupo, con el 23% de las acciones a través de su sociedad Cartival y el juzgado número 27 de Madrid le condenó en enero de 2020 a 18 meses de prisión y una multa de 52,4 millones, aunque un mes después, en una modificación de la sentencia, elevó la pena a tres años de prisión y la citada cantidad. El caso se remontaba a 2015 cuando el servicio de Aduanas francés anunció haber interceptado en Córcega un Picasso valorado en más de 25 millones de euros, perteneciente a Botín, y que tenía como destino Suiza pese a estar declarado como no exportable por las autoridades españolas.

Dancausa ha sido preguntada por el caso en la presentación de resultados del banco, un mes después de que se conociera que el principal accionista del grupo ya había abonado la multa de 91,7 millones de euros. "Soy testigo de su integridad y de su obra y aportación a la banca española", ha apuntado. "Lo que le está sucediendo es una sucesión de incoherencias y desatinos al que no encuentro lógica ni explicación", ha subrayado. "La historia que hemos vivido empieza por un amante de las artes que compra en Reino Unido una obra, le es decomisada y expropiada, le obligan a pagar tres veces el valor de la obra y le condenan a la cárcel", ha enfatizado, señalando que no espera que el caso afecte a la imagen del banco.

Dancausa ha comparecido este jueves para presentar los resultados del banco entre enero y septiembre, un periodo en el que se ha anotado un beneficio de 1.251 millones de euros, cinco veces más que el año pasado debido al impacto de la salida a Bolsa de su filial aseguradora, Línea Directa.

La consejera delegada del banco ha valorado también la situación de la economía española durante la rueda de prensa, con un mensaje hacia el líder de la oposición, Pablo Casado, que defendió que España se encontraba al borde de la quiebra. "No pienso en absoluto que esa sea la situación", ha asegurado. "No comparto esa esa afirmación y no creo que sea bueno hacerla, no es acertada", ha enfatizado. Sin embargo, la mismo tiempo, ha cargado de manera velada contra el Gobierno por la situación de la factura de la luz y el impacto que tiene sobre las empresas. "Lo importante es que se sea consecuente y se cumplan las promesas y no veo que se cumpla que los precios fuese a ser más bajos en el recibo de la luz", ha enfatizado.

Dancausa ha vuelto a sacar pecho por ser la única gran entidad que no ha presentado un ERE en España. "Hemos ido creando empleo y la clave es que no crecimos mucho en tiempo de bonanza y por eso no hemos tenido que hacer esa reducción", ha señalado tras ser preguntada por el fuerte ritmo de despidos este año en el sector bancario español. "Las personas no deberían ir en consonancia con que un año los resultados vayan mal, la pérdida de empleo es un drama, hay que tenerlo muy en cuenta", ha subrayado.

Respecto al negocio bancario ha rechazado por el momento recomendar la inversión en criptomonedas a sus clientes. "Es un producto especulativo, no es una moneda para pagar, y por eso no lo recomendamos", ha señalado Dancausa, quien ha reconocido que es "una pequeña revolución" y que el banco, a través de su filial EVO, estará atento a la evolución de este fenómeno.