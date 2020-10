Los Presupuestos contarán con una inversión pública récord de 239.765 millones y subida de impuestos a las rentas altas

Unos Presupuestos "progresistas" que supondrán la mayor inversión pública en unas cuentas del Estado, más de 239.765 millones de euros que incluyen los 27.000 millones de las ayudas europeas adelantados por el Gobierno, y con un incremento impositivo importante para reducir la brecha de ingresos fiscales de más de siete puntos que nos separa de Europa. Estas son las claves de los Presupuestos Generales del Estado que han presentado este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

El Ejecutivo ha diseñado unas cuentas claramente expansivas con un techo de gasto récord de 196.097 millones, un 53,7% superior a los últimos Presupuestos, que incluye transferencias extraordinarias a las Comunidades Autónomas (13.486 millones) y a la Seguridad Social (18.396 millones).

El presidente ha resumido así el espíritu de las cuentas públicas de 2021: "Salir con ímpetu hacia adelante y salir además juntos, sin dejar a nadie atrás: reducir las diferencias sociales, garantizando la cohesión social y luchando por una mayor igualdad entre hombres y mujeres, efectiva y real". Estas son las partidas más destacadas:

Reparto de partidas

Pedro Sánchez ha sido el encargado de descifrar cómo se incrementarán las principales partidas de gastos. La Sanidad tendrá 3.064 millones de euros más, un 151,4% más, y de esas partidas, se destinarán 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y a reforzar la atención primaria. La cuantía para la Vivienda subirá un 367,9% más, con un incremento de 1.772 millones. El ministerio de transición ecológica contará con 11.935 millones para políticas verdes.

El sistema educativo público y la formación profesional tendrán un incremento presupuestario de más del 70,2%, con un aumento de las becas de más de 514 millones más y se pondrá en marcha un plan de modernización de la formación profesional que contará con 1.500 millones en los próximos cuatro años.

La cuantía para I+D+i subirá un 80% recibirá una inyección extraordinaria de 5.106 millones de euros más, con un crecimiento de la partida destinada a Ciencia e Innovación del 60%, que se traduce en 3.200 millones más. El plan España digital 2025 moverá una inversión pública y privada de 70.000 millones hasta 2022.

Las inversiones en infraestructuras aumentarán en un 114,8%, con 6.161 millones de euros más, mientras que las partidas destinadas a la industria y energía se incrementarán en casi 5.700 millones de euros. Por el impacto de la pandemia, las ayudas a sectores como el comercio, el turismo y a las pymes registrarán un aumento del 150%, con 1.338 millones de euros más.

El sector de la agroindustria, donde el presidente ha incluido Agricultura, Pesca y Alimentación, contará con una partida adicional de 790 millones de euros. Aunque ha asegurado que "hay un sector muy importante para este gobierno, que está luchando por su supervivencia" al referirse al sector de la cultura, solo ha apuntado que los presupuestos de esta partida suben un 25,6%, sin dar una cifra concreta.

Impuestos

En materia fiscal, Pablo Iglesias ha desgranado que el proyecto de presupuestos incluye una subida del impuesto de sociedades para grandes grupos empresariales, "limitando las exenciones por dividendos y plusvalías generadas por sociedades filiales"; una subida de un punto en el Impuesto de Patrimonio para aquellos patrimonios que superen los 10 millones de euros; una subida de tres puntos en el IRPF para las rentas del capital superiores a 200.000 euros; y de dos puntos para rentas del trabajo de más de 300.000 euros.

El proyecto también contempla menos deducciones a los planes de pensiones privados y una tributación mínima del 15% para las socimis, según ha explicado el vicepresidente segundo. Según Iglesias, se trata de “un primer paso muy importante” hacia "una reforma profunda de nuestro sistema fiscal" que "corrija" la diferencia de 7 puntos en presión fiscal de España con respecto a la UE.

IPREM

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se incrementará un 5% en 2021 tras años congelado. Este indicador es clave para conceder ayudas sociales, becas y prestaciones y se utiliza a nivel estatal, autonómico y regional: si el Salario Mínimo Interprofesional fija el mínimo que debe pagar una empresa, el IPREM es la referencia para acceder a algunas ayudas (por ejemplo, a viviendas de protección oficial) y para determinar la cuantía de ciertos subsidios (por ejemplo, la ayuda a parados mayores de 52 años).

La última subida fue del 1% en 2017, después de seis años sin tocarse. Actualmente, el IPREM está fijado en 537,84 euros, con lo que la subida comprometida en los PGE lo elevará a 564,73 euros. Fuentes de Podemos aseguran que han presionado al ala socialista del Gobierno para elevar su cuantía y que por eso la subida será tan abultada.

Pensiones

El líder de Unidas Podemos también ha apuntado a la actualización de las pensiones al IPC, es decir un 0.9% más, con lo que "esto permite que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo en un momento tan delicado como el actual", ha resaltado, mientras que la subida de las no contributivas será del doble de la inflación, un 1,8% de incremento.

Políticas activas de empleo

Las nuevas cuentas incluyen 2.000 millones de euros destinados a las políticas activas de empleo, según ha avanzado el vicepresidente segundo del Gobierno. En este mismo apartado de protección social, Iglesias ha destacado también una partida de más de 200 millones de euros para "reforzar y modernizar" los servicios sociales.

Refuerzo del “sistema de cuidados”

El vicepresidente segundo ha avanzado que las nuevas cuentas públicas reforzarán el sistema de cuidados e impulsarán la conciliación. ¿Cómo? Con una inversión de 700 millones de euros divididos en tres ejes.

En primer lugar, el Gobierno compromete 200 millones para impulsar la educación de niños de 0 a 3 años. En segundo lugar, se dedicarán 300 millones a igualar los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas. Estos serán intransferibles y estarán remunerados al 100%. Por último, Iglesias ha indicado que España invertirá 200 millones en la contratación pública de cuidadores profesionales para niños menores de 14 años. Será un “primer paso” en la construcción de un sistema de cuidados que, además, “va a ser una fuente de creación de empleo”.

Ingreso Mínimo Vital

Las nuevas cuentas públicas llevan aparejadas dos compromisos, que se cerraron anoche tras varias horas de negociación entre PSOE y Podemos. En primer lugar, el Gobierno se compromete a ampliar la cobertura y mejorar las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital. Lo hará impulsando tres enmiendas al real decreto ley por el que este se regula. En concreto: se tendrán en cuenta los ingresos de los meses del año en curso (y no del año anterior) para poder acceder a esta prestación, de forma que alguien que pierda sus ingresos repentinamente no tenga que esperar al año siguiente para acreditarlo. Los menores de 30 años que quieran solicitarlo tendrán que demostrar dos años, y no tres, de vida independiente. Por último, el nuevo pacto entre PSOE y Podemos establece que desde los Ministerios de Derechos Sociales e Inclusión y Seguridad Social se buscarán “soluciones” que faciliten la identificación de beneficiarios.

Limitación del alquiler

En lo que respecta a la regulación del alquiler, incluida en el pacto de coalición entre PSOE y Podemos, el Gobierno se compromete a llevar al Congreso la Ley de Vivienda en un plazo de cuatro meses. Esta ley está en desarrollo en el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana y actualmente se encuentra en fase de consulta pública previa. La ley deberá incluir un apartado que habilite a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos a intervenir el mercado en zonas tensionadas, en las que se hayan producido aumentos abusivos y sostenidos de las rentas. Las administraciones autonómicas podrán usar su propio sistema de referencia de precios, si lo tienen, o el ya elaborado por el Ministerio.

Cooperación al desarrollo

Por otra parte, el presidente ha apuntado que son necesarios "los esfuerzos de solidaridad, no solamente en nuestro país, sino también con países terceros que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria económica y social de manera mucho más 5 dramática de lo que estamos sufriendo en nuestro país, aumentando la cooperación al desarrollo en un 20%".

Información elaborada por Diego Larrouy, Analía Plaza, Laura Olías, Antonio M. Vélez y Rodrigo Ponce de León.