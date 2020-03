Las condiciones ventajosas en el paro y las cuotas de los ERTE por coronavirus se aplicarán con carácter retroactivo

Las condiciones específicas reguladas ayer martes sobre los ERTE motivados por la crisis del coronavirus, con más protección por desempleo para los trabajadores afectados y ventajas en la cotizaciones para las empresas, serán de aplicación con carácter retroactivo, según ha explicado la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz ha precisado este miércoles que se aplicará a todos los ERTE debidos a la epidemia, incluso con los ERTE presentados "antes del estado de alarma".

La responsable de Trabajo ha afirmado en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta que la Dirección General de su ministerio tiene "en cola entre 400 y 500 ERTE", una cantidad "muy grande a la que hay que sumar todos los ERTE que derivan de las Comunidades Autónomas. La cifra es abrumadora, muy relevante".

La ministra ha pedido "responsabilidad" a las empresas en la aplicación de los ERTE, que suponen la suspensión temporal de los contratos de trabajo o la reducción de la jornada de los empleados, para las situaciones en las que sea realmente necesario. "Garanticemos que las actividades que se pueden mantener se matengan, pido a las empresas que sean corresponsables y mantengan el empleo", ha apuntado. Su Ministerio, ha destacado Díaz, examinará "con cuidado" los expedientes que se presenten.

A modo de ejemplo, la ministra ha sido preguntada por el ERTE que Burger King ha anunciado para su plantilla en España, de 14.000 personas. Yolanda Díaz ha apuntado que el servicio a domicilio puede seguir prestándose pese al estado de alarma. La compañía de comida rápida, así como McDonald's, han anunciado la paralización de sus servicios a domicilio (además de en los restaurantes) durante la emergencia.

Aunque este martes El Confidencial ha publicado que Trabajo ha tumbado el ERTE de Burger King, fuentes del Ministerio aseguran que aún no se ha tramitado este expediente. Lo mismo afirman desde UGT y CCOO, que mantuvieron ayer reuniones con la dirección y no se había presentado oficialmente el ERTE. La multinacional de comida rápida ha difundido un comunicado en el que niega la información y asegura que "la compañía no ha formalizado la presentación del ERTE".

Moratoria de alquileres y prestación para cuidar

La ministra también se ha pronunciado sobre otras materias discutidas en estos días en el seno del Gobierno. Yolanda Díaz ha afirmado que ella sí "hubiera incluido" la moratoria de los alquileres en el real decreto de medidas económicas aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Ayer sí salió adelante una moratoria en el pago de la hipoteca para trabajadores afectados por la crisis del coronavirus.

En cualquier caso, Díaz ha asegurado que este decreto aprobado ayer "no es un punto y final" y no ha descartado que la medida pueda tomarse más adelante. "El presidente del Gobierno es muy sensible y está atento a las necesidades del país", ha destacado la responsable de Trabajo, de Unidas Podemos.

Yolanda Díaz ha emplazado a esperar a ver qué ocurre en los próximos días y semanas, en los que "todas las necesidades que veamos van a ser abordadas", se ha comprometido. Las organizaciones sociales han pedido suspender el pago de hipotecas y alquileres para evitar "una crisis brutal".

Al igual que no da por perdida la medida sobre los alquileres, la ministra de Trabajo ha defendido también la posibilidad de aprobar aún la prestación para trabajadores que tengan que cuidar a familiares que anunció el ministro José Luis Escrivá, que tampoco salió adelante en el Consejo de Ministros de ayer.

"Sin lugar a dudas, el señor de Escrivá, con muy buen criterio, propuso una política de rentas que yo comparto. Vamos a ir poco a poco", ha afirmado Yolanda Díaz, que ha pedido primero aplicar las medidas de este segundo paquete económico, que pueden ayudar a conciliar a los trabajadores a través de reducciones y adaptaciones de jornada.