Los consecuencias para Rusia si se convierte en paraíso fiscal: más control e impuestos sobre turistas y empresas

"Una de las medidas que desde España vamos a impulsar, tanto en la UE como en la OCDE, es la declaración de Rusia como paraíso fiscal, incluyendo a ese país en la 'lista negra' de paraísos fiscales". Son palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, desde la tribuna del Congreso de los Diputados este miércoles. El líder socialista había acudido a la cámara para tratar la crisis abierta en el Este de Europa con la invasión rusa de Ucrania y ha planteado nuevas propuestas para presionar a Rusia. Una de ellas ha sido el envío de más armas a Ucrania, no solo como parte del acuerdo en la Unión Europea, sino también bilateralmente. La segunda, la que plantea en la citada frase, es más técnica, y tiene consecuencias para turistas rusos o para empresas con intereses en España y en Rusia, entre otros.

España y Rusia, una relación comercial limitada, clave para el turismo y con algún oligarca inversor

Saber más

Rusia entraría con esta decisión, que debe ser tomada a nivel comunitario, en un club conformado por Panamá, Fiji, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes, Palau, Samoa, Samoa estadounidense, Vanuatu y Guam. Se trata de los componentes actuales de la lista negra de paraísos fiscales, que identifica a los territorios que se muestran menos transparentes en cuanto a compartir datos fiscales o que cuentan con un sistema tributario realmente bajo. Se trata de un listado que ha sido siempre controvertido y varias organizaciones internacionales han criticado a la UE por no tener incorporados a otros territorios que podrían cumplir igualmente con esos requisitos pero que no están considerados como paraísos fiscales. Anguila, Dominica y Seychelles salieron de este selecto club el año pasado.

Actualmente, la Federación Rusa se encontraría contemplada, desde la última actualización publicada hace unos días, como un país de la lista gris. Se trata de territorios con deficiencias de información, pero que se han comprometido a reformarla. Esta última actualización se realizó antes de la invasión de Ucrania, por lo que todavía no contempla el nuevo escenario.

Ransés Pérez, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, explica que, de primeras, existe cierta "contradicción" entre el anuncio hecho por Sánchez y la situación real que hasta la fecha ha existido entre España y Rusia. Existen acuerdos de doble imposición y de información compartida, por lo que no cumpliría, a día de hoy, con los requisitos para ser considerado como un paraíso fiscal. Sin embargo, reconoce que "es posible que a partir de ahora la cosa cambie y que Rusia sea menos colaboradora".

Pero, ¿qué efecto tendría para Rusia ser incluida en la lista negra de paraísos fiscales? El representante de los inspectores de Hacienda asegura que son muchos los aspectos tributarios que cambian si Rusia se incorpora a la lista negra, especialmente en lo que respecta a la tributación por la renta y a Sociedades. El primero de los puntos a abordar si se decide incluir a Rusia en ese listado sería romper los convenios de doble imposición. Estos acuerdos con otros países impiden, a grandes rasgos, que se tribute dos veces en dos territorios distintos por el mismo concepto. Pone un ejemplo muy práctico. Si el Dínamo de Moscú viene a España a jugar el torneo Joan Gamper invitado por el Fútbol Club Barcelona, el dinero que cobre, que ahora no tributaría en España, pasaría a estar gravado por el fisco español.

Pérez señala que, a grandes rasgos, y en materia de inspección fiscal de las operaciones que realicen ciudadanos y empresas rusas en territorio español se "cambia la carga de la prueba". Explicado en lenguaje llano, será la empresa o la persona en cuestión la que tenga que justificar debidamente que su actividad no va encaminada a pagar menos impuestos mediante un paraíso fiscal ya que si no, "no nos lo creemos hasta que no lo justifiquen", explica el representante de los inspectores. En situaciones normales, es la Agencia Tributaria la que debe justificar si hay irregularidad.

Esto se traduce directamente en lo que respecta a la renta. Recordemos el caso de la cantante Shakira. Una ardua investigación de la Agencia Tributaria concluyó que la artista colombiana, que tenía su domicilio fiscal en Bahamas, en realidad era residente española. Los inspectores lograron demostrar y llevar ante la justicia que, efectivamente, Shakira había pasado más de seis meses en territorio español, por lo que le corresponde tributar aquí todas sus rentas obtenidas. Ocurre igual con los youtubers que trasladan su domicilio a Andorra. Son los inspectores los que deben demostrar si han pasado ese periodo de tiempo en España para poder denunciarles.

La cosa cambia con los ciudadanos rusos que se encuentren en España si su país pasa a ser considerado como un paraíso fiscal. El ejemplo más claro es el de aquellos millonarios con propiedades en la Costa del Sol que pasan en España largas temporadas al año, disfrutando de un clima más amable que el de Moscú o San Petesburgo. Pérez explica que tendrán que justificar "todos y cada uno de los días" que pasan en España. De lo contrario, podrán ser considerados residentes españoles y, por tanto, tributarán aquí "el 100%" de sus rentas.

Respecto al impuesto de Sociedades, la situación se complica tanto para las empresas rusas con filiales en España como para las empresas españolas con presencia allí. El control sobre las filiales rusas en España se amplía, especialmente en la medida en que, como plantea Ransés, el primer paso de considerar a Rusia como paraíso fiscal sería romper los acuerdos de doble imposición. La Agencia Tributaria puede considerar como española, y por tanto tributar por el impuesto de Sociedades como el resto, si una compañía con sede en un paraíso fiscal —en este caso Rusia— tenga sus activos principales, ya sean bienes o derechos, o su actividad principal, se encuentren en España. Únicamente se libraría si la empresa en cuestión acredite efectivamente que esto no sea así.

Mayor control para las operaciones entre filiales

Además, las autoridades incrementan la vigilancia sobre las transacciones que se realizan entre sociedades del mismo grupo entre España y Rusia. Se solicitaría una mayor justificación de los pagos entre estas empresas y se controlaría que se hicieran bajo valor de mercado. La empresa tendrá que dar justificación y demostración de estos importes o, de lo contrario, la Agencia Tributaria podría considerar como un traspaso injustificado de beneficios hacia territorios considerados paraísos fiscales. Los gastos facturados a empresas en paraísos fiscales, aunque no estén vinculadas, tendrán que ser también debidamente justificados.

Pero las empresas españolas también se pueden ver afectadas si se considera a Rusia como un territorio de la lista negra. Hasta 2021 si una multinacional cobraba un dividendo de una filial en otro territorio se bonificaba al 100% en el impuesto de Sociedades. Esta bonificación se redujo al 95% el año pasado. Es decir, las compañías tienen que tributar en España por ese 5% de dividendo que no está bonificado. Si Rusia es un paraíso fiscal, y en vistas de que se habría suspendido el acuerdo de doble tributación, las empresas españolas tendrían que tributar en España el 100% del dividendo que obtuviera de sus filiales en territorio ruso. Por poner un ejemplo concreto, sería el caso de Inditex con la actividad de sus tiendas en Rusia.

Los inversores que participen en fondos y sociedades de inversión con sede en Rusia también se ven afectados. Si habitualmente el contribuyente tributa únicamente cuando ha salido de esta inversión, al estar esta sociedad radicada en un paraíso fiscal, lo hará anualmente. Este es un caso menos común, ya que la mayor parte del patrimonio de inversores españoles se encuentran en fondos nacionales o en países de la UE, fundamentalmente Luxemburgo.