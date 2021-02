David García: "Vamos a exprimir la potencialidad de Madrid para crear marca y atraer a inversores"

Convertir Madrid en la capital mundial de la construcción, la ingeniería y la arquitectura. Con este objetivo nació la asociación Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura (MWCC) en marzo del año pasado, días antes de que estallase la pandemia en España y comenzase el confinamiento. Al frente se encuentra David García, ingeniero industrial de formación, pero con una carrera centrada en la comunicación institucional y corporativa, actualmente en la división de infraestructuras de FCC. Lidera esta asociación que busca atraer proyectos de mejora de la ciudad y en la que se integran grandes constructoras, inmobiliarias, fondos de inversión, universidades y administraciones públicas como el Ayuntamiento, la Comunidad y el Estado.

Comencemos por el principio, ¿qué es MWCC y cómo nace?

El anterior equipo de Gobierno, con Luis Cueto y Manuela Carmena a la cabeza tienen una idea: valorar qué sectores de la capital son representativos. Hicieron 100 entrevistas dentro y fuera de España, con organismos internacionales, con ICO, CESCE, entidades privadas y vieron dos sectores que destacaban sobre el resto. Primero, el turismo, personal o empresarial, lo cual no sorprende. El segundo fue, sin duda alguna, el sector de las infraestructuras. Los organismos internacionales lo destacaban como un sector fundamental para crear una marca Madrid. Se llamó a 27 organizaciones publicas y privadas y se les expuso el estudio. Yo estaba allí y a través de Jorge García Castaño (exconcejal de Hacienda con Ahora Madrid), que fue uno de los promotores, se creó el clúster. Llegamos a las elecciones y gana José Luis Martínez Almeida. Le explicamos el proyecto y lo ve como un hub importante para conseguir los objetivos que pretendemos, que son tres: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de las infraestructuras, crear una marca Madrid que posibilite un reconocimiento internacional, y, por último, posibilitar infraestructuras resilientes, sostenibles, a través de la demanda de los ciudadanos. Almeida y su equipo lo ven de manera positiva y necesaria para atraer inversión internacional. El 4 de marzo nos convertimos en una asociación y el 14 de marzo nos confinaron.

¿Es una organización dependiente actualmente del Ayuntamiento?

No. Es una asociación que está promovida por el Ayuntamiento pero que es un claro ejemplo de colaboración público-privada. No dependemos del Ayuntamiento pero hacemos un ejercicio de información como a todos los socios. Nosotros informamos de todas las acciones al área de Economía, a José Luis Moreno.

¿Cómo se pone en común a partes con puntos de vista tan dispares como las distintas instituciones públicas y las empresas privadas?

Nosotros tenemos una vocación ciudadana. Teníamos que explicar el proyecto al Ministerio de Transportes, a María José Raya que le encantó el proyecto. Teníamos que explicarlo a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, con independencia de la ideología, para dar respuesta a los tres objetivos. Somos técnicos que hemos venido a trabajar pro bono para cumplir esos objetivos. Integramos distintas administraciones, distintas entidades privadas, las coordinamos y gestamos los proyectos que demanda la sociedad y demandan los ciudadanos. Ahora mismo estamos trabajando por presentar manifestaciones de interés para captar fondos del Next Generation.

Ha planteado en distintas ocasiones que Madrid no es consciente de su potencial, ¿qué le falta reconocer?

Nos gustaría, como París, Roma o Londres, tener una marca de reconocimiento internacional a partir de los proyectos de infraestructuras. Madrid tiene el aeropuerto internacional a 14 kilómetros, cerca de la ciudad. Tenemos una red de metro que es una de las mejores del mundo. Una red ferroviaria radial que sale de Madrid y conecta con todas las ciudades del país o una red radial de carreteras que vertebra toda la logística. Un número importante de las mayores constructoras del mundo (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr...) están en Madrid, lo que da muestras del potencial del sector. Pero además, tenemos la Universidad Politécnica, que es líder en la escuela de ingenieros según la clasificación de Shanghai. Además, distintas universidades que generan un top talent de ingenieros y arquitectos increíble. Tenemos una potencialidad clarísima, vamos a exprimirla para crear marca, atraer inversores y generar proyectos que demanda la sociedad para mejorar la calidad de vida.

El urbanismo es un tema cada vez con mayor presencia en el debate público, ¿qué modelo plantea la asociación?

El COVID nos ha cambiado la vida. Los modelos de movilidad y de residencia han cambiado. Se buscan otras formas de residir. Nosotros estamos, más que en modelo de ciudad, pivotando en desarrollos urbanos y urbanísticos. Por ejemplo, Madrid Nuevo Norte, es el mayor desarrollo urbano de Europa en los próximos años. Es un desarrollo eficiente, sostenible, que va a orientar la ciudad en la zona norte y va a comunicar a través de la estación de Chamartín con el resto del país. Además tenemos desarrollos en el sur de Madrid: los Berrocales, los Aguijones, Cañaveral. Van a vertebrar todo el sur de la ciudad para conectarlo con el sur del país. También el bosque metropolitano que se está creando alrededor de la ciudad. Una ciudad que permita un reequilibrio entre norte y sur y sobre todo que permita una movilidad positiva del ciudadano. Ahí está Madrid 360 como enfoque claro. Otro ejemplo, Alcalá 2030. Alcalá de Henares es una ciudad patrimonio de la Humanidad que tiene un patrimonio buenísimo, pero se construyó alrededor de ese casco histórico viviendas de los años 50 y 60 de poca eficiencia energética y no integradas en el casco histórico. Vamos a aprovechar los fondos Next Generation para adecuar este entorno y permitir una integración social, urbana y de movilidad.

Vamos a presentar un proyecto para captar fondos europeos para la Cañada Real

¿En qué otros proyectos están trabajando para conseguir los objetivos de la ciudad?

Estamos trabajando en manifestaciones de interés para captación de fondos Next Generation. Estamos planteando el cierre norte de la M30, que lo hace Acciona con la Universidad Alfonso X, estamos en proyectos de atracción de talento para atraer ingenieros y arquitectos, colaborando con todas las universidades asociadas para que el camino desde que se sale de la universidad hasta que se encuentra trabajo sea el menor posible. También hay un proyecto en la Cañada Real muy interesante, que vamos a presentar para captar fondos Next Generation, que es la adecuación urbana de sectores 2 a 5 y de sector 6 de la Cañada Real. También con un mapa de innovación de la ciudad.

¿Cuál es el mecanismo para presentar estos proyectos que plantea?

Hay dos vías. Si son proyectos Next Generation, presentamos una manifestación de interés a los ministerios competentes que son colaboradores nuestros y, luego nos pedirán, un programa de desarrollo. Si no es susceptible de estos fondos, diseñamos, conceptualizamos el proyecto y lo elevamos a la institución pública competente para su estudio y su valoración. Y a partir de ahí, su desarrollo.

Hay proyectos, como Madrid Nuevo Norte, que han tenido una importante contestación vecinal, ¿qué papel van a tener los ciudadanos en los planteamientos que tiene la asociación para cambiar la ciudad?

Nosotros contamos con los distintos estratos sociales. Por ejemplo, en Alcalá 2030 vamos a partir de un planteamiento vecinal. Es decir, cómo los vecinos imaginan su ciudad. Es más, vamos a organizar un hackaton a finales de año para traer a personas de distintos mundos, académico, empresarial y asociativo, para que planteen cómo se imaginan Madrid y a partir de ahí, van a ser dos días de intercambio de ideas: la ciudad del futuro debe tener aparcamientos disuasorios, una apuesta por el transporte público, un crecimiento orgánico de las viviendas, etc. Es en lo que trabajamos, un método que permita aprovechar las sinergias de cada parte y que los distintos grupos de interés valoren con nosotros si es o no es adecuado el proyecto concreto.

No podemos saturar el centro de la ciudad, primero por la contaminación y segundo porque es una acción insolidaria

Madrid tiene un problema con la contaminación y ustedes plantean caminar a una ciudad más sostenible, ¿cómo se hace y qué papel tiene la movilidad?

Nosotros tenemos un grupo de sostenibilidad que se encarga de eso, desarrollar distintos modelos de movilidad. Tenemos a la Fundación Metrópoli, a FCC, Sacyr, un montón de empresas que trabajan en ello. Pero siempre siendo muy afines a la filosofía de Madrid 360. Consideramos que es el presente y el futuro. No podemos saturar el centro de la ciudad. Primero por la contaminación y posteriormente porque es una cuestión insolidaria. Para mejorar la movilidad, tenemos que potenciar el transporte público, dar alternativas de transporte y permitir soluciones de movilidad. Aparcamientos disuasorios, lanzaderas o hubs de trabajos, que permitan al ciudadano moverse libremente.

¿Se está teniendo en cuenta un balance entre el centro de la ciudad y la periferia?

Incluimos toda la ciudad para lograr un reequilibrio territorial con proyectos como Madrid Nuevo Norte o Madrid Sur. El conjunto de la ciudad y de los ciudadanos. No solo mejorar la calidad de vida en el centro sino del conjunto, a través de las infraestructuras. Hemos pedido un manifiesto de interés para la Cañada Real. Se trata de un estudio urbanístico. Hay varios ayuntamientos implicados y se trata de reorganizar urbanísticamente estos sectores antes de acometer cualquier actuación.

¿Cuáles son los primeros proyectos de MWCC que saldrán adelante?

Estamos desarrollando el proyecto de atracción de jóvenes talentos. Vamos a organizar la FTP, el mayor evento de infraestructuras de Europa y lo vamos a hacer en Madrid. El hackaton en noviembre. Creo que nos van a admitir a trámite las manifestaciones de interés de Alcalá 2030 y la Cañada Real. También un mapa de innovación de la ciudad de Madrid. Y vamos a generar una app junto con el COAM por la cual todo ciudadano podrá ver y recorrer las infraestructuras claves de la ciudad, obteniendo datos de los edificios históricos o que arquitectónicamente tienen un valor.

¿Es un objetivo el atraer inversión extranjera?

Se han unido dos fondos importantes, TorreRioja y el mayor fondo de inversión español, KC Impact. Este fondo es especialista en infraestructuras y es el más importante. Nuestro objetivo es atraer fondos para la mejora de las infraestructuras o la mejora de la competitividad económica de la capital. Se prima a las empresas españolas, pero también par empresas extranjeras. Primero planteamos los proyectos a nuestras entidades públicas y privadas y las podemos vehicular a través de nuestras empresas o la abrimos a fondos extranjeros.

¿Ha cambiado los objetivos de la asociación con la pandemia?

Ha cambiado el concepto de ciudad. La pandemia ha afectado sin duda a cómo se ve la ciudad, nos establece nuevos modelos de trabajar, nuevos modelos de movilidad urbana, pero la pandemia nos ha hecho aprender a ver la capacidad que tenemos de adaptación como ser humano.

¿Qué papel tiene la vivienda?

Importante. Tenemos varias inmobiliarias y promotoras. Para nosotros es muy importante la atracción residencial y no residencial. No residencial para la captación de nuevas empresas a la capital y residencial para la mejora de los edificios que se construyen. En cuanto a la eficiencia energética, etc. Si nos fijamos en los presupuestos es un tema clave la rehabilitación de viviendas. Por ejemplo Alcalá 2030 se centra en esto, rehabilitar viviendas.

¿Cómo impacta los fondos europeos en el proyecto de ciudad?

Va a impactar de forma directa y positiva. En el conjunto del país se va a incrementar el PIB. Además va propiciar la generación de nuevas inversiones, la generación de empleo estable y la dinamización del país. Incluso la renovación de la innovación del país, en torno a la digitalización, que son innovaciones a largo plazo.

Se plantea que estos fondos europeos pueden ser palanca para la inversión privada y multiplicar así su impacto, ¿lo ve así?

De ahí viene la entrada de los fondos en la asociación. Inversión llama a más inversión. Derivados de los proyectos Next Generation va a haber otros proyectos pivotados por inversión privada. Estamos convencidos de ello.

¿Cómo se construye un proyecto así sin ampliar el desequilibrio de la capital con el resto del país?

Nosotros somos un proyecto país. Somos capital mundial, pero estamos en negociaciones para poder apoyar el nuevo diseño de la ciudad de Málaga. Es un modelo exportable a cualquier ciudad de España porque es un modelo de país. Es un marco en el que nosotros trabajamos. Es cierto que Madrid es la capital y reúne mayores infraestructuras, pero no debemos olvidar que es un modelo que se puede replicar en otras ciudades del país.