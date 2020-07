Delgado (Banco de España): "No tiene sentido que los gobiernos sean responsables de la quiebra de una entidad"

Reclama completar una unión bancaria europea plena

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, cree que no tiene sentido que los gobiernos nacionales sean responsables de la quiebra de una entidad financiera, cuando la responsabilidad de la supervisión recae sobre las instituciones paneuropeas.

Delgado se ha pronunciado así en un artículo publicado a través del grupo de estudios británico OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum). En su opinión, es necesario completar una unión bancaria de pleno derecho, si bien cree que esto requeriría de un cambio institucional.

La subgobernadora ha explicado que este sistema aún carece de uno de sus tres pilares fundamentales: el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

"Este esquema de seguro europeo contribuiría a dar una mayor estabilidad en tiempos de crisis", ha dicho, añadiendo que la unión bancaria no será un sistema financiero único hasta que un euro depositado en cualquier entidad tenga el mismo respaldo, independientemente del país de origen del banco.

Para Delgado, los obstáculos culturales, institucionales y reguladores han creado una especie de valla en los bancos nacionales, restringiendo o impidiendo la libre circulación de capital y liquidez en la zona euro.

Además, la falta de existencia de una normativa de regulación armonizada perpetúa un campo de juego "desnivelado". "Existen normas que son críticas para establecer una base legal suficientemente uniforme y que no son comunes, como las que cubren la prevención del blanqueo de dinero o las insolvencias bancarias", ha subrayado.

Igualmente, ha lamentado que no se comuniquen con mayor claridad las expectativas de supervisión, lo que podría facilitar la integración del sector al ser claves para evaluar una hipotética operación de fusión.

"Cinco años después de su creación, la unión bancaria ha salvaguardado con éxito la integridad del euro, pero no ha podido lograr un sector bancario verdaderamente integrado", ha aseverado la subgobernadora del Banco de España.