Escrivá asegura que la ampliación del cómputo de la pensión se planteará para personas a las que les beneficie

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha respondido este jueves sobre la última polémica sobre la posible ampliación del periodo de cómputo de la pensión. El responsable de las pensiones ha asegurado en la Comisión del Pacto de Toledo que la medida, que aún está por elaborar y negociar, tiene como objetivo dar respuesta a las nuevas realidades laborales, que no tienen los mejores años de cotización al final de su carrera o que tienen muchas lagunas. "Una de las opciones que hay que contemplar es la posibilidad de que para esas personas se extienda el periodo de cómputo para su beneficio", ha explicado.

Escrivá ha comparecido en la comisión parlamentaria, a petición del PP, para dar cuenta del mecanismo de equidad intergeneracional que acaba de pactar con los sindicatos, sin los empresarios, y también para que aclarara sus intenciones sobre el periodo de cómputo. En el contrato de España con la Comisión Europea sobre los fondos europeos para la recuperación se recoge la "extensión" del periodo de años cotizaciones para la pensión, de manera general, pero el ministro ha insistido en que esta es simplemente una redacción esquemática "y posiblemente no muy afortunada" de la reforma que el Ejecutivo está planteando.

El responsable de la Seguridad Social ha explicado que la medida sobre el periodo de cómputo, que estará incluida en el segundo bloque de la reforma de pensiones, aún no está desarrollada, por lo que no ha querido adelantar mucho en qué podría consistir. Pero sí ha esbozado que la reforma irá enfocada a las "nuevas realidades laborales", que ya no son tan lineales como hace años y no tienen sus mejores registros de cotización al final de sus carreras.

Escrivá ha insistido en que abordar este tema era una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. "Cuando lo planteemos y presentemos los datos, que aún no lo hemos hecho, probablemente una de las opciones que hay que contemplar es la posibilidad de que para esas personas se extienda el periodo de cotización para su beneficio y/o que puedan excluir años, o un tratamiento diferente de las lagunas... Eso es estrictamente lo que estamos planteando en este tema. Y eso está escrito con mucho detalle en los documentos aprobados por el Consejo Europeo", ha afirmado esta tarde.

El "colchón" para los baby boomers será de 42.000 millones

Sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que consiste en la cotización adicional de 0,6 puntos durante la próxima década para crear un "colchón" para las pensiones del baby boom, la principal novedad ha sido el ajuste sobre el dinero que se podrá reunir en este colchón. Pese a que el ministro afirmó en un primer momento que el fondo recaudaría unos 50.000 millones de euros al final del periodo, en 2032, este jueves ha rebajado considerablemente la cifra.

Lo "más razonable", ha apuntado Escrivá, es considerar que se logrará sumar unos "42.000 millones de euros" en la llamada ''hucha de las pensiones', dada la historia de los últimos 20 años de rentabilidad del fondo de reserva, de una media del 3,5%. Por cada punto de rentabilidad adicional (o inferior) que se alcanzara, Escrivá ha afirmado que se añadirían (o rebajarían) unos 2.000 millones de euros.

El ministro ha defendido la medida frente al factor de sostenibilidad del PP que sustituye. Escrivá ha enfrentado los recortes que provocaría el factor del Gobierno de Rajoy, sobre todo para los más jóvenes, frente a lo que supone la aportación vía cotizaciones sociales que implica el MEI para la próxima década. Frente a contribuciones de 12 euros mensuales (dos para el trabajador y diez para la empresa), el factor de sostenibilidad provocaba la reducción creciente de las pensiones del futuro, con un recorte hasta del 20% para las personas que hoy tienen 18 años. Para una pensión media, el recorte sería de unos 300 euros mensuales.

Ante las críticas de la oposición por la falta de diálogo del ministro sobre este mecanismo con el resto de grupos políticos, José Luis Escrivá ha defendido que las alternativas al MEi "son los recortes". "Cualquier alternativa lleva a recortes y nadie quiere cortes. Eso es lo que quiere el PP. No solo recortes, recortes masivos", ha afirmado el responsable de la Seguridad Social.