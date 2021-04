Escuelas y colegios privados quitan un día de vacaciones a los profesores por la jornada electoral del 4M

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso convocó las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid en un día laborable, el próximo martes 4 de mayo. La Consejería de Educación anunció que, dada la legislación electoral, ese día se considera "no lectivo en todos los centros educativos no universitarios", muchos de los cuales serán espacios de votación esa jornada. En los centros públicos, el 4M tiene la "misma consideración que un festivo", explican desde la Consejería, de manera que los profesores no tiene que trabajar y la jornada no se tiene que recuperar. En cambio, en el sector privado no siempre se está aplicando este criterio, advierten los sindicatos. "Tenemos muchísimas consultas de trabajadores, sobre todo de escuelas infantiles, a los que les exigen la recuperación de horas de ese día, les pretenden descontar ese día de la nómina, o incluso quitar un día de vacaciones", explica Raquel López, de CCOO Enseñanza.

Un ejemplo de esta última práctica se da en la empresa privada de escuelas infantiles Kidsco, con multitud de centros educativos en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid. La responsable de Relaciones Laborales comunicó al personal que, dado que el próximo 4 de mayo era no lectivo para los alumnos en la región, el día se consideraría "dentro de los 10 días hábiles de vacaciones anuales recogidos en el convenio colectivo", recoge una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Kidsco pretende descontar la jornada electoral del 4M de los diez días de vacaciones que reconoce el convenio colectivo de escuelas infantiles a los trabajadores, además del mes de verano. Junto a ese mes libre en el periodo estival, "todos los trabajadores tendrán derecho a diez días considerados laborables distribuidos durante el año, a criterio de la Dirección del centro y oído el criterio del Comité de Empresa, Delegados de Personal o Delegados Sindicales. Estos días se repartirán, preferentemente, en Navidad, Semana Santa y verano", recoge el convenio colectivo.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Kidsco, que no ha respondido a este medio sobre por qué resta un día de vacaciones a sus trabajadores, criterio que mantenía la compañía ante su personal este martes por la tarde, según declaran varias fuentes. Desde la empresa sostienen en una respuesta escrita que "se trata de un día laborable no lectivo".

Todas las fuentes consultadas por este medio –tanto en el Gobierno regional como en los sindicatos mayoritarios y expertos en derecho laboral– consideran que no se puede descontar la jornada del 4M de las vacaciones de los empleados del sector educativo a los que afecta esta declaración de día "inhábil a efectos escolares" debido a las elecciones.

La enseñanza pública considera el día como feriado

Tras la convocatoria de los comicios del 4M, el Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicó que ese día sería no lectivo en todos los centros educativos no universitarios de la región. El Ejecutivo de Ayuso, que rechazó la declaración del día festivo como pedían desde la oposición para facilitar las elecciones, se remitió a la legislación electoral para suspender las clases. Esta establece que "en el supuesto de que el día fijado en los correspondientes Decretos de convocatoria para la celebración de las elecciones no sea festivo, se considerará inhábil a efectos escolares en el territorio correspondiente".

¿Qué significa que un día es "inhábil a efectos escolares"? Fuentes de la Consejería de Educación madrileña explican a este medio que "ese día, al ser declarado inhábil no cuenta como vacaciones, sino que tiene la misma consideración que un festivo, con lo que los profesores no deben asistir a su centro de trabajo ni teletrabajar". El 4M tampoco se tiene que recuperar en otra jornada, según ha precisado el Gobierno regional.

Este es el criterio que se aplica en los centros públicos de enseñanza, pero algunas empresas privadas –como Kidsco– no están adoptando esta decisión. Dado que el día "inhábil a efectos escolares" por elecciones no es un concepto desarrollado en la normativa laboral, los sindicatos CCOO y UGT explican que están recibiendo "muchísimas consultas" sobre qué implica esta declaración para sus jornadas laborales.

"Estamos recibiendo sobre todo consultas del personal de escuelas infantiles, que es uno de los más precarios. Hay mucha empresa privada y precaria. Su convenio colectivo es de los más bajitos en cuanto a derechos laborales", sostiene Raquel López, de CCOO, sindicato que no se adhirió al citado convenio. Entre las prácticas más mencionadas por las trabajadoras (la mayoría son mujeres), López destaca la imposición de "bolsas de horas" que deberán recuperar en un futuro. "Pero también incluso que se descuente el sueldo de esa jornada y restar un día de vacaciones", añade. La representante de CCOO advierte de que incluso les ha llegado esta práctica de algún centro de gestión indirecta, concertado, aunque está más extendido en los centros privados.

En CCOO han resumido así las consecuencias de la declaración del día "inhábil" para todo el personal de estos centros, también el no docente: "Las empresas no pueden descontar de tu salario el día 4 de mayo; modificar tu calendario laboral prolongando un día más el curso escolar; recuperar la jornada inhábil con un día de tus vacaciones; exigir ninguna modalidad de trabajo ni presencial ni telemática, dado que no estamos hablando de día no lectivo, sino de día inhábil; exigir ningún tipo de compensación de horas".

En UGT también han recibido una avalancha de consultas, "sobre todo, de educación infantil", explica Sandra Rodríguez, responsable de Enseñanza privada en UGT Madrid. El sindicato considera igualmente que la jornada no puede descontarse de las vacaciones del personal, ni debe recuperarse otro día. Sin embargo, los servicios jurídicos de UGT estiman que, al no haberse declarado el día como festivo, la consideración de día "inhábil a efectos escolares" podría ser compatible con el desarrollo de algunas tareas ajenas a la docencia.

"Por ejemplo, tenemos consultas de trabajadores a los que sus centros les han convocado a una reunión de coordinación, a una formación o que deben realizar tareas complementarias a dar clases, que entendemos que sí se pueden exigir por parte de las empresas", sostiene Sandra Rodríguez. En cualquier caso, la sindicalista advierte de que las personas que trabajen el 4M tiene reconocidos permisos para garantizar su derecho al voto, que pueden llegar a las cuatro horas según los casos.

Vacaciones: pactadas y conocidas dos meses antes

Nacho Parra, abogado laboralista de la cooperativa Colectivo Ronda, apunta que la traducción al ámbito laboral de este día "inhábil a efectos escolares" puede generar alguna duda, por ejemplo sobre si se pueden desarrollar tareas complementarias a la docencia, pero no sobre la merma de vacaciones de los trabajadores. "Las vacaciones son un derecho de los trabajadores, no se pueden imponer de manera unilateral por el empresario, se tienen que negociar", recuerda Parra.

El abogado especializado en Derecho Laboral insiste en su criterio aunque el convenio colectivo de escuelas infantiles reconozca la distribución de esos diez días de vacaciones "a criterio de la Dirección del centro", siempre "oído el criterio del Comité de Empresa, Delegados de Personal o Delegados Sindicales". Nacho Parra recuerda una garantía regulada en el Estatuto de los Trabajadores: "El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute". Dos meses que en este caso no se han cumplido, ya que Isabel Díaz Ayuso anunció los comicios el 11 de marzo y el gobierno regional no comunicó que el día sería no lectivo hasta el 17 de marzo.

"En los términos que se plantea no me parece correcta la decisión empresarial, ya que el periodo vacacional no se decide libremente por el empresario", recuerda también Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo. Sandra Rodríguez, de UGT, señala además lo "injusto" de la medida, ya que se estaría restando un día de vacaciones a los empleados por una jornada de trabajo que –de desarrollarse– tendría reconocido un permiso de varias horas para acudir a votar.