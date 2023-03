Los estereotipos de género se mantienen en las profesiones: mujeres a cuidados y hombres a trabajos manuales

Los roles se mantienen, aunque empiezan a percibirse cambios. Las profesiones ligadas al hogar, al cuidado de niños o de enfermos y a la educación están ocupadas de forma mayoritaria por mujeres. En cambio, ocurre lo contrario en aquellas más relacionadas con el transporte, la construcción y la energía o climatización. Una perspectiva de género laboral que se constata en el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Guía para evaluar si un trabajo feminizado es equivalente a uno masculinizado y debe cobrar lo mismo

Un análisis en detalle de cuáles son las profesiones con más presencia de hombres y de mujeres permite ver que solo hay un trabajo donde ellas son más del 95% de las personas empleadas. Se trata de la limpieza y los trabajos vinculados con el hogar.

En el extremo contrario, los oficios donde al menos 9 de cada 10 profesionales son hombres son aquellos vinculados a la albañilería, la construcción, la mecánica o el transporte. Así se puede comprobar en el siguiente gráfico, donde el tamaño de cada círculo indica el número total de personas empleadas.



Cuáles son las profesiones más masculinizadas y feminizadas en España Cada círculo representa una ocupación, oficio o profesión en España según el porcentaje de mujeres que trabajan en ella Fuente: INE, Censo de 2021



Estos datos provienen del Censo de Población y Viviendas de 2021, que ha cuantificado el número de trabajadores en cada profesión a partir de los registros de contratos del SEPE, Muface y otros censos además de imputaciones estadísticas que incluyen la profesión de más de 18 millones de trabajadores en España.

Hay extremos y hay casos de práctica paridad, como ocurre en la hostelería o en los agentes inmobiliarios/as, personal contable y en el sector financiero. Y hay segmentos con un alto número de afiliación y una tradicional presencia de empleadas. Así ocurre con la categoría laboral de dependiente/ta en tienda y almacén. Hay casi un millón de personas ocupadas dentro de esta profesión y, de ellas, casi el 70% son mujeres. Una situación que se ha hecho evidente en los últimos meses, con las reivindicaciones salariales y laborales en las tiendas de Inditex. Una disparidad de criterios entre empresa y representantes sindicales que se saldó con un acuerdo para establecer un sueldo base de 18.000 euros.

En ese análisis en conjunto, queda patente que las mujeres ocupan los trabajos más vinculados al cuidado. Y no es algo que resulte sorprendente. “No es casual que estemos en esos sectores”, explica Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO. “Son profesiones a las que se da poco valor, que forman parte de la esfera personal”, al estar ligadas a los hogares y las familias. “Y tienen salarios bajos. Me atrevo a decir que si fueran puestos ocupados por hombres, no sería así”, indica.

Además, señala el peso que tiene el trabajo parcial en las profesiones mayoritariamente ocupadas por mujeres. “Si buscas parcialidad entras en estos trabajos”, apunta Vidal. Además, pone énfasis en el componente educativo que predispone a decantarse por una ocupación u otra. “Las mujeres sufrimos una predisposición desde que nacemos. Es una discriminación a priori, en la educación en nuestras casas, en el sistema educativo, en los roles de género”, resume.

Cambios entre los más jóvenes

Este análisis de los datos que publica el INE refleja también la distribución de hombres y mujeres en cada oficio según su grupo de edad. En este caso, hay ocupaciones donde las mujeres se abren paso. Oficios que hasta ahora han sido ocupados de forma mayoritaria por hombres, pero donde las profesionales jóvenes representan cifras más altas que el resto de sus compañeras. Así ocurre, como se ve a continuación, en medicina, en ingeniería, en la enseñanza superior y universitaria, en arquitectura o en periodismo.