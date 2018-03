Un exdirector del Banco de España cree que Bankia se tapó las espaldas con 19.000 millones

El exdirector general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, ha afirmado hoy que las ayudas de 19.000 millones de euros que recibió Bankia y solicitó el actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, fueron para "cubrirse las espaldas" ya que la entidad tenía una "crisis en canal".

"Con un desequilibrio tan elevado (como el que tenía Bankia) es mucho mejor tirar por alto que por lo bajo", ha señalado Martínez Tello durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, al tiempo que ha reiterado que los 13.000 millones de ayuda que estimaba el Banco de España estaban "más que amparados" y justificados.

No obstante, ha puntualizado que "probablemente" los 19.000 millones que calculaba Goirigolzarri eran mejor para "asentar" el proyecto, ya que la entidad afrontaba una crisis "abierta en canal". Ha incidido en que el precio de la acción de la salida a bolsa de Bankia la decide "exclusivamente" su Consejo de Administración, que se reunió después de que el Banco de España decidiera proponer una rebaja en el precio inicial y no fuera descalificada.

"En el Banco de España no pensábamos que Bankia iba a petar, si no nos estaríamos suicidando", ha dicho Tello, que ha insistido en que los informes de seguimiento en 2011 nunca vieron inviable a la entidad e incluso en los test de estrés, Bankia "sale razonablemente bien". También ha recordado que el inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, autor de los polémicos correos del organismo críticos con Bankia, afirmó en 2011 que la salida a bolsa de BFA Bankia era una gran oportunidad. Además, ha destacado que durante su mandato no planteó la dimisión del expresidente Rodrigo Rato sino que sugirió que se contratara a un consejero delegado y a un consejo de administración "profesionalizado".

Por otra parte, ha negado que el origen de la crisis económica fuera financiero y fue una "crisis de país" que tuvo reflejo en las entidades financieras, a la vez que ha incidido en que ha habido una "rebaja de la ética no sólo en el sector financiero sino en toda la sociedad".

Martínez Tello ha reconocido también que en la supervisión fallaron las políticas preventivas, sobre todo a nivel europeo, ya que faltó una herramienta que obligara a las entidades a cambiar su modelo de negocio en caso de burbuja inmobiliaria puesto que los expedientes disciplinarios "no sirven para esto". Ha defendido la gestión del Banco de España en todo momento y ha aseverado que "nosotros vamos a la guerra a intentar minimizar los costes" y la mejor alternativa fueron las integraciones y SIP (fusiones frías).

El exdirector de Supervisión ha terminado su exposición reclamando al Banco de España que reconozca la "lealtad institucional" del exdirector general de supervisión del Banco de España Mariano Herrera su número dos, Pedro Comín, y del que fuera inspector Pedro González, que tuvieron que dimitir por el caso Bankia y se ha demostrado que están "apartados de cualquier imputación".