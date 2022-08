El sindicato USO amplía a 92 los vuelos cancelados por la huelga de tripulantes en Iberia Express

92 vuelos cancelados por la huelga de tripulantes de cabina en Iberia Express entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, informa el sindicato convocante de los paros, USO. La organización sindical ha publicado el listado de los vuelos cancelados por la aerolínea, hasta un total de 98, lo que considera una muestra del “amplio respaldo de los tripulantes de Iberia Express a la convocatoria de huelga”, motivada por la negociación del convenio colectivo, en la que tienen una gran importancia los salarios.

El sindicato USO convoca una huelga de tripulantes en Iberia Express del 28 de agosto al 6 de septiembre

El sindicato anunció la semana pasada la convocatoria de huelga, de diez jornadas en la recta final del periodo estival, que coincide con los trayectos de multitud de veraneantes.

USO ha informado este viernes de que los paros han provocado que la compañía “cancele previamente 92 vuelos que tenía programados en las diez jornadas de paro y que quedaban fuera de los servicios mínimos decretados por el Gobierno”.

Por el momento, la página web de Iberia Express que da cuenta de los vuelos afectados por los servicios mínimos de la huelga y que ofrece opciones a sus clientes ante posibles alteraciones en estos, solo recoge las cancelaciones de vuelos hasta el día 30 de agosto, según ha comprobado elDiario.es.

Fuentes del sindicato USO aseguran a este medio que el resto de vuelos del listado de cancelaciones que ofrecen entre los días 31 de agosto y 6 de septiembre también han sido anulados, según la información de que dispone la organización.

Entre los vuelos cancelados se encuentran las conexiones de Madrid con Palma de Mallorca, Gran Canaria, Santiago de Compostela, Sevilla, Málaga y Tenerife Norte. “Alrededor de unos 17.000 pasajeros se verán afectados por estos vuelos cancelados por la compañía para evitar el bochorno de colas ante los mostradores de Iberia”, dicen en USO.

Huelga por el convenio colectivo

USO afirma que la negociación de II Convenio Colectivo de los tripulantes de cabina de la aerolínea está bloqueada, ante “un nulo interés por mejorar las condiciones laborales del colectivo, oponiéndose a cualquier propuesta sindical y ofreciendo alternativas alejadas de la realidad”.

El sindicato recuerda que reivindica una revisión salarial anual según el IPC durante la vigencia del convenio para adecuar los salarios al incremento de los precios, pues los tripulantes llevan con los salarios congelados desde hace 7 años“,

“Con estas cancelaciones, Iberia Express no se arriesga a que los aviones no salgan porque las tripulaciones secunden la convocatoria de huelga. Esta decisión deja bien claro que la aerolínea es consciente del malestar de su plantilla pero, sin embargo, no acude con propuestas a las reuniones que se han mantenido a lo largo de esta semana y en las que USO ha mostrado su disposición a desconvocar la huelga. Necesitamos propuestas sobre la mesa que dejen de precarizar nuestras condiciones de trabajo y no llegan”, denuncia Estefanía Díaz, delegada de USO en Iberia Express.

En Iberia Express solicitaron a USO que “recapacitase”, desconvocando la huelga, cuando el sindicato anunció los paros. La aerolínea pidió a USO que “se adhiera al acuerdo alcanzado con CCOO para adelantar las mejoras en condiciones laborales y salariales y continúe con la negociación del II Convenio Colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP)”, ha recogido la agencia Europa Press.