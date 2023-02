La justicia confirma la condena a Webhelp y una jefa por acoso a una empleada: “Es un mal momento para tener un bebé”

Confirmado el acoso a una trabajadora de Webhelp Payment Services tras ser madre. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la condena de un juzgado de lo social que concluyó la “clara muestra de la situación de acoso laboral o mobbing” a la empleada por parte de una jefa de manera directa, pero también “de forma indolente” por la empresa, “conocedora y consentidora de estas actitudes”. El TSJ confirma la indemnización por daños de 80.000 euros a la trabajadora, que habían recurrido ambas partes.

Nueve años de acoso laboral a una trabajadora por quedarse embarazada

Insultos, infravaloración de la empleada y hasta presión para que se acogiera a una reducción de jornada porque ya no le 'valía' a la jefa, que sigue como manager en Webhelp Payment Services, según su perfil en una red social de carácter profesional.

Fuentes de la empresa confirman que la directiva continúa en la compañía, pero añaden que se llevó a cabo una investigación interna de lo sucedido tras la que se acordó “sanción de los hechos pasados y medidas de prevención para el futuro”. No precisan cuál fue esa penalización.

“Te reduces tu jornada, te dedicas a tus bebés”

La responsable condenada cambió su actitud con la empleada tras incorporarse de la maternidad de su primer hijo y el acoso “se fue agravando progresivamente” y “culminó en una situación insoportable con motivo del nacimiento del segundo hijo, que condujo a la quiebra psíquica de la trabajadora”, recoge la sentencia de instancia, que firma la magistrada Amaya Olivas Díaz y de la que informó este medio hace meses.

“Te reduces tu jornada, tu sueldo, te dedicas a tus bebés”, le exigía su superior, como dan cuenta los hechos probados de la resolución judicial.

“Ahora tienes dos putos bebés, es tu puta decisión”, le dijo a la afectada, que aportó en los tribunales pruebas de correos electrónicos y también conversaciones grabadas con los abusos. “Es un mal momento para tener un bebé, estás fuera de los proyectos”, le advirtió la jefa.

La trabajadora acabó de baja tras su “quiebra emocional, de nervios y ansiedad” y los servicios sanitarios le diagnosticaron “un trastorno adaptativo con síntomas depresivos limitantes”, recoge la resolución judicial.

Empresa “conocedora” y “consentidora”

La condena alcanzó a la jefa en cuestión, por haber infringido el acoso “de forma directa”, pero también a Webhelp Payment Services, como responsable “de forma indolente”, al ser la empresa “conocedora y consentidora de estas actitudes”, resuelve la magistrada Olivas Díaz.

Webhelp Payment Services es una entidad de pago de la multinacional francesa, presidida por Axel Mouquet. El propio CEO de la empresa y otro directivo son mencionados en una de las conversaciones entre la jefa y la empleada, cuando está presionándola para que reduzca su jornada y así contratar a otra persona en su lugar.

“Necesito un apoyo comercial que tú no me das, esto lo piensan Axel y ..., está consensuado”, recoge la sentencia. “Te estoy diciendo que tengo aprobado que tú reduzcas la jornada en cinco horas, y contratar a otra persona que cubra el comercial”, añade la jefa. “Yo necesito a alguien, pero no soy yo, es la empresa”.

Ambos directivos siguen también en sus puestos, según la información de la página web de la compañía. Fuentes de Webhelp Payment Services responden que no se ha tomado ninguna medida respecto a ellos. “La jueza no consideró responsables a estos dos empleados”, indican.

La magistrada de instancia concluyó que “la gravedad infractora de la actuación empresarial” se materializaba “en la violación de los derechos fundamentales constitucionales de la trabajadora a la igualdad y a la integridad física y moral”, por lo que condenó a Webhelp Payment Services a la extinción del contrato de la afectada de manea indemnizada, con algo más de 55.000 euros, y además al pago de una indemnización por daños al vulnerar los derechos fundamentales de la empleada. Esta última alcanza los 80.000 euros, a pagar de manera solidaria entre la jefa y la compañía.

Webhelp Payment Services y la jefa condenada, defendidas por el mismo abogado, recurrieron solo la cuantía de esta indemnización por “excesiva y desproporcionada”, mientras que la defensa de la trabajadora reclamó una compensación superior. Finalmente, el TSJ madrileño considera acertada la cuantía. “La sentencia ya es firme”, responde Carlos de Frías, abogado de la empleada.

Este caso aún no se ha cerrado. La Fiscalía abrió diligencias para investigar posibles delitos más allá de la condena por la vía laboral. “El tema penal está al inicio, se han tomado declaración a las partes y a unos testigos”, explica Milena Barón Lozano, abogada penalista de la trabajadora. En Webhelp por su parte afirman que no tienen constancia “de ninguna diligencia o investigación penal contra la empresa o sus administradores”.