El mal diseño del complemento de maternidad de Rajoy agranda la brecha entre las pensiones de mujeres y hombres

El Gobierno del PP de Mariano Rajoy lo anunció como una mejora para las pensiones de las mujeres, para aquellas con más hijos, pero ha acabado siendo todo lo contrario. El “complemento de maternidad” fue considerado discriminatorio con los hombres en 2019 y, al contrario de reducir la brecha de género en las pensiones, como celebraba la entonces ministra Fátima Báñez, los pluses resultantes que ya se han ido concediendo a hombres están ensanchándola, con cuantías más elevadas para ellos que para ellas.

Según los datos de la Seguridad Social, el importe medio de los complementos de maternidad –que se aplicaron a las pensiones cursadas entre enero de 2016 y febrero de 2021– se sitúa en los 72,51 euros al mes. Mientras que el cobro medio de las mujeres alcanza los 69,46 euros mensuales, el de los hombres es muy superior: de una media de 105,73 euros al mes.

En principio, el complemento consistió en un plus en la cuantía de las prestaciones de las mujeres que hubieran tenido dos o más hijos, ya fueran biológicos o adoptados: alcanzaba un 5% en el caso de tener dos hijos, un 10% cuando se tenían tres hijos y un 15% con cuatro o más hijos.

Sin embargo, la justicia europea consideró que el complemento era discriminatorio para los hombres en 2019, lo que derivó en el progresivo reconocimiento del plus a padres pensionistas que lo han ido solicitando (muchas veces a través de los tribunales), con cuantías superiores a las de las mujeres. Con datos de agosto, recibían el plus 867.707 personas, 794.674 mujeres y 73.033 hombres. Un año antes, eran cinco veces menos hombres, unos 14.200.

Al tratarse de un porcentaje de la pensión y ser estas superiores entre los hombres que entre las mujeres –la media del sistema es de 1.443 euros al mes para ellos frente a los 972 euros mensuales de ellas–, el complemento está incidiendo en perpetuar la brecha. Premia sobre todo a las familias con más hijos y, dentro de la pareja, las cuantías son más altas para los hombres.

Ahora además todo indica que la Seguridad Social tendrá que hacer frente al pago de indemnizaciones a padres a los que denegó el complemento de maternidad tras la sentencia europea de 2019, obligándoles a litigar ante la justicia, según un nuevo fallo del TJUE de esta semana.

No se legisló lo que se anunció

El complemento de maternidad se empezó a aplicar a las pensiones de las madres a partir de dos hijos desde el 1 de enero de 2016, como la exministra Báñez reconoció, tras escuchar a colectivos de familias numerosas. “Una medida que reconoce la aportación demográfica de las familias al sistema público de pensiones”, decía la responsable de Empleo y Pensiones.

El Gobierno de Mariano Rajoy destacó la medida como un reconocimiento de “la contribución demográfica de las madres trabajadoras” y la celebraba como un mecanismo de reducción de la brecha de género. En su primer aniversario, la exministra Fátima Báñez afirmaba que “por primera vez se reconoce por el sistema de Seguridad Social una aportación, los hijos, que hasta ahora no ha tenido un adecuado reflejo en la cuantificación del derecho de pensión” y advertía que iba “a permitir cerrar la brecha de género en las pensiones”.

Sin embargo, esa anunciada lucha contra la brecha de género no estaba presente en la norma, como advirtió el TJUE en diciembre de 2019. El artículo que regulaba el complemento en realidad solo hacía referencia a la “aportación demográfica a la Seguridad Social”, una situación que los magistrados europeos consideraron que era idéntica en el caso de los padres, sin que el legislador hubiera justificado el tratamiento diferenciado para las mujeres.

“El artículo 60, apartado 1, de la LGSS no contiene ningún elemento que establezca un vínculo entre la concesión del complemento de pensión controvertido y el disfrute de un permiso de maternidad o las desventajas que sufre una mujer en su carrera debido a la interrupción de su actividad durante el período que sigue al parto”, apuntaron los magistrados.

El TJUE recordaba que “el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”, pero advertían de que esto no podía aplicarse a la regulación del complemento que había hecho el Gobierno español.

Por ello, la justicia europea concluyó que se trataba de una normativa que constituía “una discriminación directa por razón de sexo” y, por tanto, prohibida.

La condena dio lugar a la petición del complemento por muchos padres y su lucha en los tribunales ante la interpretación limitada que ha mantenido la Seguridad Social para su concesión. Por ejemplo, respecto al efecto retroactivo del pago del plus o si lo podían cobrar los padres a la vez que las madres.

Nuevo complemento contra la brecha de género

En febrero de 2021, todavía durante la pandemia, el Gobierno de coalición reformó el mencionado artículo 60 de la Ley de la Seguridad Social con las nuevas condiciones del complemento “para la reducción de la brecha de género”, que se aplica a las nuevas pensiones desde entonces.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha criticado en muchas ocasiones el mal diseño del anterior plus, que fue reformado para reconocer los efectos de la crianza en las carreras laborales desde el primer hijo, no solo para las familias a partir de dos menores. También se modificó de manera que ya no es un porcentaje de la pensión, sino que se trata de una cuantía fija, de 30,40 euros al mes por hijo.

La norma se inclina en favor de las mujeres, pero justifica el motivo en el propio redactado dada la “brecha de género” existente en las pensiones contributivas y, además, también se puede conceder a los hombres en caso de que hayan sido ellos los más afectados en sus carreras profesionales tras tener hijos, una situación sobre la que advirtieron los magistrados de la UE.

El resultado pasa por un cobro mayoritario de las mujeres, pero sin excluir a los hombres de la medida. En agosto, había casi 560.000 pensiones que percibían el complemento por brecha de género, “de las que un 91,1% son mujeres (509.114)”, según los datos de la Seguridad Social.