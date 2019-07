La ministra Calviño, sobre su posible candidatura para el FMI: "Estoy muy feliz de ser ministra, trabajando en el programa de Gobierno"

La semana pasada, los líderes de la UE nominaron a Christine Lagarde para presidir el BCE. Este lunes, el Eurogrupo ha dado su visto bueno; y este martes, el Ecofin ha proseguido con el trámite, que culminará la próxima semana con una votación en el plenario de la Eurocámara, en Estrasburgo.

La salida de Lagarde de la dirección del Fondo Monetario Internacional para ir a Francfort supone un vacío que quiere llenar Europa. Siempre hay quinielas con nombres, entre ellos el expresidente del Eurogrupo durante la crisis económica, Jeroen Dijsselbloem, exministro de Finanzas danés bastante poco amigo de griegos, españoles y portugueses.

¿Usted se ve como directora del FMI, señora Calviño? "Es prematuro especular. No voy a especular, hay reglamentos del FMI para elegir director. Todavía no se ha producido el proceso de nombramiento de Christine Lagarde para el BCE, que se vota la semana que viene. No cabe hablar de procesos para sustituir a quien aún es directora del FMI. Yo estoy muy feliz de ser ministra, estoy trabajando sobre el programa de gobierno y no me tengo que pronunciar, me parece prematuro pronunciarse sobre rumores y nombres", ha respondido la ministra de Economía en funciones en Bruselas.

En el debate en el que sí ha querido entrar la ministra Calviño es en el de los recursos propios de la UE para los próximos años: "En las reuniones España se ha mostrado abierta, pero falta trabajo técnico. Queremos poner el énfasis en lucha contra el cambio climático, y en un marco de competencia justo para empresas de terceros países. Si exigimos en Europea una reducción de CO2 a las empresas, deberíamos tener un mecanismo estabilizador de CO2 en frontera".

¿Y los impuestos a la aviación? ¿Y la ecotasa para los viajes en avión anunciada por Francia? "Consideramos prioritario abordar una imposición medioambiental en general, hay que tener en cuenta distintos elementos. Tenemos un impuesto sobre gases fluorados (HFC) en España; son muchas las opciones que hay que considerar para ver qué opción es la más adecuada. En cuanto a la tasa de queroseno, nuestro país tiene unas características que hacen que no sea la primera opción de imposición medioambiental".

"En el ámbito europeo", ha dicho Calviño, "se ha hablado de una participación dentro del esquema de gestión de emisiones de CO2, de un nuevo impuesto sobre el carbono, de una contribución basada sobre plásticos de un solo uso... En el caso español necesitamos más trabajo técnico, y explorar un sistema estabilizador en frontera del CO2 para que haya competencia justa con terceros países".