Montero defiende en el Congreso los Presupuestos como un "antídoto frente al populismo"

Hora de la defensa de los Presupuestos Generales del Estado. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha comenzado este miércoles dos largas jornadas en las que se debatirán las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas en el que será el primer trámite de unos Presupuestos que deberán aprobarse antes del cierre del año. Montero ha presentado este proyecto acordado en el seno del Gobierno de coalición como un "antídoto ante el populismo de aquellos que defienden soluciones fáciles para problemas complejos".

Montero ha insistido en que las cuentas públicas que llegan al Congreso, sin enmiendas a la totalidad de sus socios parlamentarios, "expresan las prioridades de un gobierno de progreso que quiere lo mejor para este país". En la primera parte de su discurso, con fuerte contenido público hacia sus apoyos en el Congreso y hacia la oposición, ha pedido un debate "franco en el que se puedan contrastar argumentos", frente a una política de "crispación y tierra quemada que no sirve para nada".

A sus socios, Montero ha agradecido su disposición a negociar las cuentas públicas y que ha llevado a que ni ERC ni el PNV, los dos principales apoyos parlamentarios, hayan apostado por presentar enmiendas a la totalidad, aunque se apurara el plazo hasta última hora el pasado viernes. "No se puede reprochar que un gobierno trabajar hasta la extenuación desde el diálogo y con el respeto a las fuerzas políticas", ha argumentado Montero al inicio de su defensa en el Congreso. "Internar recabar el mayor número de apoyos no es ninguna excentricidad", ha asegurado.

A la oposición, Montero ha lamentado los conceptos como "chantaje o humillación" que se han realizado en cuanto a los acuerdos que ha alcanzado el Gobierno para sacar adelante las cuentas. "No les importa ni los argumentos y las cuentas", ha asegurado. Les ha criticado, además, los mensajes sobre la situación de la economía a nivel internacional. "Ser prudente es lo razonable, pero centrarnos solo en afectos negativos o magnificarlos no ayuda a un diagnóstico certero y distorsiona la realidad dificultando encontrar soluciones efectivas", ha espetado a la oposición. "Que el escenario sea volátil no significa que no tengamos un rumbo decidido", ha zanjado.

Montero ha centrado una parte importante de su discurso a la defensa del sistema fiscal que se plantea en las cuentas. La ministra de Hacienda ha apuntado que las previsiones de crecimiento de los ingresos es "prudente" y no obedece a una subida de impuestos. Así, ha apuntado que únicamente hay tres cambios fiscales, entre los que destaca el tipo mínimo del 15% para grandes empresas. "Una medida que lejos de lo que dice el PP, beneficia a las pymes porque reducimos una competencia desleal que se produce en la comparativa de la aportación de las pequeñas y las grandes empresas", ha asegurado.

"¿Dónde está el infierno fiscal del que habla la derecha?", se ha preguntado Montero. "Hay que ser rigurosos. No podemos internar engañar a la gente con argumentarios falsos y caducos", ha espetado a la oposición. "No suben los impuestos, no sube la presión fiscal", ha señalado. El Gobierno ya apuntó que no realizará ajustes de fondo en el sistema fiscal español hasta que se cuente con el documento de conclusiones del comité de expertos de la reforma fiscal, que se espera para febrero del año que viene. "Debe ser un sistema fiscal más justo", ha subrayado.

Montero ha incluido un anuncio ante uno de los problemas fiscales que se abre para el Ejecutivo y, especialmente, para los ayuntamientos. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional declarando nulo el método de cálculo del impuesto sobre la plusvalía municipal, publicada este miércoles, la ministra ha anunciado que se llevará al Consejo de Ministros "en cuanto se estudie la sentencia", un texto legal "para dar tranquilidad a los contribuyentes y a la financiación de loas entidades locales".