La patronal, sobre las elecciones andaluzas: “Nos gusta que una persona moderada gane las elecciones”

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado este lunes la victoria de Juan Manuel Moreno en Andalucía con una mayoría absoluta del Partido Popular. “Nos gusta que una persona moderada gane unas elecciones”, ha señalado en Santander durante el curso de verano de la UIMP. “Para mi gusto es una persona moderada, sin entrar en el hecho partidista”, ha subrayado. “Andalucía ha votado moderación y un líder moderado, todo lo que sean los extremos seguramente sobran”, ha apuntado.

Garamendi ha aprovechado la cita en la universidad cántabra para cargar reiteradamente contra el Gobierno central, al que ha urgido a hacer un ajuste fiscal que guste en Europa. “No podemos hacer políticas populistas con el dinero capitalista europeo”, ha aseverado sobre el final de las compras de deuda por parte del BCE y el posible horizonte de consolidación fiscal que soliciten en Europa. “Mis socios europeos [la patronal europea, de la que es vicepresidente] quieren que España e Italia estemos en órbita con el resto de países, pero no que subamos las pensiones un 8%”, ha añadido.

“No nos han dicho todavía cómo, pero no pensemos que esto va a seguir siendo igual”, ha apuntado sobre las posibles exigencias fiscales que lleguen de Europa. Garamendi ha puesto especialmente el foco en el aumento de las pensiones vinculadas a la inflación, como marcó el Pacto de Toledo. En concreto ha defendido que esto supondrá un sobrecoste de “casi 18.000 millones anuales”.

“Es mejor dejar de hacer políticas huecas y radicales y ver cómo sacar el país adelante”, ha defendido Garamendi, que ha cargado entre otras cuestiones contra el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por la subida del 0,6% de las cotizaciones sociales, a lo que ha tildado de “ocurrencia”. “Habría sido más fácil subir los salarios si no se hubieran subido las cotizaciones sociales”, ha apuntado.

“Se hace mucha demagogia, se habla mucho, pero si se quiere hablar en serio, hablamos”, ha defendido Garamendi. “Hablar de todo, no solo de mitin político”, ha enfatizado. “El tema de los salarios es muy complejo. Tenemos que hablar por sectores, incluso por empresas”, ha asegurado, criticando la propuesta de los sindicatos de adaptar los salarios a la inflación.

Sobre el pacto de rentas, Garamendi ha asegurado que se exigió a sindicatos y empresarios más de lo que marca la mesa nacional de convenios. “Tenemos que hablar no solo sindicatos y patronal, también los partidos políticos, habrá que hablar de los sueldos de los funcionarios o de las pensiones”, ha apuntado. “No hemos sido capaces de llegar a un acuerdo pero no hemos roto”, ha asegurado sobre la relación con los sindicatos, que acuden este martes al mismo foro en el que se ha expresado Garamendi este lunes. Sin embargo, ha apuntado a CCOO y UGT por sus planteamientos “erróneos” en la vinculación de salarios e inflación. “Durante años no hemos sabido lo que es la inflación, pero es algo con lo que tendremos que aprender a lidiar a partir de ahora”, ha zanjado.