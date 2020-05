Las peluquerías "recortan" desde este lunes la reclusión de 50 días en España

Las peluquerías darán mañana, lunes, el "tijeretazo" simbólico al cordón de acceso a la "Fase 0" de la desescalada en España, que también activa a los servicios de fisioterapia, odontología, ferreterías, mercerías o floristerías cuyos locales no superen los 400 metros cuadrados de superficie.

Comienza así el camino dividido en cuatro fases hacia la "nueva normalidad", prevista inicialmente para el 22 de junio, pero no sin restricciones. Las citas previas (por teléfono o Internet) y las medidas sanitarias serán de obligado cumplimiento en esta fase preparatoria que durará desde el lunes 4 hasta el día 11 de mayo.

Las peluquerías, por ejemplo, ya disponen de una guía en la que se indica el uso obligatorio de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el uso de guantes cuando proceda, las toallas desechables, el cobro por medios electrónicos, la restricción del número de clientes o que el material de protección desechable individual se ubique en contenedores específicos.

También se pondrá mañana en marcha el sector de la pequeña reforma, pero solo en viviendas o locales sin vecinos o trabajadores.

La recogida de comida en restaurantes y cafeterías ya será posible en esta "Fase 0", pero solo bajo pedido, con preferencia para las personas mayores o con dependencias y sin consumiciones en el local.

La advertencia general es que para quien utilice el transporte público será obligatorio el uso de las mascarillas.

Como excepción y debido a su hasta ahora menor incidencia de contagios, la apertura a la Fase 1 se adelanta al lunes en la isla balear de Formentera y en las canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa .

Los hoteleros de la isla balear de Formentera han alertado de que no tendrán clientes, porque no hay conexiones marítimas con la isla ni aéreas con Ibiza (que es el aeropuerto de referencia ya que Formentera no tiene), por lo que es muy probable que no abran hasta finales de junio.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comentó sobre el comercio y el plan de transición a la nueva normalidad que "el que no se sienta cómodo, que no abra".

Queda permitido también desde mañana, lunes, que los propietarios accedan a sus embarcaciones para realizar tareas de seguridad y mantenimiento.

Solo una persona podrá acceder a la embarcación y siempre que esté amarrada en el mismo término municipal que el de residencia del propietario, aunque para salir a navegar se deberá esperar al 11 de mayo y en grupos reducidos, con las máximas medidas de higiene posibles y con ciertas limitaciones geográficas.

Las agencias inmobiliarias, que en principio se iban a activar también en esta fase preparatoria, tendrán que esperar al 11 de mayo para retomar las visitas a pisos con cita previa, después de que el Gobierno rectificara la medida.

Las comunidades autónomas tendrán la última palabra para modificar los horarios en cuanto al comercio y los servicios profesionales. De esta manera, el Gobierno y por la mayor información al respecto de cada gobierno regional trata de evitar las concentraciones masivas de personas en determinadas franjas horarias.

A propósito de las pymes, el Gobierno ha dado luz verde a una tercera línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) también para autónomos y empresas, con un primer tramo dotado con 24.500 millones de euros.

El objetivo de esta nueva línea de avales es la de "dotar de liquidez" a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos ante la crisis por la pandemia, ha comunicado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El primero de los tramos, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, contará con la citada dotación de 24.500 millones, de los que 10.000 millones irán destinados a los autónomos y pymes y otros 10.000 millones para el resto de empresas.