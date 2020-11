El debate sobre la legislación que elabora el Ministerio de Trabajo para evitar los falsos autónomos en las plataformas digitales tiene un nuevo actor: el Partido Popular. En plena negociación de la regulación entre Gobierno y los agentes sociales, la formación que lidera Pablo Casado ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para instar al Ejecutivo a que apruebe "de manera urgente" una ley específica sobre el trabajo en plataformas digitales que, al igual que reclaman las empresas afectadas como Glovo y Deliveroo, permita mantener el modelo de repartidores autónomos. El PP se basa para ello en la supuesta "libertad individual del trabajador" para elegir cómo presta sus servicios, un derecho a decidir que no está amparado por la legislación laboral: la relación de autónomo o asalariado la define la propia prestación de un servicio, no la voluntad del trabajador.

Así avanza la Ley de trabajo en plataformas digitales: refleja la dirección "implícita" y el papel clave de la 'app'

Saber más