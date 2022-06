Ribera insta a “ser cuidadosos” con la subida fiscal a las energéticas para evitar que se traslade a los consumidores

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado este jueves a “ser cuidadosos” con la subida de la fiscalidad a las compañías energéticas, para evitar que la acaben pagando los consumidores.

Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, Ribera ha dicho que en el trabajo que se está realizando “de la mano” del Ministerio de Hacienda, hay que “ser cuidadosos para que un diseño mal planteado pueda ser trasladado a los consumidores” y para “no entorpecer” la inversión de las empresas. “No es una operación sencilla”, ha dicho la vicepresidenta, que no ha confirmado si esa subida de impuestos se incluirá en la batería de medidas del Real Decreto-Ley que aprobará el Gobierno el sábado para intentar contener la elevada inflación.

Ribera ha querido “poner en valor” el efecto del tope al gas recién estrenado o la minoración de los beneficios extraordinarios derivados de la subida de esa materia prima que lanzó el Gobierno en otoño para detraer esas ganancias caídas del cielo de las eléctricas. Pero ha reconocido que en los últimos meses las energéticas han comunicado “cifras muy abultadas” de beneficios “y eso genera una cierta consternación” en los consumidores, como que Eurostat señale que en España “tienen beneficios por encima de la media” de sus homólogas europeas.

Ha insistido en que un sector como el eléctrico, “sistémico para la economía”, “no puede ser visto por los consumidores como un sector del que no fiarse”. “No ocurre en ningún otro país de nuestro entorno” y “probablemente se debe a la falta de transparencia, a la falta de explicación”. “Hay un margen de mejora obvio”.

Ribera ha vuelto a defender los primeros resultados de la denominada solución ibérica, aunque ha pedido tiempo para “un mecanismo que lleva una semana en funcionamiento, así que que todo el mundo se relaje un poco y que dé un poco de margen antes de valorar”.

Su valoración es “positiva”, aunque ha reconocido que ha estado mermada por la ola de calor de la semana pasada y porque las exportaciones a Francia se han disparado, al tener este país a su sistema eléctrico en “una situación terrible” por los problemas de su parque nuclear.

Esa demanda extra se ha cubierto con centrales de gas, con su correspondiente coste extra en la compensación por el tope a esta materia prima. Ribera ha reiterado que la energía se ha abaratado entre 25 y 30 euros el megavatio hora (MWh) para los consumidores de la tarifa regulada en una semana, con respecto al precio que se hubiera dado sin la existencia del mecanismo.

Y ha insistido en que “es un reaseguro en un momento extraordinariamente complejo donde todavía podemos ver situaciones muy complicadas”. “Los avisos están lanzados desde distintas autoridades y ayer la Agencia Internacional de la Energía pidió a Europa que esté preparada para un escenario de corte súbito del gas ruso”, ha recordado.

Preguntada por su rechazo hace dos semanas a la bajada del IVA de la luz que ahora ha anunciado el Gobierno, y que va en contra de las recomendaciones de los expertos y la Comisión Europea, ha defendido que la situación de precios récord de la energía “va a mantenerse en el tiempo” por lo que son necesarias “respuestas de emergencia” como esta, que no son suficientes y deben acompañarse de otras medidas a medio y largo plazo. “Dedicarnos exclusivamente a cuestionar la fiscalidad” o cargar las soluciones solo a los Presupuestos es “ver la realidad de manera distorsionada”, ha defendido.

“No especular”

Preguntada por un posible aplazamiento del apagón nuclear con motivo de la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Ribera ha pedido “no especular” sobre “hipótesis”: “Si abrimos o cerramos carbón, alargar nucleares, no forman parte de la ecuación”, aunque hay que estar “pendientes de lo que pueda ocurrir”. Y ha insistido en su no al fracking, a la búsqueda de petróleo o al carbón en España, porque el país tiene la “suerte” de no estar en la “dramática” situación de Alemania y Austria, muy dependientes del gas ruso, y que “se enfrentan a una situación de riesgo altamente probable” de cortes del suministro eléctrico el próximo otoño-invierno. En el caso de España, “llama la atención que no estemos contentos” de “tener esa suerte”.

Ribera ha confirmado que “en los próximos días” estará lista la autorización para la apertura de la regasificadora de El Musel (Gijón) para utilizarla como almacén de gas. Ha asegurado que “vamos a vivir un crecimiento exponencial en los próximos meses” en el despliegue de las infraestructuras de recarga del coche eléctrico, y ha señalado que España tiene “todas las condiciones” para ser una potencia en hidrógeno renovable. “Somos el país del mundo en el que se produce el 20% de la inversión mundial en hidrógeno”, ha subrayado.

También ha instado a “aprender a generar consensos” para vencer las reticencias a la construcción de infraestructuras eléctricas en algunos territorios.