Sánchez anuncia una bajada del IVA de la luz del 10 al 5%

Pedro Sánchez ha aprovechado la primera sesión de control al Gobierno tras las elecciones en Andalucía para hacer el primer anuncio sobre el plan anticrisis que el Gobierno aprobará el sábado y cuyos detalles aún están negociándose en el seno de la coalición. El presidente ha asegurado en el Congreso que el decreto contendrá una bajada del IVA de la luz al 5% desde el actual 10%. Así lo ha solemnizado Sánchez en respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le había reclamado que cumpla con lo prometido en el pacto programático, especialmente lo que tiene que ver con el sistema fiscal y le ha pedido que ponga un impuesto a las grandes fortunas y a las eléctricas.

El Gobierno descartó bajar más el IVA en el anterior decreto anticrisis, tal y como había propuesto Alberto Núñez Feijóo, que planteaba una bajada de ese tributo por debajo del 10% y “hasta el 5%”. . En aquel momento, la Comisión Europea envió una carta a los estados miembros en la que les pedía que descartaran las bajadas de impuestos. “Las reducciones de los tipos del IVA, en particular, tienen un mal historial a la hora de trasladarse a bajos precios para los consumidores, ya que los recortes fiscales pueden verse compensados por el aumento de las tarifas por parte de los proveedores de energía. En estos casos, las empresas no energéticas podrían incluso salir peor paradas: no se benefician de los tipos más bajos (ya que deducen el IVA de todos modos) y sufren del aumento de los precios”, señalaba la misiva rubricada por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó hace unas semanas la bajada del IVA por considerarlo una medida “cosmética”. No obstante, esa no será la única medida del plan anticrisis que aún está negociando la coalición.

“Le pedimos a los que más están ganando que aporten más, pero contribuimos a que las familias tengan una bajada en la factura”, ha defendido después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha apuntado sobre el cambio que el Gobierno “da muestras en todo momento de que va acompañando con la fiscalidad aquellas cuestiones que son importantes para el bienestar de los ciudadanos”. “El PP no se sabe lo que pedía porque ha pedido de todo y de nada”, ha dicho sobre la medida que ahora adopta Sánchez y que había planteado Feijóo. Montero ha dicho que el documento de Génova también incluía una rebaja del IVA de los carburantes que no se puede acometer por el límite establecido en la UE.

La rebaja anunciada por Sánchez alcanza el máximo permitido por la normativa europea. Y llega tras el recorte al 10% que está vigente desde 2021 para los consumidores con hasta 10 kilovatios contratados (hasta entonces estaba en el 21%). Con ella, España se va a situar como el país de la UE que aplica un IVA más bajo a la electricidad, empatada con Malta, donde también está en el 5%. En Francia es del 5,5% pero solo en la parte fija (en la variable se aplica el 20%); en Grecia, el tipo es del 6%; en Italia, del 10%; en Portugal es del 13% en la parte variable (y siempre que se cumplan ciertos requisitos); y en Alemania se mantiene en el 19%, informa Antonio M. Vélez.

“En lugar de criticar, apoyen este decreto en beneficio de las familias”, le ha dicho Sánchez a Rufián, que le había preguntado cómo pretende terminar la legislatura y le había advertido de que la inflación puede “arrasar” al Ejecutivo y también a los gobiernos autonómicos y aliados parlamentarios. El presidente ha asegurado que la agotará como lo está haciendo hasta ahora: “Protegiendo a las familias que están sufriendo las consecuencias de la pandemia y la guerra, avanzando en conquistas de derechos y libertades, como hemos hecho reconociendo nuevo derecho como muerte digna. Y también abriendo un diálogo con Catalunya, un territorio que en 2017 y 2019 sufrió una crisis de convivencia”. El Gobierno retomó el contacto con la Generalitat justo después de las elecciones andaluzas del domingo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reúne esta tarde con la consellera Laura Vilagrá y en Moncloa aseguran que Sánchez se reunirá con Pere Aragonès, aunque no ponen ninguna fecha.

“Este Gobierno habla claro a los ciudadanos, sabe cuál es el origen de la inflación y es una guerra a las puertas de Europa”, ha dicho el presidente, que ha asegurado que seguirá trabajando “a nivel europeo” y en España aprobando medidas para “amortiguar” los efectos de la inflación. Rufián había hecho un retrato de la situación en España al recordarle que la gasolina ha subido un 66% en el último año y la luz un 46% mientras las eléctricas se reparten miles de millones de euros. “Mientras la gente se achicharra en parques y la calle por terror a poner el aire acondicionado”, ha dicho el portavoz de ERC.

“¿Sabe qué puede costar un melón en este país? 13 euros. ¿Una sandía? 12 euros. ¿Medio kilo de cerezas? 6 euros. En un país en el que el salario medio es de 16.300 euros, ¿cómo cree que la gente puede llegar a comprar fruta en verano? Esto les puede arrasar a ustedes y a nosotros, a cualquier Gobierno, y sobre todo a cualquier iniciativa de izquierdas. Basta de parches. Basta de cheques”, ha dicho en alusión a la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de repartir 300 euros para la compra a personas vulnerables. “Haga lo que prometieron que harían porque si no la carestía de la vida les arrasará”, ha avisado Rufián.

“Las victorias y las derrotas no son definitivas”

El anuncio de Sánchez sobre la bajada del IVA de la electricidad buscaba un titular en la primera reacción pública del presidente tras la debacle de los socialistas en Andalucía, que le ha recordado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, nada más comenzar su pregunta. “Aún no ha reaccionado a su debacle en Andalucía. Mientras suma derrotas los españoles multiplican sus problemas”, le ha dicho una satisfecha Gamarra tras la mayoría absoluta de Juanma Moreno Bonilla. “Las derrotas tienen algo positivo: nunca son definitivas; en cambio las victorias tienen alguna negativo: nunca son definitivas. Esto conviene recordarlo en los buenos y malos momentos”, ha expresado Sánchez parafraseando al escritor José Saramago.