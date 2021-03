Telefónica advierte a La Liga que pujará por emitir el fútbol "pero no a cualquier precio"

El mercado de los derechos televisivos del fútbol vuelve a calentarse de cara al verano, cuando se espera que salgan a subasta los de La Liga para las próximas tres temporadas. Los problemas vividos por compañías como Mediapro en Francia y la crisis que ha provocado para el fútbol profesional el cierre de los estadios se une al intento que tienen las operadoras de reducir el coste de la factura. La última en lanzar una advertencia al respecto ha sido la propia Telefónica, propietaria de los derechos de Liga y Champions en España.

El presidente de la filial española, Emilio Gayo, ha defendido que el fútbol es "muy importante" para la oferta televisiva de Movistar y por ello se ha mostrado "interesado" en participar en la próxima subasta, que se espera para el verano y que cubriría tres temporadas del campeonato liguero. En la anterior, celebrada en 2018, la compañía se hizo con todos los derechos por casi 3.000 millones de euros. Ahora, Gayo asegura que participará en la subasta pero "no a cualquier precio", lanzando una advertencia hacia la dirección de La Liga, encabezada por Javier Tebas.

"La situación del fútbol no permite los mismos niveles de inversión y está ligado a la calidad del producto que ofreces", ha señalado Gayo. "Valoraremos la licitación y tomaremos las decisiones cuando se produzca, pero hay que ponerlas en su valor correspondiente", ha insistido el responsable de la teleco en España. El ejecutivo ha señalado, sin embargo, que no se ha visto afectada la audiencia y se ha mostrado confiado en que no cambiará. "Tiene el mismo interés que tenía", ha apuntado, reconociendo, eso sí, que clientes que tenían el fútbol incluido en sus ofertas pero no lo seguían han comenzado a cambiarse a otros productos.

Movistar se une así a las advertencias que ha hecho también Orange en las últimas semanas sobre el elevado coste que tiene el fútbol en España. La compañía francesa emite el fútbol con la oferta mayorista que Telefónica está obligad a dar a sus rivales, pero la dirección de la filial en España ha rechazado el modelo de cálculo del precio que debe pagar y se remitió recientemente a la CNMC para pedir un cambio en esta factura. Gayo ha señalado que Telefónica "está preparada" para emitir en solitario el fútbol incluso si ningún rival le recompra derechos para compartir el coste que suponen las emisiones de las competiciones ligueras.

De fondo están los problemas que ha tenido Mediapro, la compañía dirigida por Jaume Roures, en Francia, donde la competición gala le retiró los derechos televisivos por acumular retrasos con los clubes del país vecino. Para Gayo, este caso es la muestra de que "se ha cruzado una barrera en los derechos televisivos que no se puede pagar".