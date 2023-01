Ucrania imagina un turismo de posguerra: “La guerra se gana construyendo el futuro”

Aunque la evolución de la guerra de Ucrania es una incógnita y entre los escenarios de futuro se plantee un enquistamiento que pudiese durar años, a la manera siria, la tesis de la retaguardia es que el país tiene que estar preparado para una reconstrucción acelerada tras una hipotética paz o estabilización del conflicto con Rusia este mismo 2023. De ahí que la Agencia Estatal para el Desarrollo Turístico de Ucrania siga funcionado y su directora, Mariana Oleskiv, esté de visita en España para participar en la feria de turismo de Madrid, Fitur, que empieza el miércoles. La víspera intervino en un acto con la prensa, acompañada de Pavlo Kukhta, que fue ministro interino de Desarrollo económico en 2020 y hoy se desempeña en una ONG local que gestiona ayuda humanitaria. “La guerra se gana construyendo el futuro”, defendió Kukhta.

El acto se desarrolló en el Madrid Innovation Lab, una oficina del Ayuntamiento en el barrio de Chamberí que el consistorio publicita como “centro de referencia en materia de inteligencia artificial” y en la que Kukhta y Oleskiv dieron directamente paso a las preguntas.

La primera fue si no les parecía demasiado optimista promover el turismo a estas alturas de la contienda. La respuesta fue que no. “Hay que ser más listo que el enemigo, pensar más allá”, dijo Kukhta, para quien la reconstrucción forma parte de la propia guerra. Se trataría, si todo va bien y los invasores claudican, de democratizar el país y reconstruir todo lo rápido que sea posible sus industrias -también la turística- para que el país se fortalezca. “Si la reconstrucción no se produce, la guerra se repetirá, es así de simple”, defendió.

Oleskiv señaló que pensar en el futuro tras la guerra también insufla moral al pueblo combatiente. “Probablemente a mucha gente le parezca prematuro, pero a los ucranianos les da esperanza”, opinó. Apuntó, además, que el sector siguió funcionando el año pasado en el mercado interno, a pesar de que los impuestos abonados cayeron un 35%.

La directora de la agencia de turismo señaló que, de visita por la golpeada ciudad de Járkov, se encontró con que el hotel de cinco estrellas en el que se hospedó funcionaba razonablemente bien, y en el desayuno había hasta aceitunas en el menú. Una prueba, a su entender, de que “es imposible que Rusia gane”.

Armas y oportunidades de negocio

La estrategia tras el fin del conflicto pasaría por potenciar el turismo en el oeste del país, menos golpeado hasta la fecha, y la capital, Kiev, quizás con visitas a las ciudades de extrarradio asediadas por los tanques rusos en 2022 para mostrar a los visitantes “lo cerca que estuvieron” los invasores.

El optimismo aparente es tal que se apuesta incluso por recuperar la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y antes histórico destino de vacaciones, aunque ahora su importancia militar opaque el resto de consideraciones. Reconoció Oleskiv, en cualquier caso, que la victoria pasa por la entrega a Ucrania de “armas, armas y armas”, que eviten, de paso, la destrucción del patrimonio cultural.

“España ha entregado armas y defensas antiaéreas”, no creo que pueda hacer más [en lo militar], reconoció Kukhta. Pero cuando cesen las hostilidades, aparecerán las oportunidades y será el momento para que el capital ibérico “invierta y abra negocios”. Le tomó la palabra Antonio Santos, presidente de la organización sectorial Tourism & Society Think Tank, que organizó la visita. “Hay grandes empresas españolas que quieren tener contacto […] ante la gran oportunidad que representa [la reconstrucción de Ucrania]”, aseguró. “Del IBEX”, abundó.