UGT abre nuevos frentes en la reforma de pensiones: rebajar a 12 años cotizados el acceso a la jubilación

La negociación de la reforma de pensiones se amplía y eso que debería estar ya cerrada desde diciembre. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado que el sindicato está reclamando al Ministerio de la Seguridad Social que se facilite el acceso a la jubilación, con la exigencia de menos años cotizados para ello, y que se despenalice más el retiro anticipado de las largas carreras laborales.

Álvarez ha afirmado que la reforma “debe ser equilibrada”, por lo que si el Ministerio quiere sacar adelante la ampliación del periodo de cómputo para la pensión, “hay que hablar de todo”, ha afirmado el secretario general de UGT.

La propuesta desvelada este lunes por Pepe Álvarez consiste en reducir la exigencia de 15 años cotizados para el acceso a una pensión contributiva. En concreto, ha explicado que el sindicato plantea rebajar este requisito “en tres años”, de manera que pase a “12 años cotizados”.

Álvarez ha advertido de que España tiene en este punto criterios más duros que los países de la Unión Europea, por lo que ha urgido a “equilibrar” también esta cuestión si se pone de ejemplo a Europa para otros temas.

Además, UGT pide eliminar el requisito de que el empleado haya cotizado dos años en los últimos 15 de carrera laboral previos al retiro. “Es una cuestión de justicia”, ha dicho Pepe Álvarez, que ha tachado “casi de estafa” que se requieran esos dos años al final de la carrera laboral además del plazo de 15 años cotizados.

Largas carreras laborales

El segundo elemento novedoso que ha puesto Pepe Álvarez sobre la mesa consiste en despenalizar más la jubilación anticipada a las largas carreras laborales.

El líder de UGT ha reclamado que este colectivo de trabajadores con muchos años trabajados se mejore de cara al retiro anticipado, con penalizaciones aún menores de las que se establecieron en el primer bloque de la reforma de pensiones.

Además, UGT exige ampliar el propio colectivo que se puede beneficiar de esta medida. El sindicato plantea que se beneficien todas las personas con más de 40 años trabajados.

Desde el Ministerio de la Seguridad Social no confirman si estas materias están abordándose en la mesa de diálogo social, como indica UGT. “Estamos intentando llegar a un acuerdo lo antes posible, y no vamos a entrar en detalles concretos de la negociación. Siempre escuchamos todas las propuestas, pero no vamos a valorarlas públicamente”, responden desde el departamento de José Luis Escrivá.

El Gobierno debería haber cerrado la reforma en diciembre, como comprometió en Bruselas dentro del plan de Recuperación, pero se retrasó por falta de acuerdo. De momento, el Ministerio de José Luis Escrivá no ha logrado el consenso social, ni político para sacar la norma adelante.