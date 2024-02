Victoria judicial de los trabajadores de Ferrovial en la subcontrata de Renfe: cobrarán su plus cada mes y no anualmente

El Tribunal Supremo ha firmado recientemente la victoria de los sindicatos y trabajadores de atención al cliente del sector ferroviario: tienen derecho a cobrar el plus conocido como 'NOL' cada mes, y no de forma anual como hasta el momento había implantado Ferrovial. La sentencia del alto tribunal, examinada por elDiario.es, va un poco más allá y explica que no solo afecta a los cientos de trabajadores de Ferrovial que gestionan estos servicios en Renfe, sino a todos los hombres y mujeres del sector ferroviario afectados por el IV Convenio Colectivo.

El conocido como 'plus NOL' surge a raíz del conocido como Nuevo Ordenamiento Laboral: los cambios que introducen en distintos sectores las distintas reformas del sector laboral. En el caso de los trabajadores de servicios auxiliares y atención al cliente en el sector ferroviario, en marzo de 2017 el IV Convenio Colectivo modificó varios niveles profesionales, creando también varios subniveles. A raíz de ahí se establece un plus, aplicable a coordinadores o jefes de servicio, entre otros. Cantidades de entre 18 y 21 euros por trabajador.

El conflicto, en este caso, arranca después de que patronal y sindicatos llegaran a un acuerdo, no solo por las cantidades sino por los plazos para cobrarlo: el pacto incluía el pago mensual de este 'plus NOL' pero Ferrovial lo estaba pagando de forma anual. Alegando que en el IV Convenio no venía explicado su modo de pago de forma explícita, aunque en las negociaciones se pactó que se abonara mes a mes a los trabajadores afectados. Solo en el caso de Ferrovial, que gestiona varios lotes de servicios de atención e información a clientes o de venta de billetes, hay un total aproximado de 850 trabajadores a los que afecta este Convenio, calculan las sentencias consultadas por este periódico.

Los sindicatos acudieron a la Audiencia Nacional y obtuvieron una primera victoria en septiembre de 2021, cuando los jueces de lo social establecieron que los trabajadores de Ferrovial en Renfe que recibían este plus tenían derecho a cobrarlo con carácter mensual, y no anual como pretendía la adjudicataria. Los sindicatos acudieron al Supremo buscando un paso más: que la sentencia beneficiara no solo a los trabajadores de Ferrovial sino a todos los afectados por el Convenio Colectivo. Alegaban que no solo habían demandado a Ferrovial, sino también a la Asociación de Empresas de Servicios Ferroviarios (AGESFER).

“Se trata de un conflicto colectivo de ámbito superior al de empresa” dice el Supremo sobre el alcance de su decisión. “No existe obstáculo procesal alguno que impida condenar a esa asociación empresarial y declarar el derecho de los trabajadores incluidos en el ámbito de este conflicto colectivo a percibir el plus NOL mensualmente”, añade.

El resultado, para la Sala de lo Social del Supremo, es claro: “El citado complemento debe abonarse mensualmente a los trabajadores incluidos dentro del ámbito de aplicación de la citada norma colectiva”. Un total de 18 euros en el caso del personal auxiliar, 19 euros para encargados, 20 euros para coordinadores y 21 euros finalmente para los jefes de servicio.