La apuesta de Banco Santander por las nuevas formas de pago digital

La tecnología ha transformado en poco tiempo nuestros hábitos. Olvidarse de la cartera en casa ya no es un problema a la hora de comprar. Si primero fueron las tarjetas las que revolucionaron los pagos y dejaron atrás la tradición de sacar el monedero y contar billetes y calderilla, ahora el dinero de plástico ha alcanzado la mayoría de edad y ha dado paso a los dispositivos móviles. El pago por móvil se ha convertido en una tendencia imparable a la que se han apuntado los fabricantes de telefonía, los operadores y, por supuesto, las entidades financieras. De hecho, los smartphones ya no son solo un dispositivo para comunicarse, escuchar música o hacer fotos, sino un instrumento para abonar las compras.

Banco Santander no es ajeno a esta corriente imparable y ha puesto a disposición de los clientes un amplio abanico de opciones seguras, rápidas y cómodas que convierten los pagos virtuales en la nueva manera de realizar transacciones. De hecho, la entidad ha sido en los últimos años pionera en aplicaciones digitales para pagos móviles en España: Apple y Samsung Pay, dispositivos Fitbit y Garmin o SantanderWallet. Para ello, las tarjetas de crédito, el método hasta ahora más popular y también uno de los que más tiempo lleva en funcionamiento, incorporan la tecnología NFC (siglas en inglés de Comunicación de Campo Cercano) que permite pagar sin que la tarjeta toque el clásico terminal de punto de venta (TPV). Es lo que se conoce como pago contactless. En su versión virtual se conectan a través de apps tanto de las entidades bancarias como de otras plataformas como los wallet (cartera, en inglés) u otros dispositivos inteligentes como los relojes con el fin de pagar con ellos.

Además, entre las últimas novedades que ofrece Banco Santander está la nueva tarjetaOne Card , que a todas estas posibilidades añade que es sostenible y se fabrica con materiales reciclados. Estas tarjetas están diseñadas en diferentes colores. El rojo, seña de identidad del banco, es para las de débito: Debit One y Debit Smart. El negro, para las de crédito All in One, All in One Basic y Smart Credit, y el azul claro para las de pago aplazado (One Aplaza). Por último, el azul pastel es para las tarjetas prepago. Los clientes del banco en España comenzarán a recibir el nuevo modelo para las tarjetas de nueva emisión y renovación por deterioro, robo o pérdida. La tarjeta One Card, además, incluye un identificador especial que facilita el acceso de los clientes ciegos.

Pagar con el teléfono móvil o los smartphones es ahora la opción favorita de millones de personas en el mundo. Banco Santander cuenta con 35 millones de clientes que utilizan la banca móvil para operar con el banco en el conjunto de países en los que está presente. En estos dispositivos se puede disponer de los servicios de banca online de la entidad y es posible realizar envíos de dinero con servicios como Bizum, que está implementado dentro de los servicios disponibles en la app de banca de particulares de Santander y permite mandar o recibir pequeñas cantidades de dinero de amigos o familiares utilizando el número de teléfono móvil y que. Además, se puede pagar en comercios electrónicos que dispongan de esta modalidad de pago solo con introducir nuestro número de teléfono móvil y autorizar la operación mediante la app de banca móvil o la clave Bizum.

Otra de las últimas novedades que ofrece Banco Santander es pagar a través de códigos QR, una alternativa de pago digital rápida, cómoda y segura. Para usarla, hay que abrir la app de la entidad y escanear el código proporcionado por el comercio. Una vez escaneado, se puede seleccionar el medio de pago digital deseado y confirmar la operación. Las superapps también están en boga. Consisten en aplicaciones que, dentro de las funciones que recogen, incluyen los métodos de pago. A través de ellas se puede reservar un determinado artículo en un establecimiento y, al acudir a él para recogerlo, mostrar desde la aplicación la tarjeta de afiliación para acumular puntos o un código QR para pagar, cuando el personal lo escanea.

La entidad presidida por Ana Botín también ofrece como posibilidad el uso de las pulseras Contacless que llevan integrada una tarjeta prepago para poder abonar las compras en cualquier local que tenga una TPV contactless, ahora disponibles en la mayor parte de los comercios. La utilidad de la pulsera es poder dejar la cartera y el teléfono en casa y realizar cualquier actividad sin necesidad de llevar efectivo o tarjetas encima, con la seguridad de que si quieres puedes tomar algo, comprar o coger un taxi con solo usar la pulsera. En el caso de la Pulsera Prepago Santander, se puede acceder a diversas funciones en el móvil, como recargarla, consultar movimientos, recordar el PIN y bloquearla en caso de pérdida. Se recarga gratuitamente en cualquiera de los 30.000 cajeros automáticos de Banco Santander o a través de la banca telefónica, la banca online o en cualquier oficina de la entidad.

Los datos muestran que como conviven las nuevas tendencias de pagos digitales. Según el estudio Hábitos de pago en Europa de Oney, España es el país cuyos usuarios utilizan más métodos de pago diferentes (entre 6 y 7), prefiriendo casi la mitad de los encuestados la tarjeta bancaria. En África ya se está experimentando un avance sin precedentes en lo que se refiere a los pagos por teléfono, convirtiéndose en el epicentro global de éstos, con más de 450 millones de usuarios. Y en América Latina, aumenta la popularidad de los pagos mediante códigos QR y tecnología contactless. También en Asia, las aplicaciones de pago móvil que permiten abonar facturas o compras en establecimientos, así como descubrir las últimas noticias e interactuar con otros usuarios de las plataformas, cada vez ganan más adeptos.