Becas para estudiar en las mejores universidades del mundo

“La mejora de la educación es la base de todo. Es el único camino para la construcción de una sociedad más justa, que garantice el bienestar social de todos, sin exclusión”. Con esta frase de Isidro Fainé, Presidente de la Fundación “la Caixa”, comenzaba el discurso en el que se concedía becas a la excelencia universitaria por el curso 2021 para 120 estudiantes que han obtenido admisiones en algunas de las mejores universidades del mundo.

Son ya 40 años de impulso de este programa con el que se ha dado la oportunidad a 3.687 estudiantes e investigadores con el mayor potencial de nuestras universidades para que continúen sus carreras formativas en el extranjero. Entre los años 1982 y 2021, la fundación ha destinado 189 millones de euros a este fin. En este curso, las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (22), las ciencias económicas y empresariales (9), las relaciones internacionales (7), las ciencias físicas (6), las ciencias médicas y de la salud (6), el derecho (6) y la música (6), con una inversión total de 8.208.769 euros y un coste medio por beca de 75.000 euros.

Isidro Fainé remarcaba en su discurso la importancia de trabajar para la sociedad a medio y largo plazo, “Nuestros programas sociales atienden las urgencias de corto plazo, contribuyendo a paliar o remediar la pobreza extrema, a la vez que se focalizan en transformar dicha pobreza en progreso. Los otros tres ámbitos de actuación de la Obra Social atienden lo más importante a largo plazo, contribuyendo al desarrollo cultural y científico, de investigación y salud, y de educación y becas. Es decir, contribuyendo al futuro del progreso económico y haciéndolo siempre de manera inclusiva y sostenible”.

El acto de entrega de las becas 2021, presidido por Sus Majestades los Reyes de España y celebrado en el CaixaForum Madrid, contó también con la presencia de la Ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y Vânia de la Fuente-Núñez, en representación del colectivo de exbecarios de la Fundación “la Caixa”, que en la actualidad es responsable de la Campaña Mundial Contra el Edadismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Esta beca es mucho más que un apoyo económico para impulsar el conocimiento y saciar la curiosidad individual. Esta beca y el apoyo de la Fundación ”la Caixa“ no se acaban con el fin del posgrado, os acompañarán siempre. El éxito no nace en el vacío. Todos somos interdependientes y lo más importante que recibís hoy es una plataforma de acompañamiento inigualable que seguirá con vosotros a lo largo de vuestra trayectoria” ha asegurado De la Fuente-Núñez, que cursó en 2013 un Máster en Filosofía, Política y Economía de la Salud en la University College London con una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación “la Caixa”.

Los 120 becados de la promoción del año 2021 provienen de 29 provincias españolas, dos portuguesas y cinco más de otros países extranjeros, con una edad media de 24,7 años. 68 de las becas concedidas en esta 40º edición serán para cursar estudios en Europa y 52 para estudiar en América del Norte. Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (47) y Reino Unido (34). Las universidades que más becarios reciben son: Imperial College London, London School of Economics and Political Science, Universidad de Columbia, Massachusetts Institute of Technology , ETH Zürich, Universidad de Oxford y Universidad de Cambridge.

En el proceso de selección se ha valorado el perfil de 1.325 estudiantes, y las becas han sido otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes pasan por una primera fase de evaluación mediante un sistema de evaluación por pares realizado por personas con competencias similares, y las que reciben mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal en la que profesores universitarios con experiencia internacional terminan el proceso. El sistema garantiza que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes.

Sin embargo, Isidro Fainé destaca los valores personales al mismo nivel que los estudiantiles en el caso de los candidatos becados: “Uno de los rasgos más característicos de los becarios de la Fundación ”la Caixa“ es la pasión que ponen en aquello que les ocupa. Otra cualidad encomiable, diría que la más encomiable de todas, es la vocación de servicio a los demás, especialmente a los más necesitados”. El Presidente de la Fundación “la Caixa”, situó además su esperanza en estos 120 estudiantes, “Estos becarios son los motores del cambio y del progreso que necesitamos en nuestra sociedad”.

El Programa de Becas de la fundación es ya todo un referente para la población universitaria, siendo el programa que convoca un mayor número de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero, abierto a todas las disciplinas de estudios, y que cubre la totalidad del coste de la matrícula, así como un estipendio mensual en la moneda de país de destino, los cargos de desplazamiento y un curso de orientación con el que los estudiantes establecen vínculos personales y académicos antes de incorporarse a su destino.

Tras su paso por el programa, los estudiantes forman parte de la Asociación de Becarios de “la Caixa”, un grupo formado por más de 5.700 personas altamente formadas que han alcanzado puestos clave en sus especialidades, y se han convertido en un clúster de excelencia y una referencia académica y profesional tanto en España como a nivel internacional.