Cinco recetas sabrosas, saludables y bajas en sodio para cuidarse por dentro

Nuestra salud está estrechamente relacionada con nuestra alimentación. Eso es algo que ya todos tenemos claro. Y controlar los niveles de sal que entran en nuestro organismo se vuelve fundamental si queremos mantenernos sanos y con un sistema cardiovascular en plena forma.

La propia Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de sodio a menos de 2 g/día, lo que equivale a 5 g/día de sal, y para lograrlo el mejor plan es recurrir a productos frescos optando por una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, a la vez que huimos de los alimentos procesados. Si buscas ideas sabrosas, nutritivas y originales para llevar a cabo en tu cocina, aquí tienes cinco recetas saludables y bajas en sodio con las que cuidarte por dentro.

Hummus de altramuces

Si quieres ofrecer un picoteo diferente, original e incluso atrevido, échale un ojo a este hummus de altramuces, porque además de sano no puede ser más fácil de elaborar. Apenas te llevará 15 minutos prepararlo y solo tendrás que pelar 450 gramos de altramuces cocidos y batirlos junto a dos cucharadas de tahini, el zumo de un limón, un diente de ajo, un poco de comino, 100 g de yogurt natural sin azúcar, 50 ml de aceite de oliva y una pizca de pimienta. Cuando tengas una masa homogénea ya lo tendrás listo, y si te queda muy denso siempre puedes añadir un poco de agua y volver a triturar para que quede más suave. Si lo acompañas de crudités el plato ya será redondo.

Ensalada de manzana, nueces y apio

Para huir de las ensaladas más tradicionales aquí tienes una opción fresca, nutritiva y apetecible a base de manzana, nueces y apio. Para elaborarla, comienza por picar en juliana media manzana Granny Smith y media manzana Red Delicious para dejarlas macerando con el zumo de un limón. Mientras tanto ve picando también en juliana media cebolla morada y un apio, y júntalo con una cucharada generosa de nueces picadas. Mezcla las manzanas con las verduras y las nueces, y añade media taza de arroz integral hervido si quieres darle más consistencia. Cuando lo tengas todo, adereza con AOVE y una pizca de pimienta, y listo. No habrás tardado más de 10 minutos en prepararla y tendrás sobre la mesa una ensalada completa, sana y con mucho sabor.

Lombarda braseada con manzana, castañas y naranja

La lombarda está tradicionalmente relacionada con la Navidad, pero lo cierto es que es un recurso fantástico en cualquier momento, sobre todo a comienzos de la primavera. Comienza por precalentar el horno a 200º. Mientras coge calor, lava y trocea una col lombarda, pela una naranja y pela y trocea una manzana. En una cazuela amplia calienta 3 cucharadas de AOVE y añade la piel de la naranja, 1/4 de cucharadita de clavo y una rama de canela. Un par de minutos después añade la lombarda, 30 g de azúcar moreno, el zumo de la naranja, 180 ml de vino tinto y 30 ml de vinagre de vino, y un par de minutos después incorpora 200 g de castañas ya cocidas y peladas. Tras cinco minutos a fuego fuerte, pasamos a una fuente para hornearlo todo durante 30 minutos. Si ves que se seca demasiado, añade algo más de vino.

Salmón a la plancha con albahaca

Vamos a por un plato principal sencillo, rico y, sobre todo, saludable. Comienza mezclando cuatro cucharadas de albahaca fresca picada, una cucharada de perejil fresco picado, dos cucharadas de zumo de limón y una cucharada de ajo picado. Déjalo reposar y mientras tanto rocía con un poco de AOVE cuatro filetes de salmón, a los que también puedes añadir pimienta al gusto. Ahora utiliza la primera mezcla para cubrir el salmón y lleva los filetes a una plancha bien caliente colocándolos sobre la parte de la piel. Déjalos así durante cinco o siete minutos, dependiendo del grosor de los filetes, y después dales la vuelta para cocinarlos otros tres o cinco minutos más por el otro lado. Cuando esté listo, sírvelo con unas rodajas de limón.

Pudin de chía

Y terminamos con algo dulce. Un pudin de chía que lo mismo puede ser un postre que un desayuno, y que combina muy bien con fruta fresca o deshidratada. Para elaborarlo, comienza por mezclar en un bol 500 ml de leche de coco, media cucharadita de extracto de vainilla y dos cucharadas de miel o de un sirope vegetal si lo prefieres. A esta mezcla añade media taza de semillas de chía y remueve bien para que las semillas se distribuyan homogéneamente y no queden posibles grumos en el pudin. Sirve en recipientes individuales y déjalos enfriar en el frigorífico durante toda la noche. Cuando los saques, ya están listos para disfrutarlos.

