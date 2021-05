La creatividad para frenar la violencia de género tiene premio

En 2020, 45 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en España, según el Ministerio de Igualdad, y en lo que va de año, nueve han muerto también por violencia de género. Para concienciar de esta situación que, lamentablemente, se sigue repitiendo en nuestro país, y tratar de involucrar a los más jóvenes, la Fundación Mutua Madrileña organiza cada año el concurso “Nos Duele a Todos”, un certamen con el que se premia las mejores ideas creativas para tratar de luchar contra esta lacra que durante la pandemia ha tenido mucha menos visibilidad. El plazo de presentación de candidaturas se ha prorrogado hasta el próximo domingo 23 de mayo.

“Te he dicho que no me gusta que salgas con esa gente”, “¿Piensas salir así enseñando todo?” Con estas frases empieza el video promocional de la séptima edición del concurso, que este año lleva por título “Sobre el maltrato, que no te tapen la boca”. Frases que, de pasarse por alto, pueden marcar un precedente y convertirse en casos de maltrato.

Varios jóvenes se quitan la mascarilla en el video en un gesto simbólico que va acompañado de la frase que da título a esta edición. Y es que esta vez, el certamen pretende volver a poner de relieve un problema que sigue existiendo, y que durante la pandemia ha tenido menos visibilidad.

Un grano de arena para combatir una gran lacra

En la edición pasada, 1.175 participantes llevaron al concurso sus iniciativas en distintos formatos, como Esther Camila Barchilón y Ananda Ortiz, que diseñaron una idea de campaña gráfica para concienciar contra la violencia de género a la que llamaron #solotenemosunavida.

“Nuestra principal motivación siempre fue contribuir, a través de la creatividad, a combatir una de las lacras sociales más preocupantes del siglo XXI. De hecho, cuando nos comunicaron que a nuestro proyecto le habían otorgado el primer puesto, lo primero que pensamos fue ‘¡qué guay que esta campaña vaya a ver la luz’”, explican las ganadoras del año pasado.

Con eslóganes que podían asociarse al calentamiento global, estas dos estudiantes llevaron la atención a la problemática de la violencia de género: “Sabíamos que el cambio climático es una de las causas sociales que más motivan a las jóvenes generaciones y, al igual que el planeta, nosotros solo tenemos una vida y debemos concienciarnos de ello. Quisimos llamar la atención con titulares que escandalizarían a cualquiera, para después relacionarlos con la violencia de género en los subtítulos”.

¿A quién va dirigido?

“Nos duele a todos” va dirigido a estudiantes de enseñanzas medias y superiores (ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios) que podrán presentar sus trabajos en cualquier formato hasta el 23 de mayo. Pueden presentar su trabajo en cualquier formato digital, ya sea video, audio, imagen fija o presentación animada, premiándose la idea creativa por encima de la calidad de la pieza. Los videos, eso sí, no podrán superar el minuto de duración.

El concurso se articula en ocho categorías y está dotado de un total de 20.000 euros en premios.

Apoyo en redes sociales

Para esta séptima edición, que pretende dar visibilidad a un problema que durante la pandemia ha sido especialmente acuciante, han colaborado varios influencers como la actriz Angie Fernández, el actor Christian Casas o los referentes de moda y lifestyle Claudia Kong Vila o Álvaro Mel, que en sus redes sociales invitan a la participación.

Desde 2012, la Fundación Mutua Madrileña ha trabajado en su línea de acción social con distintos cometidos, pero dando un papel especial a la problemática de la violencia de género. En este ámbito, apoya a distintas ONG que ayudan a víctimas y a sus hijos, y por otro ha desarrollado múltiples iniciativas para sensibilizar sobre el problema.