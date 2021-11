Diez libros para celebrar el Día de las Librerías

El 11 de noviembre se celebra el Día de las Librerías, una iniciativa promovida por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), con el apoyo de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte. En concreto, la campaña de la celebración de esta undécima edición.

El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank (Editorial Herder), es uno de esos clásicos que hay que releer siempre para armarse en momentos duros. Muchos volvieron a rescatarlo durante el confinamiento, para recargarse de optimismo y pensar que cualquier circunstancia, por negativa que fuera, podría depender de cómo la afrontes. Que aún en los momentos más duros —como estar en un campo de concentración nazi en el caso del autor— una actitud positiva y la esperanza de sobrevivir te pueden salvar. Si todavía estás superando los estertores de la pandemia o simplemente quieres llenarte de optimismo frente al día a día este es un gran libro para seguir fortaleciéndote. También está disponible en formato electrónico.

Primera persona del singular, de Haruki Murakami (Tusquets Editores). Si te gusta el universo Murakami, estos relatos te van a provocar una inmersión que va más allá de lo que parecen ser sus recuerdos autobiográficos mezclados con generosos alardes de imaginación. Juntos componen una ficción en la que no sabes si el protagonista es el propio escritor japonés o se lo está inventando todo en pos de La Literatura.

Cómo cambiarlo todo es una guía esencial para proteger el planeta coescrita por la periodista y activista Naomi Klein, cofundadora de la organización por la justicia climática The Leap, junto a la investigadora Rebecca Stefoff (Editorial Crossbooks). Ambas alertan sobre las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo en el presente, pero también abren un mundo de oportunidades al lector para que se anime a luchar por revertir nuestros errores hacia un mundo mejor con inspiración, ideas y herramientas para actuar, con ejemplos de gente que ya está cambiando el mundo.

Fleishman está en apuros, de Taffy Brodesser- Akner (Umbriel Editores), está aclamado con varios premios como uno de los diez mejores libros del 2019, según Entertainment Weekly y la biblioteca pública de Nueva York. Todo un bestseller mundial muy curioso porque es el debut de una autora que ha desparramado en su primera obra un dechado de humor inteligente y la rabia que ha de impregnar toda novela sobre relaciones rotas donde al final se demuestra que nadie es lo que parecía. Está disponible tanto en papel como en formato ebook.

Horda, de Ricardo Menéndez Salmón (Ed. Seix Barral), es una parábola en la que nos vemos proyectados a través de una distopía donde los niños sin alma han convertido nuestra sociedad en un lugar frío, controlado tecnológicamente para transformarnos en poco menos que robots silenciados y abducidos por la omnipresencia de lo visual, despreciando la humanidad de lo pronunciado y lo escuchado. ¿Cómo salvarse frente al abuso de poder? Pues el protagonista se encuentra de repente haciéndolo con un mono, un libro donde las palabras sobreviven y la risa es el mejor salvavidas. Pura ficción filosófica.

Respira: La nueva ciencia de un arte olvidado, de James Nestor (Planeta). No te lo vas a creer pero ya hay un ensayo que versa únicamente sobre el oficio humano de respirar que, a pesar de venir natural de serie, no lo estamos haciendo bien y que esto afecta más de lo que pensamos a nuestra salud física y mental. Es decir, que a lo mejor llevas haciendo dieta, deporte o tomando medicamentos toda la vida y, a veces, el primer paso hacia el bienestar es reaprender a respirar con las técnicas de La nueva ciencia de un arte olvidado.

Las casualidades no existen: espiritualidad para escépticos, de Borja Vilaseca (Ed. Vergara). En este ensayo divulgativo, uno de los múltiples superventas del gurú español de la autoconsciencia a nivel mundial, se aprende a distinguir entre lo religioso y lo espiritual. Para ello, Vilaseca invita a liberarse de los prejuicios de lo aprendido y abrirse a otro punto de vista en el que, sin llegar al spoiler, hay un aprendizaje básico: que lo que te pasa no es un castigo divino ni tampoco un regalo caído del cielo ni puro azar, sino lo que te tiene que ocurrir para que aprendas algo que después te llevará a otras situaciones. Y es probable que, mirando atrás, entiendas que aquello que te cambió la vida no era una casualidad.

Repostería tradicional: recetas para recuperar los sabores de siempre de Alma Obregón (Planeta). Tampoco resulta nada raro que una licenciada en Comunicación Audiovisual pero especializada en Repostería como Chef Pastelera de Le Cordon Bleu acabe publicando varios libros, entre ellos, este de recetas de toda la vida para que las elabores en casa de forma sencilla, tal y como las hacían su abuela o su madre. No en vano, ha querido dejar constancia aquí de sus elaboraciones preferidas, para que no se pierdan como todas esas delicias que probamos durante la infancia y —como nadie las apuntó— se han quedado en la recámara de nuestros recuerdos.

El Cerdito de Navidad, de J.K. Rowling con ilustraciones de Jim Field (Salamandra Infantil). La autora de la saga Harry Potter sigue haciendo virguerías con su ingenio en este cuento de Navidad que protagoniza un cerdito de juguete que puede hacer las delicias de tus hijos y sobrinos como regalo de Papá Noel o Reyes. Seguro que se ponen en el papel de Jack para ir a buscar a su muñeco perdido, Dito, pasando miles de aventuras con un plan mágico.

Cantinela, de David Martínez Álvarez (Espasa es Poesía). Si te gustan las canciones de Rayden, te encantará este recopilatorio para conocer cómo y de dónde le han salido esas letras tan profundas y tan bien hiladas que te teletransportan al epicentro de sí mismo, de ti mismo y de las cuestiones filosóficas más humanas, abordadas desde su peculiar estilo de rap. Con 20 años de carrera a base de palabras, Rayden ya se puede denominar poeta con estas 100 canciones y 99 finales alternativos que te permiten conocer a la persona más allá del personaje. Al final hay un epílogo de puñoletrismos con algunos de sus mejores versos.

