Las mentiras y datos falsos de la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez

Este lunes, el Congreso de los Diputados ha acogido el debate de investidura de Pedro Sánchez. Desde el discurso inicial del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta los últimos turnos de réplica de las intervenciones de los líderes de las diferentes formaciones, Pablo Casado (Partido Popular), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox), en Maldito Dato hemos estado analizando todas las frases de los políticos durante el debate y hemos encontrado algunas mentiras. Os explicamos todas las falsedades que hemos detectado:

Pedro Sánchez: "Un partido [PSOE] que acumula más escaños que las dos fuerzas siguientes juntas"

FALSO.

El PSOE consiguió 123 escaños en las elecciones del 28 de abril, los mismos que obtuvieron juntos la segunda y tercera fuerza, PP y Ciudadanos. 66 y 57 diputados respectivamente.

Reparto de escaños en el Congreso según cantidad y porcentaje de votos.

Aunque, más tarde, en su réplica a Pablo Casado, Sánchez ha corregido la suma y ha rectificado: "Efectivamente, hay que recordar que usted tiene 66 escaños y la tercera fuerza política tiene 57 escaños. Y por tanto tiene la misma suma que nosotros".

Pablo Casado: "[Pedro Sánchez sube] un 30% más de impuesto al diésel que va a perjudicar a 17 millones de automovilistas"

FALSO.

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado ninguna subida del impuesto al diésel. De todos modos, si Casado se refiere a una propuesta de subida incluida en los Presupuestos, la afirmación también es falsa.

Como ya desmentimos en campaña durante el debate electoral, la propuesta del Gobierno de Sánchez sobre el impuesto del diésel, incluida en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (página 88) que el PSOE no consiguió que se aprobaran, incluía una subida del impuesto a los "gasóleos para uso general", pero sólo de un 12%, no de un 30% como ha dicho Casado.

Esta propuesta planteaba que este impuesto subiera de los 307 euros por 1.000 litros a 345 euros: un 12,38%.

Por lo tanto, es falso lo que Casado ha dicho en el debate de investidura. La subida habría sido de un 12,38%, no de un 30% y finalmente no llegó aprobarse debido a la caída de los Presupuestos Generales del Estado presentados por Sánchez.

Pablo Casado: "La cifra de negocios de la industria [ha caído] otro 7%"

FALSO.

En el debate de investidura de Pedro Sánchez, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha dicho que la cifra de negocios de la industria ha caído un 7%: "Cuando hablamos de la destrucción de empresas han caído un 7%. O la cifra de negocios de la industria: otro 7%".

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de negocios de la industria ha caído el último año un 0,7%, una cifra diez veces inferior a la defendida por Casado.

Por lo tanto, es falso que la cifra de negocios de la industria haya caído un 7%.

Pedro Sánchez: "Las distintas encuestas de todos los medios están diciendo que de manera mayoritaria los votantes del PP le piden a sus representantes que faciliten la constitución de un Gobierno"

Pedro Sánchez ha dicho en su debate de investidura, durante la respuesta a la réplica de Pablo Casado, que "las distintas encuestas de todos los medios de comunicación están diciendo que de manera mayoritaria los votantes del PP le piden a sus representantes en el Congreso de los Diputados que faciliten la constitución de un Gobierno".

FALSO.

Las encuestas de distintos medios de comunicación reflejan que los votantes del Partido Popular no están pidiendo a sus representantes "que faciliten la constitución de un Gobierno" como ha dicho Pedro Sánchez en el debate de investidura.

Por ejemplo, el Barómetro de Invymark para laSexta muestra que el 79,2% de los votantes del PP defienden que hay que oponerse a la investidura de Pedro Sánchez, mientras que sólo el 20,2% defienden que su partido debe abstenerse para que salga adelante y haya un gobierno.

Barómetro de Invymark para laSexta.

El sondeo de NC Report para La Razón se mueve en la misma línea. Según éste, sólo el 6,5% de los votantes del PP se declara partidario de que su partido se abstenga para que se forme gobierno y arranque la legislatura. Una cifra aún más baja que en la encuesta de laSexta.

Sondeo de NC Report para La Razón.

Lo mismo sucede con la encuesta de Sigma Dos para El Mundo. Ésta muestra que 53,7% de los votantes del PP cree que su partido debe votar en contra de la investidura de Sánchez, mientras que sólo el 18,7% opinan que deberían abstenerse.

Encuesta de Sigma Dos para El Mundo.

Sí que hay otros sondeos en los que se refleja que la opción mayoritaria entre los votantes del PP es que su partido se abstenga para que se forme gobierno, en este caso del PSOE. Es el caso, por ejemplo, de la encuesta de Sociométrica para El Español. Este sondeo muestra que los votantes del PP prefieren, un 64,6% de ellos, un Gobierno del PSOE gracias a la abstención de PP y Ciudadanos.

Encuesta de Sociométrica para El Español.

Por lo tanto, la afirmación de Sánchez es falsa porque "las distintas encuestas de todos los medios de comunicación" no están diciendo que de manera mayoritaria los votantes del PP le pidan a su partido que faciliten la constitución de un Gobierno, sino que hay varias en las que los votantes del partido de Casado se muestran mayoritariamente a favor de oponerse al Gobierno de Sánchez en lugar de facilitar su investidura para que pueda arrancar la legislatura.

Además, el postelectoral del CIS también muestra que la opción favorita de Gobierno para los votantes del PP sería una alianza entre su partido, Ciudadanos y Vox en lugar de cualquiera de las opciones que plantea un Gobierno del PSOE.

Albert Rivera: "[Pedro Sánchez ha puesto] a dedo a la que preside este momento TVE [Rosa María Mateo]"

FALSO.

Como ya desmentimos en campaña electoral, la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, fue elegida como administradora provisional única para la Corporación de RTVE en votación en el Pleno del Congreso de los Diputados con mayoría absoluta de sus miembros.

Por lo tanto, Pedro Sánchez no puso "a dedo a la que preside este momento TVE [Rosa María Mateo]" como dice Albert Rivera.

Albert Rivera: "el señor Sánchez en su programa propone que Torra nombre a los jueces en Catalunya"

FALSO.

En el programa del PSOE para las elecciones generales de 2019 no se incluye ninguna medida que implique que el Gobierno de Catalunya pueda nombrar a sus propios jueces.

En la página 150 sí se propone que las comunidades autónomas participen "en la designación de los integrantes de instituciones del Estado o distintos organismos económicos y/o reguladores", pero no hace alusión al nombramiento de jueces.

Además, Rivera, justo después habla de que los socialistas "proponen el Consejo de Justicia que sea competencia exclusiva de Catalunya". Sin embargo, esto tampoco aparece en el programa electoral de Pedro Sánchez como aseguraba Rivera.

Por lo tanto, es falso que Pedro Sánchez proponga en su programa que Torra nombre a los jueces en Cataluña.

Albert Rivera: "Respete usted a los 4.300.000 votantes de Ciudadanos"

Durante el debate de investidura, Albert Rivera ha repetido en varias ocasiones que Ciudadanos tiene "4.300.000 votantes".

FALSO.

Ciudadanos no consiguió 4.300.000 votantes en las elecciones generales. Las candidaturas de este partido en el conjunto de provincias españolas alcanzaron un total de 4.155.665 votos, pero en ningún caso alcanzaron los 4.300.000 votos que menciona Rivera.

Según los resultados definitivos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) (Página 5 del PDF), Ciudadanos consiguió 4.155.665 votos. El partido que más se acercó a los 4.300.000 votos que menciona Rivera fue el Partido Popular que consiguió 4.261.473 votos.

Por lo tanto, es falso que Ciudadanos tuviera "4.300.000 votantes" como ha dicho en varias ocasiones Rivera durante el debate de investidura de Pedro Sánchez.

En las cifras no se han asignado los votos que corresponderían al PP en Asturias de los conseguidos por la coalición PP-FORO (112.180 votos) ni repartido los 107.619 de Navarra Suma entre Ciudadanos, PP y UPN.

Albert Rivera: "En Navarra, gobiernan ustedes [PSN-PSOE] con Batasuna"

FALSO.

En estos momentos, el PSN-PSOE no gobierna todavía en Navarra. En realidad, en esta comunidad, los socialistas (con 11 escaños) han iniciado las conversaciones con Geroa Bai (9 escaños), Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1) para formar Gobierno. Sin embargo, aunque se quedan a tres votos de la mayoría absoluta, superan en tres escaños a Navarra Suma, la primera fuerza en las elecciones, con 20 escaños en la cámara.

Estas formaciones ya cerraron un acuerdo para un programa de Gobierno en Navarra a pesar de que no cuentan con la mayoría absoluta. Por ello, esperan que desde EH Bildu, formación que sería a la que Rivera se refiere como "Batasuna", se abstengan en esta votación.

Si al decir "en Navarra", Albert Rivera se refiere al Gobierno en funciones de esta comunidad también sería falso ya que el Partido Socialista no forma parte de este Gobierno.

Así pues, en Navarra, el PSN-PSOE no ha pactado el gobierno de la región con miembros de EH Bildu y ni siquiera está en el Gobierno. Por lo tanto, es falso que el PSN-PSOE "gobierna con Batasuna" como dice Albert Rivera.

Pablo Iglesias: "hay un Gobierno de coalición (...) en Alemania y en, al menos, 20 de los 28 países [de la Unión Europea]"

FALSO.

Iglesias y otros miembros de Podemos llevan días repitiendo esta afirmación, pero no es cierta. Maldita.es ha contactado con Podemos y nos han confirmado que su fuente es una publicación del CIDOB. Este artículo relata que hay más de un partido en 19 de los 28 gobiernos de la Unión Europea (UE), no 20. Pero eso no significa que los 19 gobiernos sean de coalición.

Por ejemplo, en Hungría hay dos partidos en el gobierno: la Federación de Jóvenes Demócratas-Alianza Cívica Húngara (Fidesz-MPSz) y el Partido Popular Cristiano Democrático (KDNP), pero no se trata de un gobierno en coalición, ya que no ha habido ningún pacto postelectoral. Estos dos partidos se presentaron directamente en coalición a las elecciones húngaras y obtuvieron mayoría absoluta. Por lo tanto, gobiernan en solitario.

Maldita.es explicó este caso a Podemos y el propio partido nos reconoció que en ese caso ellos también consideraban que el gobierno húngaro era un gobierno en solitario y no un gobierno de coalición. Es más, hay que tener en cuenta que Unidas Podemos también es una coalición preelectoral y que si gobernaran en solitario en España, habría ministros de más de un partido. Sin embargo, no se podría considerar como un gobierno de coalición.

En este caso en la UE habría 18 gobiernos de coalición en los 28 países, no "al menos 20" como dice Iglesias. De todos modos, la lista es incluso más reducida. Este listado contabiliza al Gobierno de Macron como otro gobierno de coalición, cuando no es su caso, más cuando en Francia existe un sistema presidencialista.

Emmanuel Macron y su partido incluyeron a ministros de otros partidos en su gobierno, pero estos fueron abandonando sus formaciones políticas de origen y no hubo un pacto sobre el Ejecutivo directamente con los líderes de los otros partidos.

Mathilde Nicolai, politóloga francesa, nos ha explicado "que no se puede decir que haya una coalición el gobierno francés, pero sí que hay mucha más incertidumbre en quién es de cada partido". "El partido de Macron hizo que se movieran mucho las líneas políticas tradicionales en Francia", apostilla.

Por lo tanto, como mucho se podría contabilizar que en la Unión Europea hay gobiernos de coalición en 17 de los 28 países y es falso que los haya "en al menos 20 de los 28 países" como dice Pablo Iglesias.

Santiago Abascal: "[Arnaldo Otegi] participó en el secuestro de un embajador del Reino de España y en el intento de secuestro de un padre de la Constitución (...), de Javier Ruipérez y Gabriel Cisneros"

FALSO.

Como ya desmentimos en campaña electoral, Arnaldo Otegi, coordinador general de Euskal Herria Bildu (EH Bildu), fue juzgado en la Audiencia Nacional por el secuestro de Javier Rupérez y el intento de secuestro de Gabriel Cisneros. Sin embargo, en ambos casos fue absuelto de todos los cargos y, por lo tanto, nunca se pudo demostrar su participación en los hechos. Es decir, no se puede afirmar que "participó en el secuestro" de Ruipérez ni "en el intento de secuestro" de Cisneros.

El juicio por el secuestro de Javier Rupérez empezó en 1989, casi diez años después de su secuestró. Arnaldo Otegi, exmiembro de la banda terrorista ETA y actual coordinador de EH Bildu, era uno de los acusados. Sin embargo, Rupérez no pudo identificar a sus secuestradores y Otegi fue absuelto.

En 1990, la Audiencia Nacional también absolvió por falta de pruebas a Arnaldo Otegi del intento de secuestro de Gabriel Cisneros.

Por lo que sí fue condenado a seis años de prisión Arnaldo Otegi en 1989 fue por el secuestro en 1979 del director de la fábrica Michelín de Vitoria, Luis Abaitua.

Además, Abascal también ha asegurado que Arnaldo Otegi fue "condenado ser dirigente de esa banda de criminales" en referencia a ETA. En esta caso, también existe una condena de diez años de cárcel para Otegi en la que se hace referencia a que fuera dirigente de ETA. En concreto, la Audiencia Nacional en 2011 le condenó por un delito de pertenencia a organización terrorista al considerarlo dirigente de ETA.

Sin embargo, en 2012 el Tribunal Supremo rebajó esa condena a seis años y seis meses por el delito de pertenencia o integración en organización terrorista pero excluyendo "el grado de dirigente" de Otegi al considerar que la Audiencia Nacional no justificó debidamente esta condición.

La sentencia de un tribunal superior anula el fallo judicial de otros tribunales, como es este caso, ya que el Tribunal Supremo no considera a Otegi dirigente de ETA.

Por lo tanto, es falso que Otegi haya sido condenado por el secuestro de Javier Ruipérez y Gabriel Cisneros.