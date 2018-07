La Asamblea apoya a la Junta en su idea de no hacer un PIR para la mina de litio

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de impulso del PP, con los votos favorables de PSOE y Podemos, mientras que Cs se ha abstenido, en la que se insta a la Junta a renunciar a la posibilidad de la figura del Proyecto de Interés Regional (PIR) para la mina de litio de Valdeflores en Cáceres.



El Gobierno regional ya expresó hace meses su intención de no hacer un PIR si el proyecto no obtenía el apoyo del Ayuntamiento, expresado en forma de cambio en el plan urbanístico municipal, modificación que el pleno municipal ha descartado.



En el debate de la iniciativa sobre la mina de litio de este jueves en la Asamblea, al que ha asistido la Plataforma Salvemos la Montaña, el diputado popular José Antonio Echávarri ha instado a la Cámara a apoyar la decisión del Pleno del Ayuntamiento cacereño ante lo que considera "un despropósito total que atentaría gravemente" contra la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.



Se pretende explotar a cielo abierto un paraje donde caben 30 estadios de fútbol a un kilómetro de Cáceres, lo que "no es precisamente un proyecto de desarrollo sostenible" y ha criticado que el consejero de Economía se haya "posicionado a favor de la empresa" y "no defienda" los intereses de los cacereños.



El diputado socialista Miguel Ángel Morales ha justificado el apoyo de su grupo al señalar que "para nada se va a tramitar un PIR" y recalcado que la decisión última está en manos del Consistorio.



Morales ha cuestionado el "ecologismo radical" de los populares que durante la anterior legislatura "no se han caracterizado por proteger el medio ambiente".



Además, ha asegurado que "el único partido que ha hablado o insinuado un PIR para la mina ha sido el PP", en concreto, "la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado", a la que -según Morales- el consejero respondió que esta figura era "inviable", al tiempo que ha reprochado su "incoherencia" en este procedimiento.



El diputado de Podemos Eugenio Romero ha tildado el proyecto como una "aberración" por parte de una empresa TEL, del grupo "Sacyr, investigado ahora en la operación Enredadera".



Por su parte, la portavoz parlamentaria de Cs, Victoria Domínguez, ha defendido la abstención de su grupo en la necesidad de "salvaguardar la autonomía" de las dos administraciones implicadas, Ayuntamiento y Junta, y ha pedido a esta última "celeridad" en los trámites y que resuelva "cuanto antes" este procedimiento.

Acto anual contra los crímenes de ETA

El pleno también ha dado el visto bueno, en este caso por unanimidad de los grupos, a una propuesta de impulso del PP en la que se insta a la Junta a celebrar un acto institucional y solemne que, con motivo de la derrota de la banda terrorista ETA, sirva como homenaje y recuerdo a las víctimas, especialmente a los 55 extremeños que fueron asesinados.



En el debate se ha rechazado una enmienda de Podemos mientras que se ha incorporado una de Ciudadanos, para que la Asamblea impulse este acto con carácter anual.



Igualmente, la iniciativa del PP incide en la repulsa unánime de la sociedad extremeña ante el ejercicio o legitimación de cualquier forma de violencia o terror como instrumentos para alcanzar fines políticos o de otra índole, y en la condena de todos los actos cometidos y la petición de perdón a todas sus víctimas.



En la defensa de la propuesta, la diputada Cristina Teniente ha criticado el acercamiento de presos y las "concesiones a los nacionalistas vascos y Bildu", que es "el precio que está pagando Pedro Sánchez" por llegar a La Moncloa.



Y ha tildado de "infame e inadmisible" que se estén "vendiendo la memoria de España por el acceso al poder", al tiempo que ha apostillado que "nunca antes un gobierno se había preocupado más por los presos que por las víctimas".



El diputado socialista Rafael Lemus Rubiales ha lamentado que el PP "utilice el terrorismo como arma arrojadiza" y ha recalcado que el Gobierno de Sánchez "está llevando a cabo la hoja de ruta que dejó diseñada Rajoy en cuanto a la política de acercamiento de presos".



También ha censurado la enmienda de Podemos porque algunos puntos reproducen el discurso de "la izquierda abertzale" en el sentido de que en el conflicto de ETA hubo víctimas en ambos bandos.

Correos

Todos los grupos han apoyado además una propuesta de pronunciamiento de Podemos en la que se insta al Gobierno de España a dotar de financiación suficiente a la empresa pública Correos, con el fin de que el servicio postal público tenga realmente un carácter universal y garantice los derechos de la ciudadanía.



La propuesta incluye una enmienda transaccional a una enmienda de modificación del PSOE en la que se recoge determinar una cuantía destinada al servicio en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, en tanto se habilite el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, que cubra "los recortes sufridos en los presupuestos de los dos últimos años".