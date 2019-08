Montánchez dice ‘no’ a los parques eólicos: el 86% de los vecinos así lo ha hecho en una consulta popular

El 86% de los vecinos de Montánchez está en contra de los dos parques eólicos proyectados en su sierra por una empresa, según una consulta popular que terminó ayer y cuyo escrutinio se ha producido esta mañana en el ayuntamiento: 690 votos negativos, 109 a favor de los aerogeneradores (13,5%) y tres abstenciones y votos nulos.

El recuento, presidido por la alcaldesa de la localidad Isabel Sánchez (PP) y con presencia de una notaria, ha dado lugar posteriormente a la colocación oficial de una pancarta en el balcón municipal, ‘Parques eólicos No, Sierra de Montánchez’, en la que ha participado la propia alcaldesa.

La consulta popular no es vinculante pero ese hecho se considera como una toma de postura por parte del equipo de gobierno, que ya afirmó, y lo ha reiterado esta mañana a eldiario.es Extremadura, que haría lo que dijeran los vecinos, y se suma a la oposición a los molinos que ya mostró anteayer el grupo socialista que perdió la alcaldía en mayo pasado.

La votación se ha hecho durante varios días entre los mayores de 16 años con acreditación previa de identidad en el ayuntamiento, y con dos urnas, una para residentes y otra para no residentes pero que demostraran alguna vinculación con el municipio, y en ambas ha ganado abrumadoramente el ‘no’ a la instalación de parques eólicos.

Resultado

En la urna de residentes se han depositado 541 votos de los que 465 (85,95%) han sido en contra, 75 a favor (13,86%) y un voto nulo. En la de no residentes, con 261 papeletas, 34 votos a favor (13,02%), 225 en contra del proyecto (86,22%) y dos abstenciones (0,76%). Se ha querido dar participación a personas no empadronadas porque “la sierra es de todos”, explica Isabel Sánchez, la alcaldesa, “pero diferenciando bien a residentes de los que no lo son”.

Sumando ambas urnas, de los 802 votantes, 465 han dicho no, 109 sí quieren los molinos, y 3 se han abstenido o han provocado un voto nulo.

Ahora el siguiente paso desde el equipo de gobierno municipal es preparar alegaciones contra los dos parques previstos en el término de Montánchez con 22 aerogeneradores (hay otro de 14 entre Zarza de Montánchez y Robledillo de Trujillo, y un cuarto parque con dos molinos entre Ibahernando y Robledillo), alegaciones cuyo plazo ante la Junta de Extremadura vence el próximo día 19.

Los postes con las aspas en el caso de Montánchez se situarían parcialmente en lo alto de su sierra, junto a las antenas de televisión.

Ya la asociación de desarrollo comarcal Adismonta se pronunció también contra los molinos, y el resultado de la consulta popular en Montánchez ha sido acogido con satisfacción por la Plataforma Cívica Sierra de Montánchez-Natura.