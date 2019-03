Parlamento regional: cerrado por elecciones

La Asamblea de Extremadura ha echado este jueves el cierre por elecciones, las autonómicas que se convocarán a principios de abril y celebrarán el 26 de mayo, y da por terminada su actividad en lo referido a sesiones plenarias aunque seguirán celebrándose comisiones en los próximos días.

Va acabando así la IX legislatura parlamentaria que se abrió un 23 de junio de hace cuatro años con la sesión constituyente tras aquellas elecciones que volvió a ganar el PSOE e introdujo en la Cámara dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos.

Ambiente de despedida y distendido, con la presidenta de la Cámara, la socialista Blanca Martín en actitud generosa con los tiempos de intervención de cada diputado, que no ha impedido alguna dureza en los debates, pero sí permitido cierta relajación con los bancos del PP llamando torero y agitando folios en blanco al consejero de Sanidad, José Vergeles, que ha leído una larga relación de logros en estos cuatro años a preguntas del popular Saponi.

Diputados del PP agitando folios en blanco como pañuelos y llamando torero al consejero de Sanidad

El pleno ha empezado con una foto de todos los diputados (son 65 en total) de pie en el hemiciclo, en abanico para las cámaras, imagen en la que han faltado un par de ausentes en la sesión, entre ellos Álvaro Jaén (Podemos), y un tercer diputado que en esos inicios ni se había presentado, el independiente Juan Morales Álvarez que se fue del PP y ahora es el líder regional de Vox, y que también, cuando ha hecho una pregunta al Gobierno regional, una vez respondido se ha vuelto a ir como hace habitualmente.

Preguntas a Vara

En las últimas preguntas directas al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado “satisfecho a medias” de esta legislatura, cuyo resultado es "globalmente positivo", y ha destacado que en estos cuatro años se hayan aprobado 38 leyes, el 25% de ellas por unanimidad, y de las cuales 21 han contado con el apoyo de Podemos, 19 con el del PP y 18 con el de Ciudadanos.

El diputado socialista Rafael Lemus, el presidente de la Junta y la diputada de Cs Victoria Domínguez

La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos y candidata a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha instado a Vara a no alinearse con la "sobreactuación de la derecha" así como no aliarse “con esta gente”, alusión que tanto el líder del PP José Monago como la diputada de Cs, Victoria Domínguez, han considerado moderamente ofensiva.

Vara se ha felicitado por el entendimiento entre su grupo y la formación morada, "que ha sido bueno sobre todo para los extremeños y las extremeñas", además de indicar que en el futuro ambas formaciones pueden seguir encontrando puntos de encuentro.

Monago ha basado su pregunta en las investigaciones judiciales en la Comunidad a sindicatos y patronal por los cursos de formación, para afirmar que en las anteriores elecciones, 2015, Vara fue “dopado” por la ayuda sindical, unos sindicatos “comprados” según se lanzaba anónimamente desde los asientos populares.

Fernández Vara ha criticado la utilización “electoralista” que el PP pretende hacer de este caso y pedido a Monago que respete la presunción de inocencia.

La diputada de Cs, Victoria Domínguez, ha escogido para su última pregunta al presidente el cumplimiento de la Agenda del Cambio de Vara, para reprochar que muchas medidas como la Ley de Mecenazgo o la gratuidad de los libros de texto no hayan salido adelante.

El presidente de la Junta, que ha valorado también el “intenso” trabajo realizado por María Victoria Domínguez, ha indicado que está satisfecho de que lo esencial de la agenda del cambio, que era “un plan de choque contra la enfermedad social”, se haya cumplido y algunas medidas no se han podido llevar a cabo porque ha sido necesario reducir casi dos puntos el déficit público.

Caza y Vivienda

El pleno ha aprobado, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, la propuesta por la que modifica la Ley de Caza de Extremadura y la de Tasas y Precios Públicos, impulsada por el Grupo Socialista como apuesta por este sector, tanto por su carácter de equilibrio territorial, como motor económico y de desarrollo, que “genera 380 millones de euros” y que cuenta con más de 86.000 cazadores y más de 150.000 licencias de pesca, según recoge la agencia Efe

En la reforma de la ley figuran la simplificación de los procedimientos de los planes técnicos o el aumento de la superficie mínima necesaria para constituir un coto social hasta las 400 hectáreas. También se recoge el deber de custodia de las personas que transiten con perros por terrenos cinegéticos o zonas de seguridad y se introduce la modalidad de jabalí al salto, entre otras medidas.

En el apartado fiscal, la propuesta del PSOE recoge una tasa única para la licencia de caza con una validez de un año y bonificaciones para los cazadores federados, menores de 25 años y exenciones para los mayores de 65 años con vecindad en la región.

En cuanto a la pesca, también se establece una tasa única anual y bonificaciones para la modalidad de pesca sin muerte, para menores de 16 años, miembros de familias numerosas y exención para mayores de 65 años con vecindad en la región

Igualmente ha recibido visto bueno la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda con el respaldo del PP, la oposición del PP y la abstención de Podemos y Ciudadanos. Se pretende garantizar aspectos como el acceso a una vivienda digna de todos los ciudadanos, dinamizar sector de la construcción, accesibilidad universal y la eficiencia energética.

Se abordan cuestiones como la regulación de la vivienda protegida, la ocupación de viviendas o situaciones de infravivienda, adaptándola a la nueva realidad de la sociedad extremeña, y se incluyen medidas para aliviar el endeudamiento de las familias o descuentos para los que desean adquirirlas.

Despedida de la presidenta y adiós a un histórico

La presidenta de la Asamblea, la socialista Blanca Martín, ha aprovechado al final de la sesión para despedirse de los diputados y agradecer su colaboración, así como la de los miembros de la Mesa, los empleados del Parlamento en general, el trabajo de las personas de su gabinete, y el de los medios de comunicación.

Ya que por ejemplo la mitad de los diputados socialistas no repetirán, tampoco los de Podemos, la diputada de Ciudadanos va al Congreso de los Diputados, y se esperan no pocos cambios en las listas del PP, Martín ha tratado de consolarles humorísticamente recordando que “yo me fui y luego volví”.

La presidenta añadía que pese a la fama de relajación de los parlamentos “me gustaría que cualquier persona pasara veinticuatro horas aquí, con un diputado, y vería lo que se trabaja”.

En este pleno número 97 de la legislatura se ha despedido del Parlamento extremeño un histórico, que toma asiento desde su constitución hace 36 años, en 1983, Francisco Macías, que no figura ya en la lista del PSOE para los cuatro años próximos.

Francisco Macías

Macías, el último que quedaba desde los inicios del parlamentarismo extremeño, y para quien Blanca Martín ha tenido unas palabras, cumple 64 años en junio y ha manifestado que no sentía una emoción especial sino que lo tomaba como “una acto normal de la vida”.