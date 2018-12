Podemos advierte a Vara que la derecha puede gobernar también Extremadura

El secretario general de Podemos en la región, Álvaro Jaén, ha advertido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que lo ocurrido en Andalucía puede suceder en Extremadura dentro de cinco meses, que "la derecha tenga suficiente apoyo electoral, aunque esté fragmentado, para poder gobernar aquí".



En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, Jaén ha reconocido su preocupación, "sin duda que sí", por la desmovilización del voto de izquierdas en las próximas elecciones autonómicas.



Se ha mostrado convencido de que lo ocurrido en Andalucía, "no en el mismo tono, en el mismo nivel, pero también se puede vivir en Extremadura" y el PSOE, "que se considera invulnerable, que no sabe negociar, que no sabe ceder, que no sabe escuchar y que sigue la agenda política de la derecha", pierda el apoyo de sus votantes.



Por ello, Álvaro Jaén ha considerado que "hace falta un proyecto que mire hacia el futuro" pero que "permita conectar luchas que tenemos en Extremadura que claman todas ellas dignidad", como la de los pensionistas, la de las mujeres o las reivindicaciones de a favor de un tren del siglo XXI.



En ese sentido, ha criticado "otra vez la idea loca de plantarnos casinos en Extremadura" defendida por Fernández Vara al apoyar el proyecto de ocio "Elysium city" en La Siberia, a pesar de la creciente preocupación de las familias por las adicciones al juego.



Jaén ha acusado a Vara, además, de vender "un maná" en torno a esta iniciativa empresarial que es "mentira" y que supone crear "castillos en el aire".



A su juicio, que el PP apoye este tipo de proyectos "se podría entender", algo que no es comprensible en "un presidente que se dice socialista".

Sector conservador socialista

Para el líder regional de la formación morada, "Vara está posicionado con el sector más evidentemente conservador del PSOE y eso es malo para Extremadura, para los extremeños y las extremeñas", que no entienden por qué el presidente de la Junta "no se da cuenta de que lo que ha pasado en Andalucía pueda pasar aquí dentro de cinco meses", ya que "si haces políticas con la derecha, la gente te va a quitar el apoyo".



Por otra parte, sobre la iniciativa del PP en la Asamblea de Extremadura para solicitar que se aplique nuevamente el artículo 155 en Cataluña, Jaén ha lamentado que la cuestión territorial haya sido utilizada de manera "muy irresponsable" por determinados partidos políticos y ha dicho que lo que sucede en esa comunidad autónoma "es fruto de una incapacidad de los distintos actores para escucharse".



El dirigente de Podemos ha indicado que al independentismo "hay que derrotarlo en las urnas con todas las herramientas democráticas que tengamos al alcance de la mano", pero si "vas a retorcer la Constitución, para intentar que te den la razón, solo vas a conseguir que aumente la temperatura y que la capacidad para resolver el conflicto por la vía pacífica esté cada día más lejos".



En su opinión, esa "carrera por ver quién confrontaba más con Cataluña" ha llevado a la "evidente derechización política" de los partidos conservadores en España, que "están compitiendo por quien se parece más a Millán-Astray y lo peor es que han arrastrado en esa lógica absurda e irracional al Partido Socialista".



Para Álvaro Jaén, el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado "se va a ver comprometido fruto de esa torpeza del PSOE".



También ha criticado que el PP en los últimos seis meses haya registrado siete u ocho propuestas para "hablar de Cataluña en la Asamblea de Extremadura" y ha manifestado que, "cuando uno hace esto, es que no tiene realmente nada que ofrecer" a la Comunidad extremeña.



Finalmente, Jaén ha mostrado su apoyo a la caza social en Extremadura y ha reiterado que se oponen las subvenciones públicas para la tauromaquia.