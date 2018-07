El alcalde de Mérida exige a la Junta que cumpla sus compromisos electorales con la ciudad

El alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha lamentado que el Carnaval emeritense no haya sido declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y exigido al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, que cumpla sus promesas con la ciudad tras los "incumplimientos reiterados".



Osuna ha señalado que solo quiere que se trate a la capital autonómica igual que a otros municipios de la región, “no queremos que sea menos”.

El alcalde de @ayto_merida ha mostrado hoy su descontento con la Junta de Extremadura. @arosuna considera que se han incumplido la mayoría de compromisos con su ciudad y avisa: "si alguien cree que otro lo puede hacer mejor, sólo tienen que levantar el teléfono"▶️👇 #EXN pic.twitter.com/Xvn5lAQFw1 — Extremadura Noticias (@EXNdigital) 11 de julio de 2018





El equipo de Gobierno con su "esfuerzo" estaría sacando la ciudad adelante "a pulmón", así como las empresas que están poniendo parte importante del valor añadido que tiene la ciudad por la gran cantidad de eventos que se generan.



El alcalde ha lamentado que en este esfuerzo conjunto, la Junta no haya cumplido sus promesas con la ciudad, entre las que ha citado el Teatro Cine María Luisa, el mercado de Calatrava o el centro general de Alzheimer, donde el Ayuntamiento ha tenido que asumir la partida necesaria para poder mantener el servicio.



A estas cuestiones ha sumado los compromisos relativos a las infraestructuras deportivas en el campo de Nueva Ciudad, la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial para el Festival de Teatro Clásico de Mérida, entre otras muchas.



El regidor ha criticado que la Junta, gobernada por su mismo partido, no está cumpliendo con los compromisos electorales adquiridos hace tres años y ha asegurado que la administración regional sólo "multa" a su ayuntamiento por conceptos como el reciclaje, que a su vez incumplen otros muchos consistorios.

De 15 compromisos electorales anunciados, asegura que solo se ha cumplido la tercera parte de uno.



Osuna se ha preguntado si el problema es él, asegurando que "si alguien lo puede hacer mejor que él, sólo tiene que darle una llamada de teléfono".

El carnaval

Se ha mostrado desilusionado porque el Carnaval Romano no haya sido declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y ha exigido a la Junta "una copia del informe técnico justificativo que avale que éste no cumple con el Decreto de Interés Regional".



Así como que explique "si el expediente es vinculante o no", o si se trata de una "decisión política" la que decide si se concede o no el reconocimiento.



Rodríguez Osuna no entiende por qué el Ejecutivo regional ha desestimado conceder este título al "Carnaval Romano" que "tiene suficientes motivos para que le hayan dado la declaración", ya que "el informe se había argumentado y presentado perfectamente".



Ha resaltado que el de Mérida es "uno de los carnavales más reconocidos" en España por su concurso de chirigotas y comparsas, y es el carnaval de Extremadura que más agrupaciones de murgas, comparsas y chirigotas ha tenido en 2017 y 2018.



El alcalde emeritense espera una pronta respuesta "por escrito" a estas cuestiones, y no por "vía telefónica", para que el Ayuntamiento a través de su servicio jurídico pueda analizar y proceder a formular alegaciones o cualquier acción que consideren oportunas, todo ello en defensa de la ciudad de Mérida.



Además, Osuna ha resaltado algunos datos durante los días que se celebra el Carnaval, cuando la ciudad recibió 2.745 visitas, de las cuales un 80 % han sido de procedencia nacional y un 20,87 % internacional, con un 80 % de ocupación hotelera y un cien por ciento en apartamentos turísticos en esas fechas.



Se ha referido a Mérida como la localidad que más turismo, más pernoctaciones y más rédito económico ha traído a Extremadura durante este mes.



Mérida, ha agregado, está invirtiendo "duramente" en la promoción del turismo local con dinero municipal, en total unos 650.000 euros al año frente a los 65.000 euros que invierte el Ejecutivo regional en la capital autonómica en esta materia.