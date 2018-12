Cáceres acuerda por unanimidad apoyar el indulto parcial a los hosteleros de La Madrila

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad una moción en apoyo a la petición de indulto parcial solicitada por los hosteleros condenados en la sentencia por los ruidos de La Madrila, a fin de que eludan la cárcel.



El último pleno ordinario del año ha servido para que la Corporación municipal al completo -PP, PSOE, Ciudadanos y CáceresTú- se hayan puesto de acuerdo para registrar esta iniciativa.

En la moción se refleja el respeto a las decisiones judiciales, en concreto a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres y que condenó a once hosteleros, así como a la ex alcaldesa Carmen Heras y al ex edil de Seguridad Carlos Jurado por contaminación acústica en la zona de ocio nocturno de La Madrila.



La moción manifiesta el compromiso del Ayuntamiento con la búsqueda de una convivencia pacífica entre ocio y descanso, adoptando medidas que permitan a los vecinos que residen en esas áreas cercanas "ese descanso", mediante la apertura de órganos de diálogo como el recién creado Consejo Sectorial del Ruido.



El Consistorio también se compromete al "estricto" cumplimiento de la normativa referente a la apertura de locales, explotación de los mismos, emisión de ruidos y consumo de alcohol en la vía pública, informa la Agencia Efe.

El texto subraya que el apoyo a la petición de indulto se circunscribe "exclusivamente a evitar su ingreso en prisión, siempre y cuando no cuenten con la oposición expresa de los afectados".

El turismo, fuente de ingresos

La moción señala que algunos de los condenados pertenecen al tejido productivo de la ciudad, "que tiene como una de sus principales fuentes de ingreso el turismo", y que la hostelería "es una de las principales actividades económicas en la capital cacereña, con familias y empresas que viven directa o indirectamente del sector.



Se valora que los condenados hayan mostrado públicamente su arrepentimiento y hayan pedido perdón a los condenados, de forma individual y colectiva, "haciendo frente a las indemnizaciones establecidas en la sentencia para aliviar en lo posible los padecimientos sufridos por los vecinos".



Además apuntan que durante años vecinos de la zona han tenido que soportar el ruido procedente de locales de ocio nocturno, que "en algunos casos no cumplieron con la normativa vigente en materia de contaminación acústica, causando un daño, en algunos casos, difícil de reparar, incluso obligando a algunas personas a tener que marcharse de su domicilio".

"La situación ha cambiado"

La Corporación municipal ha considerado que "mucho ha cambiado esa situación, fruto del trabajo y la dedicación de quienes conscientes de la problemática adoptaron y adoptan medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa".

Los grupos municipales han argumentado que "nos encontramos ante un proceso de gran calado social, con innumerables apoyos del sector empresarial, colectivos culturales, artistas, músicos etc.", además de un "gran apoyo popular" con la recogida de más de 8.000 rúbricas pidiendo el indulto parcial a los hosteleros condenados.