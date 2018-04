30 artistas y 11 países inundarán de color las calles de Cáceres en WOMAD 2018

Omou Sangaré, Orchestra Baobab, Canalón de Timbiquí, Red Baraat, Papaya y Soleá Morante son algunos de los 32 artistas de once países que darán color al XXVII WOMAD Cáceres, en el que los ritmos africanos volverán a tener mucha presencia y la reivindicación llegará de la mano del músico sirio Omar Souleyman.

Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Malí, México, Namibia, Reino Unido y Senegal son los otros países representados en el certamen, que se celebrará entre el 10 y el 13 de mayo.

La amplia programación incluye también talleres para todas las edades, un ciclo de cine africano, la actividad lúdico-literaria "Mundo de palabras", una exposición fotográfica sobre la vecina Portugal y el ya tradicional mercado global con artesanos y su apartado de comidas del mundo, con la presencia de oenegés.

Agenda de conciertos

El festival mantiene la jornada extra de conciertos que ya inició el año pasado, con conciertos desde el jueves en la Plaza Mayor.

En la primera jornada, el 10 de mayo, se subirán al escenario Milo Ke Mandarini, Lino Suricato, The Gramophone Allstars Band y The Ska Vengers. La oferta musical de esta edición, que cuenta con un cartel "muy potente", en palabras de la directora de WOMAD, Dania Dévora, se irán desgranando también en los conciertos de los días 11 y 12 de mayo en los tres escenarios que se mantienen: Plaza Mayor, San Jorge y Santa María.

La mirada hacia el continente africano volverá a tomar protagonismo en esta edición, con Elemotho Gaalelekwe, Hermanos Thioune, Orchestra Baobab y Oumou Sangaré. Del otro lado del Atlántico están los estadounidenses !!! (chk chk chk) y Red Baraat. También iluminarán el escenario los colombianos Canalón de Timbiquí y el dúo mexicano Sotomayor. Dot to Dot, MounQup y Sand Palace Arts serán, junto a los españoles Montefusco, Papaya, Soleá Morente y The Gramophone, los representantes europeos. Siria será el apunte reivindicativo del festival y tendrá como embajador a Omar Souleyman.

"El artista sirio va a sorprender", ha subrayado Dévora, "proviene del ámbito de la música de bodas, pero detrás hay un contexto, una denuncia y un compromiso con su país". Souleyman y Orchestra Baobab serán los encargados de poner el broche final al WOMAD. Los países del Este no tendrán presencia este año, pero sí hará acto de presencia desde la lejana India el grupo The Ska Vengers, que combinarán una amalgama de estilos que harán vibrar al público con ska, dub, punk, jazz y rap.

Womad Cáceres

Precisamente, de los estilos incluidos en esta edición no ha querido hablar Dévora, que ha aseverado que "la cultura no tiene estilos, transmite una pasión, un descubrir; lo demás son sellos que impone la industria". Dévora, además, ha destacado el escenario destinado, por tercer año consecutivo, a descubrir bandas emergentes "con denominación de origen extremeña", en colaboración con la Junta de Extremadura.

Los elegidos han sido El Pelujáncanu, Lino Suricato, Milo Ke Mandarini, Happy New Year & 3 AM, Libertango Extrem y Supertennis, que tendrán la oportunidad de presentar su trabajo en un gran evento y compartir cartel con grandes figuras consolidadas del panorama internacional: Arte Unfly, Lejin, Paradise Key, Picatoste, R.A.I.N., RMD Beatmaker, Shoul&LibraLoggia y Subterráneos.

Los talleres musicales en pleno casco histórico, una de las señas de identidad del festival, se centrará este año en los sonidos africanos que proponen unos viejos conocidos del público cacereño: Hermanos Thioune. Los talleres para los menores se desarrollarán en el Museo Casa Pedrilla y tendrán su punto culminante con el clásico pasacalles que cerrará el certamen.

La programación incorpora también un Ciclo de Cine gratuito, en la Filmoteca de Cáceres, que llega de la mano de Casa África. Se proyectarán tres largometrajes actuales de temática africana: "Trop noire pour être française", "Clando" y un documental sobre el mítico dirigente africano: "Nelson Mandela: the myth and me". Los Siete Jardines acogerá la exposición "Transfronteiras: Portugal sin fronteras", una propuesta del fotógrafo español Willy Jamma, entusiasta de la cultura lusa.

Por último el casco histórico también se inundará de literatura gracias a "Mundo de Palabras". Recitales de poesía, conciertos improvisados y performances en los que se mezclan sonidos, palabras, textos e imágenes. La consejera de Cultura, Leire Iglesias; y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, han destacado el entorno y la programación singular que ofrece este festival, y esperan que este año se supere la cifra de 150.000 personas de 2017.