Las donaciones de Díaz Ayuso a los más ricos de Madrid

1. Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una web para recoger donaciones económicas para paliar la crisis del coronavirus en Madrid. Es la misma presidenta autonómica que, en su investidura, anunció "la mayor bajada de impuestos de la historia". Un dinero que ahora parece que falta para financiar la sanidad.

2. Madrid es la autonomía más rica de España. También la segunda que menos dinero invierte por habitante en la sanidad pública.

3. En 2019, Madrid contaba con un personal sanitario de 54.351 personas. Son mil menos de los que había hace diez años, según los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud. El número de facultativos –médicos y en menor medida farmacéuticos– también se ha recortado en estos diez años: de 16.656 a 16.492.

4. Hay menos médicos, hay más personas. En estos mismos diez años, la población en la Comunidad Madrid ha crecido en 300.000 habitantes más.

5. Madrid es la autonomía más rica de España. También una suerte de paraíso fiscal para las grandes fortunas, a las que el PP ha rebajado al mínimo los impuestos que más les preocupan: los de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.

6. En el año 2018, entre cuarenta personas privilegiadas heredaron 875 millones de euros en Madrid. Solo pagaron 2,5 millones en impuestos. Casi cien veces menos que en otras autonomías porque Madrid bonifica este impuesto al 99%. Sin esa rebaja fiscal, estos cuarenta millonarios habrían tenido que pagar 240 millones.

7. Madrid es la única autonomía que perdona el impuesto de patrimonio a los más ricos. No lo paga nadie. Está exento al 100%.

8. El impuesto de patrimonio solo afecta a los más privilegiados: a aquellos con un patrimonio de unos 700.000 euros, descontando de esta cifra una gran parte del valor de la vivienda habitual –entre 300.000 y 600.000 euros dependiendo de cada comunidad– y también el valor del patrimonio empresarial y profesional: si eres accionista de la empresa en la que trabajas, el valor de esas acciones tampoco cuenta para este impuesto. En total, solo debería afectar a unas 200.000 personas en España de entre 20 millones de contribuyentes: el 1% más rico. Gran parte de ellas no pagan este impuesto. Porque viven en Madrid

9. La supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid supone cada año un agujero de cerca de mil millones en los ingresos de Madrid –955 millones en el último ejercicio fiscal–. Es un regalo que beneficia especialmente a 16.856 millonarios, con patrimonios superiores a los 2 millones. Son solo el 0,2% de la población de Madrid, frente al interés general del 99,8% de la sociedad.

10. Muchos de ellos tienen nombres y apellidos muy ilustres. En Madrid viven 373 de los 611 multimillonarios españoles: personas que declaran un patrimonio superior a los 30 millones de euros. Solo entre esos 373 multimillonarios, se ahorran 266 millones cada año, gracias a la política fiscal del PP de Madrid. 373 multimillonarios. Es el 0,005% más rico de la sociedad. La 'clase media trabajadora', como nos suelen contar.

11. El Estado del bienestar se financia con impuestos, no con caridad. A cada cual según su necesidad, de cada cual según su capacidad. Bienvenidas sean las donaciones, claro que sí. Pero para pagar una sanidad europea no basta con limosnas: hacen falta impuestos europeos, no un paraíso fiscal.