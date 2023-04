La Itzulia, el último ensayo para la salida vasca del Tour de Francia

La infraestructura es mucho más modesta, cada equipo tiene un corredor menos y no están todos los favoritos, aunque sí el último ganador, el danés Jonas Vingegaard. En 2023, inexorablemente, la Itzulia se ha convertido en el último ensayo antes de la histórica salida vasca del Tour de Francia, prevista para julio. Hasta el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha querido sumarse este año al 'briefing' de seguridad. Pero esta carrera por etapas del máximo nivel, World Tour, es también por derecho propio una cita de relevancia en el calendario internacional, aunque esté encajonada entre Flandes y Roubaix, dos monumentos.

La Itzulia ha partido de Vitoria, que será también salida de la segunda etapa de la ronda francesa. En Mendizabala, los mayores aplausos en la presentación han sido para los ídolos locales, como el alavés Mikel Landa. La comunidad hispanoamericana también ha agasajado a los corredores del Education First, que tiene en sus filas a los campeones de Colombia y de Ecuador, Esteban Chaves y Richard Carapaz, al veterano costarricense Andrey Amador y a la estrella colombiana Rigoberto Urán. No ha pasado inadvertida la aparición entre autobuses y bicicletas de Iñaki Urdangarin. Acompañado de su madre, el exmarido de la hija de Juan Carlos I, condenado por corrupción, ha tenido una conversación con Eusebio Unzúe, mandamás de Movistar y con quien coincidió en el pasado cuando intermedió para que no desapareciera el histórico equipo navarro tras el final de la etapa de Banesto que abrió la era Illes Balears.

El libro de ruta promete, en seis etapas, 992,5 kilómetros y 26 puertos de montaña. Tres serán de primera categoría. Dos novedades en el recorrido son la ausencia de una contrarreloj, por un lado, y perfiles rompepiernas pero sin finales en alto. La última meta estará en Eibar, corazón de una prueba cuyo vigente ganador es el colombiano de Ineos Daniel Felipe Martínez, que aspira a repetir.

La primera etapa ha sido esencialmente plana. Al menos es la más plana de las seis. Ha unido Vitoria con Labastida, en La Rioja Alavesa. Ha habido dos pasos por la localidad. En el primero, detrás de la fuga, tiraba del pelotón un campeón del Tour, Egan Bernal, que da sus primeras pedaladas tras su gravísima lesión. Bernal ha llegado muy descolgado tras haber trabajado más de 100 kilómetros, pero ha permitido que Martínez sumara bonificaciones frente a Vingegaard en la meta volante de Laguardia y que Ethan Hayter levantara los brazos en la recta final, que picaba hacia abajo. Hayter sale de Labastida con tres maillots y con un palmarés que empieza a ser abultado. “Mi equipo lo ha hecho muy bien hoy. Es muy satisfactorio”, les ha dicho a los periodistas, tras destacar el “lujo” que supone tener de gregario a Bernal.