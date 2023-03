Christian Prudhomme: “La salida vasca del Tour de Francia está pensada para esta generación excepcional de ciclistas”

El director del Tour de Francia, el periodista Christian Prudhomme (París, 1960) concede la entrevista en un restaurante de las afueras de Bilbao al que, para acceder, hay que subir una pendiente del 10%, según muestra una señal a los automovilistas. Es una metáfora de qué es lo que se busca en Euskadi con la salida de 2023 de la mejor carrera ciclista del mundo.

Quedan ya menos de cien días y de ahí la visita, ya que se han hecho actos especiales en Bilbao, en Vitoria y en Donostia. De momento, la primera etapa se ha promocionado como la de mayor desnivel de la historia. Afirma Prudhomme que es un recorrido pensado para una generación de campeones para la que no estima calificativos (“formidable”, “excepcional”). Y promete mucho espectáctulo desde ya. La conversación es brevísima, de exactamente siete minutos y 27 segundos, debido a la apretadísima agenda de Prudhomme en Euskadi antes de regresar a Francia. La entrevista no habría sido posible sin la colaboración de una intérprete del francés al castellano.

¿Por qué Euskadi?

Porque es muy bonito, porque tiene pendientes muy inclinadas... y porque era un candidato que lo había pedido [risas]. Desde 1992, cuando hubo una salida en Donostia, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos han estado escribiendo cartas todos los años. Tenemos muchas ganas de que el Tour vuelva aquí y que se haga esta salida desde Euskadi.

¿Es posible que estemos ante la 'grand départ' más espectacular de la historia?

Va a ser seguro muy espectacular. Las salidas habitualmente son un éxito. En Dinamarca, el verano pasado, tuvimos un éxito fenomenal. La ventaja de Euskadi es que tiene un litoral precioso y también montañas y colinas. Hay unas subidas muy inclinadas que harán que se produzcan grandes peleas entre los mejores corredores del mundo. Va a ser un lucha dura. Y desde el primer día. Ya habrá espectáculo el primer fin de semana con las etapas de Bilbao, Vitoria y Donostia.

¿Se ha convertido el Tour un gran negocio o sigue manteniendo su esencia?

Para saberlo, hay que mirar si sonríe la gente. Y el Tour son 3.500 kilómetros de sonrisas. En la presentación en Bilbao hemos visto que la gente estaba encantada. Hay canciones en francés que hablan del Tour y de dar la vuelta al mundo. Esto no se finge. Están contentos. Ahora bien, que además gane dinero la carrera más importante del mundo no me parece algo anormal

¿Es impensable un ganador vasco del 'maillot' amarillo?

En esta edición es tan impensable como un ganador francés. ¡Creo que compartimos las mismas dificultades! [risas] No es algo impensable, pero hoy en día hay dos corredores en un duelo que comenzó el año pasado, el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogačar, que están por encima de los demás. Son muy muy fuertes. Y luego hay otros corredores de gran nivel también. Quizás las circunstancias de la carrera hagan que llegue un momento en que otro tome la delantera. Los daneses el año pasado vivieron todo un cuento de hadas con la salida y, después, con un ganador danés. Es lo que puedo desearles a los vascos, un cuento de hadas. Pero también lo deseo para los franceses. En todo caso, si no hay alguna caída o algún accidente, más allá de Vingegaard o Pogačar no veo que pueda haber realmente más opciones.

Pogačar y Vingegaard pero también Remco Evenepoel, Primož Roglič, Wout van Aert o Mathieu van der Poel. Cada carrera, por pequeña que sea, es una batalla entre los mejores. ¿Es la mejor generación ciclista de las últimas décadas?

Es una generación excepcional. Hemos pasado de un ciclismo de 'catenaccio', como el fútbol italiano de antes, a un ciclismo de atacantes como el tenis cuando se sube a la red. ¡Hoy suben a la red nuestros ciclistas! Tenemos una generación de ciclistas que pueden atacar no sólo donde se espera que lo hagan, sino también donde nadie lo espera. Eso es algo excepcional. ¿Es la mejor generación de la historia? No lo sé. Pero sí es seguro que son excepcionales. Lo que es formidable de la salida en Euskadi es que el terreno con esas cotas, con esas colinas, con esas subidas, está pensado para esta generación de ciclistas.

¿Se han superado ya los años oscuros del dopaje y el Tour vuelve a ser el mayor espectáculo del mundo?

Ha cambiado mucho el ciclismo. Evidentemente, gente que quiera hacer trampas es algo que existirá siempre. Pero en el deporte y fuera del deporte. También en política o en finanzas. En todas partes. Los seres humanos son así. Nunca estamos 100% protegidos ante eso. Por eso hay que estar siempre vigilantes. Pero, en mi opinión, ahora tenemos a un generación que vuelve a hacernos soñar. Hablando de cifras, en la televisión, el año pasado, el segundo grupo de edad que más vio el Tour fueron los jóvenes de 15 a 24 años. Hace diez años esto no era así. Son los campeones de ahora los que les está haciendo soñar. Es lo mismo que ocurría cuando yo era joven con Eddy Merckx, Luis Ocaña o Raymond Pouilidor. Los campeones de ahora están volviendo a hacer soñar a la gente. La gente de 15 a 24 años ya no mira la tele pero ve el Tour.