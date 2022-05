Objetivo: cero víctimas mortales

Hace ya algunos años Fundación MAPFRE puso en marcha “Objetivo Cero”. Una iniciativa presente en 23 países de todo el mundo con la que se busca concienciar al público sobre la forma de prevenir lesiones de tráfico y reducir a cero las víctimas mortales. Y ello trabajando en el conocimiento de los cinco factores más habitualmente implicados en dichos siniestros: el factor humano, el estado del vehículo, las condiciones meteorológicas, el estado de la vía y el estado del entorno.

Derivada de aquella iniciativa original nació otra complementaria, “Cero lesionados en bici”. Con ella se buscaba dar respuesta a esa ganancia de seguridad que demanda la bici como vehículo comprometido con la sostenibilidad, ecológico, saludable, y cada vez más presente en nuestras ciudades.

Según el último Barómetro de la Bicicleta (2019) cerca de 9 millones de españoles de entre 12 y 79 años (un 22,4%), la utiliza de forma semanal, cinco puntos más que en 2009. Por otra parte, casi 1,5 millones de españoles de entre 12 y 79 años (3,5%) la utiliza diariamente para la movilidad obligada, para ir a trabajar o estudiar. Dicho estudio también destacaba el aumento del uso de los sistemas públicos de bicicletas, siendo más de 3 millones de españoles los que entonces afirmaban utilizar algún tipo de bici pública.

Observando estas cifras no cabe obviar el plus de peligrosidad que presenta la bicicleta, ya que ante cualquier caída o colisión es el ciclista quien sale peor parado. Según datos de la DGT, en el año 2019 fallecieron 80 ciclistas, y 71 en 2020. Como dato llamativo, durante el verano de 2019, 7 de los 10 ciclistas fallecidos no llevaban casco de protección. Por otra parte, según el Tercer Barómetro del Ciclista Urbano en Barcelona elaborado por el RACC, el 56% de los ciclistas adultos ya utiliza el caso en dicha ciudad.

Otro dato a tener en cuenta es que el 41% de los ciclistas fallecidos en el año 2019 en vías urbanas en España, perdieron su vida en siniestros en donde no hubo otro vehículo implicado. Es por ello por lo que todos los usuarios de la carretera, y también los propios ciclistas, deben ser conscientes de la vulnerabilidad de este colectivo, poniendo en práctica cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar su seguridad. Destacamos entre ellas cumplir las normas de tráfico; usar siempre el casco, aun en aquellas situaciones en las que no sea obligatorio; hacerse visible y protegerse de los vehículos a motor, utilizando luces reflectantes y timbre; viajar alerta y con todos los sentidos puestos en la conducción; revisar a menudo el estado de nuestra bicicleta, comprobando frenos, cables y estado de neumáticos; respetar la preferencia de los peatones en las zonas peatonales; y alejarse en lo posible del tráfico motorizado cuando se ruede por carretera.