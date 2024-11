Berriozabal dobla ya a Urtaran en las votaciones internas del PNV de Álava y sigue su camino a la presidencia

Las asambleas de jueves y viernes en el PNV de Álava han vuelto a ser favorables a la candidata oficialista, Jone Berriozabal, frente a la alternativa liderada por Gorka Urtaran. En esta segunda vuelta del proceso interno, Berriozabal alcalza ya los 32 apoderados electos de cara a la asamblea regional que elegirá la nueva presidencia. Es una cifra que hubiera bastado a la luz de los datos de la primera vuelta, cuando se celebraron votaciones en 'batzokis' que reparten 63 delegados pero, técnicamente, podrían votar las dos organizaciones que no se reunieron y que la mayoría la marque la barrera de 33. Aunque el proceso técnicamente no finaliza hasta la semana que viene, se prevé que Berriozabal sea ya virtualmente la nueva presidenta del Araba Buru Batzar este mismo fin de semana.

El PNV ha abierto su proceso de renovación interna y, primero, están eligiéndose los liderazgos territoriales. El partido tiene cinco organizaciones, Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde. En tres de ellas solamente hay un candidato, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde, y en Bizkaia el aparato ha patrocinado a Iñigo Ansola como relevo de Itxaso Atutxa y tiene gran ventaja con respecto al crítico David Salinas-Armendariz. La pugna política más reñida ha sido la de Álava, con un candidato de peso como alternativa al sector oficial. Las bases se han movilizado al máximo por parte de ambos bandos y la participación en las votaciones se ha disparado.

El exalcalde de Vitoria se ha anotado algunas victorias simbólicas, como la del 'batzoki' Gasteiz Erdialde de Vitoria, en el que están afiliados ambos candidatos, pero Berriozabal avanza firme hacia la presidencia. La diputada foral y exparlamentaria vasca y exviceconsejera salió de Vitoria con 27 apoderados ya electos y ha logrado cinco más en los pueblos este jueves y este viernes, incluida la victoria en Valdegovía, un pueblo con el 6% de la población afiliada y que es de los pocos que aporta más de un compromisario. Urtaran también ha avanzado y, aunque las partes no se ponen de acuerdo en sus números, está muy lejos con 16/17 delegados, la mitad.

El sistema electoral del PNV, además de la peculiaridad de la doble vuelta, no es proporcional. Imita el modelo del 'winner takes it all' de las elecciones estadounidenses y el candidato que gana en un 'batzoki' se lleva los apoderados que le corresponden, independientemente de la ventaja. La mayoría de pueblos alaveses tiene un compromisario -y el PNV incluye aquí claramente a Treviño- pero los hay con dos, como Valdegovía y Ayala. Amurrio y Llodio envía a tres. La capital, Vitoria, tiene diez representantes en la asamblea regional. La ciudad se divide en cuatro organizaciones. Dos tienen tres apoderados (Erdialde y Abendaño) y las otras envía a dos (Zaramaga y Lakua).

El PNV de Álava nunca ha tenido una mujer al frente. Berriozabal, de confirmarse la victoria, relevaría a José Antonio Suso. En el PNV, en toda la historia, solamente ha habido otra mujer al frente de una territorial. Ha sido Itxaso Atutxa, que ahora abandona la dirección en Bizkaia. En el actual proceso se prevé que también en Gipuzkoa María Eugenia Arrizabalaga acceda al cargo, ya que es la única candidata en su territorio.