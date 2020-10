Batas, mascarillas y un camión amarillo

Hace unas cuantas décadas, Gila hizo que Filomatic ganara la batalla comercial a Gillette con aquel entrañable “gustirrinin”. Es una práctica habitual en estrategias de 'marketing' recurrir a campañas con personajes famosos. Se ha revelado como un método rápido y eficaz para que el público asocie al producto o marca los valores o cualidades del personaje en cuestión.

En los últimos días hemos sido testigos de una de estas campañas. Se trata de una empresa de logística que, aprovechando la visita de Iñigo Urkullu a uno de sus almacenes, mostró una maqueta de uno sus camiones y consiguió inmortalizar el momento. Resulta llamativo cómo el lehendakari no sólo sostiene el camión como un niño entusiasmado que recibe su regalo de Olentzero, sino que le estampa su firma y se hace una foto mostrando el logotipo para luego exponerla y difundirla en Irekia (web del Gobierno vasco).

Este tipo de campañas no están al alcance de cualquier empresa al no disponer de presupuesto suficiente para este tipo de publicidad a no ser que seas la Diputación de Araba y recurras a Antonio Resines para promocionar el turismo en ese territorio, comas Bimbo con Messi o te tomes un Nespresso con Clooney. Pero a la empresa en cuestión no parece haberle salido caro. Será cuestión de tener amigos. En todo caso, no me queda claro si Urkullu es la marca y la empresa de logística la entidad que dota de valor al lehendakari o viceversa.

Porque se supone que el objetivo que perseguía aquella visita del lehendakari y la consejera de salud era el de mostrar el inventario de material de protección para servicios esenciales que el Gobierno vasco, las tres diputaciones y Eudel tienen depositado en la nave: 5 millones de batas, 3 millones de mascarillas y 100 millones de guantes, todo ello valorado en 80 millones de euros. Urkullu se refirió a esta provisión como reserva estratégica y garantizó el abastecimiento para seis meses después de que diferentes sentencias obligaran al Ejecutivo vasco a dotar de protección al personal sanitario cuando en los momentos mas críticos carecían de EPI suficientes.

Este material será distribuido en camiones de la firma logística a diferentes hospitales, centros de salud, residencias o centros educativos de la red pública y el lehendakari lo anunciaba acompañado de una amplia comitiva como si no fuera lo normal tener batas, guantes o mascarillas que protejan a quienes trabajan diariamente en la línea de fuego. Y es que pareciera que Urkullu necesitara hacer un “desfile propio” similar al que en Madrid se realiza cada 12 de octubre, exhibiendo su armamento de cara a combatir la pandemia y todas las olas que estén por venir los próximos meses. Pero en este desfile faltaba el ejército de profesionales sanitarios de hospitales, centros de salud y residencias, trabajadores y trabajadoras de limpieza, lavandería o comedores y el batallón de docentes de los centros educativos públicos. Son unos colectivos que, cansados de que se ignoren sus demandas, tiene que recurrir a jornadas de huelga para pedir ser escuchados.

Urkullu también se acordó de ellos y ellas pero sólo para agradecerles el esfuerzo y sin dar solución a ninguna de sus demandas que no fuera la de aportarles el material de protección tan solicitado desde hace ya meses. Es esperable en adelante que los esfuerzos vayan dirigidos a dotar de recursos un sistema público de Salud con unos y unas profesionales a punto del colapso y dejen de emplear tiempo y esfuerzo en intentar ganar la batalla a la COVID-19 con estrategias de marketing como si de cuchillas de afeitar se tratase. De este modo, cuando divisemos llegar ese camión amarillo cargado de mascarillas o batas a un centro hospitalario, veremos a un Urkullu comprometido con la Sanidad pública. Yo, de momento, sólo logro avistar un camión amarillo cuando veo al lehendakari.